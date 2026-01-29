Прогуляйтесь по элегантным улицам Дебрецена.
Вы увидите реформатский собор, старейшую гостиницу Венгрии, музеи, храмы и легендарную площадь Кошута. Узнаете, почему город дважды становился столицей и как он получил прозвище «Рим кальвинистов». В завершение можно расслабиться в аквапарке или термальных купальнях парка Надьердё. Экскурсия подойдёт и для любителей архитектуры, и для семей с детьми.
Описание экскурсииДебрецен — культурная и духовная столица восточной Венгрии, город с богатым историческим прошлым и особой атмосферой. Вы совершите прогулку по центру города, где сохранились памятники разных эпох: от строгой архитектуры муниципалитета до уютных улочек с древними храмами. Гид расскажет, почему Дебрецен называют «Римом кальвинистов», и какие события сделали его столицей страны дважды. Во время экскурсии вы увидите символ города — величественный реформатский собор, старейшую гостиницу «Золотой бык», здание Театра Чоконаи и элегантную площадь Кошута. Зайдёте в музей Дери с богатой коллекцией венгерского искусства и узнаете, чем интересна старинная мельница. Увидите также греко-католическую церковь и собор Святой Анны. Дополнительно можно посетить знаменитый аквапарк «Акватикум Медитеран» — настоящий рай для отдыха с детьми. А в парке Надьердё вас ждут термальные купальни и один из лучших зоопарков страны.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Кошута
- Реформатский собор
- Музей Дери
- Гостиница «Золотой бык»
- Театр Чоконаи
- Здание городского муниципалитета
- Греко-католическая церковь
- Собор Святой Анны
- Старинная мельница
Что включено
- Услуги гида
- Пешая прогулка по историческому центру
- Транспорт по договорённости
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
