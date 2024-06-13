Во время небольшого путешествия вы увидите достопримечательности Ханоя и древней столицы Хаолы, осмотрите ряд пагод и насладитесь красотами бухты Халонг.
Отправимся в круиз на 5-звёздочной яхте и побываем на пляже Ти Топ, острове Бойцовских петухов, в пещерах Сюрприз и Луон. Будет интересно и живописно!
Описание тура
Организационные детали
При бронировании потребуется аванс в размере 20% от стоимости на бронирование круиза.
Проживание. Двухместное размещение в 4-звёздочном отеле в Ханое.
Питание. В стоимость входит только обед во время круиза (без напитков). Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Если в поездке не менее 2 взрослых, участие ребёнка до 4 лет — бесплатно. Если детей несколько, условия поездки обговариваются индивидуально.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Программа тура по дням
Знакомство с Ханоем
Встретим вас у отеля в Ханое или заберём из аэропорта и отправимся исследовать столицу Вьетнама. Первым делом посетим озеро Хоанкьем или «озеро возвращённого меча». Согласно легенде, в водоёме живёт черепаха, которая помогла императору Ле Лою победить китайскую армию, подарив ему магический меч. После триумфа правитель вернул оружие, и теперь оно покоится на дне озера.
Увидим Железнодорожную улицу и озеро Тэй, в центре которого расположена пагода Чанкуок, построенная в 6 веке. Погуляем по старому городу, где находится Тюа-Мот-Кот или «Пагода на одном столбе». В «запретном городе», на территории императорского дворца, вас ждут цитадель Тханг Лонг и подземный бункер, откуда осуществлялось командование во время Индокитайской и Вьетнамской войн.
По желанию и за дополнительную плату вы посетите тюрьму Хоало, уникальное представление Кукольного театра на воде, а также храм Литературы.
Круиз по бухте Халонг
Рано утром выезжаем из Ханоя. Нас ждёт 5-звёздочная яхта. Грузимся на борт, обедаем и плывём исследовать красоты бухты Халонг. Первым делом посетим острова Бойцовских петухов, а затем побываем в пещере Сюрпризов, одной из самых больших в бухте.
Далее остановимся у пещеры Луон и на пляже Ти Топ. Вы сможете подняться на вершину одноимённого острова, чтобы насладиться открывающимся пейзажем и осмотреть памятник космонавту Герману Титову.
Вернёмся на яхту и направимся в порт, а потом — в отель.
Пагода Бай Динь и Чанган
Начнём день с посещения самой высокой пагоды. Бай Динь расположилась на горе рядом с древнейшим храмом. Здесь же находятся самая большая статуя Будды и колокол. Удивительно, но территория комплекса насчитывает более 10 000 скульптур божества.
Далее отправимся в древнюю столицу Вьетнама — Хоалы. На лодке проплывём между живописных скал и окажемся в природном комплексе Чанган. Он состоит из пещер, наполненных разноцветными сталактитами и сталагмитами. Затем исследуем Хоалы и его культурное наследие. Город был столицей в 10 веке. В нём сохранилось 47 памятников.
После этого вернёмся в Ханой, где и завершится наше путешествие. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$800
|Дети до 12 лет
|$400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обед во время круиза (без напитков)
- Трансфер из/до аэропорта или отеля в Ханое
- Трансфер по маршруту (на Mitsubishi Xpander или на микроавтобусе)
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Круиз на 5-звёздочной яхте
Что не входит в цену
- Перелёт до Ханоя и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии
- При участии более 1 человека стоимость тура составит 800 $ (за одного человека)