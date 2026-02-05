Сбежать от зимы во Вьетнам: снорклинг, пляжи, морская прогулка и спа-отели (мини-группа)
Подняться по канатке, посетить ночной рынок, понежиться в джакузи и поплавать на Фукуоке
Предлагаем вам сбежать в мягкий климат! Ваша неделя на Фукуоке пройдёт без спешки — у океана и фотогеничных локаций острова.
Будет время позагорать на 3 пляжах, прокатиться по канатке и заглянуть читать дальшеуменьшить
на рынок в поисках свежайшей рыбы.
Во время морской прогулки вы смотрите острова и скрытые пляжи бухты, займётесь снорклингом и пообедаете на лодке. Программа не перегружена: обойдёмся без ранних подъёмов. 2 дня мы оставили свободными, чтобы вы побыли наедине с островом в своём ритме.
А ещё мы подобрали отели 5* с бассейнами, саунами и джакузи, чтобы вы расслабились и доверились сервису.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей: — лёгкая одежда — купальник — солнцезащитный крем — удобная обувь — очки и головной убор
Рекомендации по билетам: Прилёт на Фукуок до 14:00 Вылет — после 12:00
Программа тура по дням
1 день
Первый закат на Фукуоке
Встретим вас в аэропорту Фукуока. Вы разместитесь, отдохнёте, а вечером пойдёте любоваться первым закатом у моря и знакомиться с группой за ужином.
2 день
Пляжный отдых на Long Beach
Позавтракаем с видом на океан. Весь день посвятим пляжному отдыху на Long Beach. Вечером снова встретим закат у моря.
3 день
Пляжи Sao Beach и Khem Beach
В 10:00 выезжаем на пляжи Sao Beach и Khem Beach. Будем лежать на белом песке, нырять в бирюзовую воду и фотографироваться.
Сегодня гид будет с вами и расскажет об истории и особенностях острова Фукуок.
4 день
Морская прогулка на острова: снорклинг и обед на лодке
С утра мы отправимся на морскую прогулку по An Thoi. Она продлится 6 часов.
Искупаемся, пообедаем на лодке и займёмся снорклингом. А гид расскажет о местной природе и местах, которые вы посетите.
5 день
Свободный день
Этот день вы можете посвятить спа, массажу, йоге или отдыху у моря.
6 день
Остров Хон Том, канатная дорога и ночной маркет
В 10:00 выезжаем в Sun World Hon Thom Nature Park — развлекательный комплекс с аквапарком и пляжем.
Проедем по морской канатной дороге — длиннейшей в мире и отдохнём на острове Хон Том.
Вечер проведём на Phu Quoc Night Market: вы попробуете свежие морепродукты и закупитесь сувенирами. А гид расскажет о местной культуре и традициях.
7 день
Свободный день у моря
Сегодня мы ничего не планировали, чтобы вы ещё раз прошлись по полюбившимся местам и набрались сил перед поездкой.
Вечером организуем прощальный ужин.
8 день
Прощание с островом
После завтрака или в течение дня отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и 3 ужина
Трансферы по программе, включая из/в аэропорт
Морская прогулка с обедом
Посещение спа-зоны в отелях
Экскурсии по программе (дни 3, 4 и 6)
Канатная дорога
Сопровождение организатора
Снаряжение для снорклинга
Что не входит в цену
Билеты до места старта и обратно в ваш город
Остальное питание
1-местное размещение - 30 000 ₽
Страховка
Дополнительные активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок, аэропорт, 12:00. Возможно другое время встречи по договорённости
Завершение: Фукуок, 12:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Фукуоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Мы создаём туры, чтобы открывать мир и делиться этим опытом.
Я родился на острове Ольхон — в сердце Байкала, и с детства живу в атмосфере приключений. Уже посетил 23 страны, организовал читать дальшеуменьшить
более 100 туров и познакомил с миром свыше 600 человек.
Наша команда — это люди, влюблённые в путешествия. Мы делаем только те маршруты, в которые сами хотим отправиться, и вкладываем в них душу. От спокойного отдыха до экспедиций — мы подберём формат под любой запрос.
Я выбираю путешествовать с единомышленниками — и буду рад видеть вас среди них. Мы ценим позитив и создаём не просто поездки, а настоящее сообщество.
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