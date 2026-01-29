Описание Фото Ответы на вопросы Прогуляйтесь по элегантным улицам Дебрецена.



Вы увидите реформатский собор, старейшую гостиницу Венгрии, музеи, храмы и легендарную площадь Кошута. Узнаете, почему город дважды становился столицей и как он получил прозвище «Рим кальвинистов». В завершение можно расслабиться в аквапарке или термальных купальнях парка Надьердё. Экскурсия подойдёт и для любителей архитектуры, и для семей с детьми.

Описание экскурсии Дебрецен — культурная и духовная столица восточной Венгрии, город с богатым историческим прошлым и особой атмосферой. Вы совершите прогулку по центру города, где сохранились памятники разных эпох: от строгой архитектуры муниципалитета до уютных улочек с древними храмами. Гид расскажет, почему Дебрецен называют «Римом кальвинистов», и какие события сделали его столицей страны дважды. Во время экскурсии вы увидите символ города — величественный реформатский собор, старейшую гостиницу «Золотой бык», здание Театра Чоконаи и элегантную площадь Кошута. Зайдёте в музей Дери с богатой коллекцией венгерского искусства и узнаете, чем интересна старинная мельница. Увидите также греко-католическую церковь и собор Святой Анны. Дополнительно можно посетить знаменитый аквапарк «Акватикум Медитеран» — настоящий рай для отдыха с детьми. А в парке Надьердё вас ждут термальные купальни и один из лучших зоопарков страны.

