Встречаем вас в аэропорту Ханоя, знакомимся и едем на обзорную экскурсию по столице. Заглянем на знаменитую Железнодорожную улицу, где поезда проносятся на расстоянии всего нескольких сантиметров от кафе и жилых домов. Побываем на Западном озере — здесь посреди маленького острова находится старейшая пагода Вьетнама Чан Куок, датируемая 6 веком.

Далее пройдёмся по старому городу: осмотрим Пагоду на одном столбе, мавзолей и музей Хо Ши Мина и цитадель Тханг Лонг — «запретный город» Вьетнама, где жил император со своей семьёй. Напоследок спустимся в подземный бункер, откуда осуществлялось управление операциями во время Индокитайской и Вьетнамской войн.

Вечером — заселение в отель и отдых.