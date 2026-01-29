Описание Фото Ответы на вопросы Познакомьтесь с Дебреценом — свободолюбивым городом, где архитектура, история и дух реформ сплетаются в уникальную атмосферу.



Пешком вы пройдёте по старинному центру, увидите реформатский собор, площадь Кошута, музей Дери и знаменитую гостиницу «Золотой бык».



Гид расскажет, почему город называют «Римом кальвинистов» и как здесь сохраняют независимость с XVI века. Погрузитесь в колорит Восточной Венгрии!

Описание экскурсии Приглашаем на неспешную пешеходную прогулку по Дебрецену — культурному центру восточной Венгрии с богатой историей и самобытным характером. С XVI века этот город славился свободолюбием, независимостью от королей и стремлением к реформам. Вы пройдёте по старинным улицам, где чувствуется дух прежней Европы, и узнаете, как Дебрецен стал духовной столицей кальвинистов. На экскурсии вы увидите символ города — монументальный реформатский собор, крупнейший в стране среди протестантских храмов. Прогуляетесь по площади Кошута, мимо элегантного здания мэрии и старейшей гостиницы «Золотой бык». Гид расскажет о Театре Чоконаи и коллекции музея Дери, одного из главных культурных центров региона. Особое внимание уделим истории названия города, его географическому положению и уникальной атмосфере, за которой сюда ежегодно возвращаются туристы. А если захочется задержаться, можно позже самостоятельно заглянуть в термальные купальни или зоопарк в парке Надьердё.

