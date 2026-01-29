Познакомьтесь с Дебреценом — свободолюбивым городом, где архитектура, история и дух реформ сплетаются в уникальную атмосферу.
Пешком вы пройдёте по старинному центру, увидите реформатский собор, площадь Кошута, музей Дери и знаменитую гостиницу «Золотой бык».
Гид расскажет, почему город называют «Римом кальвинистов» и как здесь сохраняют независимость с XVI века. Погрузитесь в колорит Восточной Венгрии!
Описание экскурсииПриглашаем на неспешную пешеходную прогулку по Дебрецену — культурному центру восточной Венгрии с богатой историей и самобытным характером. С XVI века этот город славился свободолюбием, независимостью от королей и стремлением к реформам. Вы пройдёте по старинным улицам, где чувствуется дух прежней Европы, и узнаете, как Дебрецен стал духовной столицей кальвинистов. На экскурсии вы увидите символ города — монументальный реформатский собор, крупнейший в стране среди протестантских храмов. Прогуляетесь по площади Кошута, мимо элегантного здания мэрии и старейшей гостиницы «Золотой бык». Гид расскажет о Театре Чоконаи и коллекции музея Дери, одного из главных культурных центров региона. Особое внимание уделим истории названия города, его географическому положению и уникальной атмосфере, за которой сюда ежегодно возвращаются туристы. А если захочется задержаться, можно позже самостоятельно заглянуть в термальные купальни или зоопарк в парке Надьердё.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Кошута
- Реформатский собор
- Музей Дери
- Гостиница «Золотой бык»
- Театр Чоконаи
- Здание городского муниципалитета (в стиле классицизма)
Что включено
- Услуги гида
- Пешая прогулка по историческому центру
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Общественный транспорт (по необходимости)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
