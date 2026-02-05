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Сбежать от зимы во Вьетнам: снорклинг, пляжи, морская прогулка и спа-отели (мини-группа)

Подняться по канатке, посетить ночной рынок, понежиться в джакузи и поплавать на Фукуоке
Предлагаем вам сбежать в мягкий климат! Ваша неделя на Фукуоке пройдёт без спешки — у океана и фотогеничных локаций острова.

Будет время позагорать на 3 пляжах, прокатиться по канатке и заглянуть
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на рынок в поисках свежайшей рыбы.

Во время морской прогулки вы смотрите острова и скрытые пляжи бухты, займётесь снорклингом и пообедаете на лодке. Программа не перегружена: обойдёмся без ранних подъёмов. 2 дня мы оставили свободными, чтобы вы побыли наедине с островом в своём ритме.

А ещё мы подобрали отели 5* с бассейнами, саунами и джакузи, чтобы вы расслабились и доверились сервису.

Сбежать от зимы во Вьетнам: снорклинг, пляжи, морская прогулка и спа-отели (мини-группа)
Сбежать от зимы во Вьетнам: снорклинг, пляжи, морская прогулка и спа-отели (мини-группа)
Сбежать от зимы во Вьетнам: снорклинг, пляжи, морская прогулка и спа-отели (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
— лёгкая одежда
— купальник
— солнцезащитный крем
— удобная обувь
— очки и головной убор

Рекомендации по билетам:
Прилёт на Фукуок до 14:00
Вылет — после 12:00

Программа тура по дням

1 день

Первый закат на Фукуоке

Встретим вас в аэропорту Фукуока. Вы разместитесь, отдохнёте, а вечером пойдёте любоваться первым закатом у моря и знакомиться с группой за ужином.

Первый закат на ФукуокеПервый закат на ФукуокеПервый закат на Фукуоке
2 день

Пляжный отдых на Long Beach

Позавтракаем с видом на океан. Весь день посвятим пляжному отдыху на Long Beach. Вечером снова встретим закат у моря.

Пляжный отдых на Long BeachПляжный отдых на Long BeachПляжный отдых на Long Beach
3 день

Пляжи Sao Beach и Khem Beach

В 10:00 выезжаем на пляжи Sao Beach и Khem Beach. Будем лежать на белом песке, нырять в бирюзовую воду и фотографироваться.

Сегодня гид будет с вами и расскажет об истории и особенностях острова Фукуок.

Пляжи Sao Beach и Khem BeachПляжи Sao Beach и Khem BeachПляжи Sao Beach и Khem Beach
4 день

Морская прогулка на острова: снорклинг и обед на лодке

С утра мы отправимся на морскую прогулку по An Thoi. Она продлится 6 часов.

Искупаемся, пообедаем на лодке и займёмся снорклингом. А гид расскажет о местной природе и местах, которые вы посетите.

Морская прогулка на острова: снорклинг и обед на лодкеМорская прогулка на острова: снорклинг и обед на лодкеМорская прогулка на острова: снорклинг и обед на лодке
5 день

Свободный день

Этот день вы можете посвятить спа, массажу, йоге или отдыху у моря.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Остров Хон Том, канатная дорога и ночной маркет

В 10:00 выезжаем в Sun World Hon Thom Nature Park — развлекательный комплекс с аквапарком и пляжем.

Проедем по морской канатной дороге — длиннейшей в мире и отдохнём на острове Хон Том.

Вечер проведём на Phu Quoc Night Market: вы попробуете свежие морепродукты и закупитесь сувенирами. А гид расскажет о местной культуре и традициях.

Остров Хон Том, канатная дорога и ночной маркетОстров Хон Том, канатная дорога и ночной маркетОстров Хон Том, канатная дорога и ночной маркет
7 день

Свободный день у моря

Сегодня мы ничего не планировали, чтобы вы ещё раз прошлись по полюбившимся местам и набрались сил перед поездкой.

Вечером организуем прощальный ужин.

Свободный день у моряСвободный день у моряСвободный день у моря
8 день

Прощание с островом

После завтрака или в течение дня отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Прощание с островомПрощание с островом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 ужина
  • Трансферы по программе, включая из/в аэропорт
  • Морская прогулка с обедом
  • Посещение спа-зоны в отелях
  • Экскурсии по программе (дни 3, 4 и 6)
  • Канатная дорога
  • Сопровождение организатора
  • Снаряжение для снорклинга
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - 30 000 ₽
  • Страховка
  • Дополнительные активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок, аэропорт, 12:00. Возможно другое время встречи по договорённости
Завершение: Фукуок, 12:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Фукуоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Мы создаём туры, чтобы открывать мир и делиться этим опытом. Я родился на острове Ольхон — в сердце Байкала, и с детства живу в атмосфере приключений. Уже посетил 23 страны, организовал
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более 100 туров и познакомил с миром свыше 600 человек. Наша команда — это люди, влюблённые в путешествия. Мы делаем только те маршруты, в которые сами хотим отправиться, и вкладываем в них душу. От спокойного отдыха до экспедиций — мы подберём формат под любой запрос. Я выбираю путешествовать с единомышленниками — и буду рад видеть вас среди них. Мы ценим позитив и создаём не просто поездки, а настоящее сообщество.

Тур входит в следующие категории Фукуока

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