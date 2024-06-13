Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом

Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Приглашаем вас погрузиться в историю и культуру Вьетнама.

Во время небольшого путешествия вы увидите достопримечательности Ханоя и древней столицы Хаолы, осмотрите ряд пагод и насладитесь красотами бухты Халонг.

Отправимся в круиз на 5-звёздочной яхте и побываем на пляже Ти Топ, острове Бойцовских петухов, в пещерах Сюрприз и Луон. Будет интересно и живописно!
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

При бронировании потребуется аванс в размере 20% от стоимости на бронирование круиза.

Проживание. Двухместное размещение в 4-звёздочном отеле в Ханое.

Питание. В стоимость входит только обед во время круиза (без напитков). Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Если в поездке не менее 2 взрослых, участие ребёнка до 4 лет — бесплатно. Если детей несколько, условия поездки обговариваются индивидуально.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ханоем

Встретим вас у отеля в Ханое или заберём из аэропорта и отправимся исследовать столицу Вьетнама. Первым делом посетим озеро Хоанкьем или «озеро возвращённого меча». Согласно легенде, в водоёме живёт черепаха, которая помогла императору Ле Лою победить китайскую армию, подарив ему магический меч. После триумфа правитель вернул оружие, и теперь оно покоится на дне озера.

Увидим Железнодорожную улицу и озеро Тэй, в центре которого расположена пагода Чанкуок, построенная в 6 веке. Погуляем по старому городу, где находится Тюа-Мот-Кот или «Пагода на одном столбе». В «запретном городе», на территории императорского дворца, вас ждут цитадель Тханг Лонг и подземный бункер, откуда осуществлялось командование во время Индокитайской и Вьетнамской войн.

По желанию и за дополнительную плату вы посетите тюрьму Хоало, уникальное представление Кукольного театра на воде, а также храм Литературы.

Знакомство с ХаноемЗнакомство с ХаноемЗнакомство с ХаноемЗнакомство с Ханоем
2 день

Круиз по бухте Халонг

Рано утром выезжаем из Ханоя. Нас ждёт 5-звёздочная яхта. Грузимся на борт, обедаем и плывём исследовать красоты бухты Халонг. Первым делом посетим острова Бойцовских петухов, а затем побываем в пещере Сюрпризов, одной из самых больших в бухте.

Далее остановимся у пещеры Луон и на пляже Ти Топ. Вы сможете подняться на вершину одноимённого острова, чтобы насладиться открывающимся пейзажем и осмотреть памятник космонавту Герману Титову.

Вернёмся на яхту и направимся в порт, а потом — в отель.

Круиз по бухте ХалонгКруиз по бухте ХалонгКруиз по бухте ХалонгКруиз по бухте ХалонгКруиз по бухте Халонг
3 день

Пагода Бай Динь и Чанган

Начнём день с посещения самой высокой пагоды. Бай Динь расположилась на горе рядом с древнейшим храмом. Здесь же находятся самая большая статуя Будды и колокол. Удивительно, но территория комплекса насчитывает более 10 000 скульптур божества.

Далее отправимся в древнюю столицу Вьетнама — Хоалы. На лодке проплывём между живописных скал и окажемся в природном комплексе Чанган. Он состоит из пещер, наполненных разноцветными сталактитами и сталагмитами. Затем исследуем Хоалы и его культурное наследие. Город был столицей в 10 веке. В нём сохранилось 47 памятников.

После этого вернёмся в Ханой, где и завершится наше путешествие. До новых встреч!

Пагода Бай Динь и ЧанганПагода Бай Динь и ЧанганПагода Бай Динь и ЧанганПагода Бай Динь и ЧанганПагода Бай Динь и Чанган

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$800
Дети до 12 лет$400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обед во время круиза (без напитков)
  • Трансфер из/до аэропорта или отеля в Ханое
  • Трансфер по маршруту (на Mitsubishi Xpander или на микроавтобусе)
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Круиз на 5-звёздочной яхте
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ханоя и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
  • При участии более 1 человека стоимость тура составит 800 $ (за одного человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается индивидуально
Завершение: Отель в Ханое или аэропорт, время зависит от времени окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ханоя

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыВодные развлеченияКруизы

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