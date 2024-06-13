Встретим вас у отеля в Ханое или заберём из аэропорта и отправимся исследовать столицу Вьетнама. Первым делом посетим озеро Хоанкьем или «озеро возвращённого меча». Согласно легенде, в водоёме живёт черепаха, которая помогла императору Ле Лою победить китайскую армию, подарив ему магический меч. После триумфа правитель вернул оружие, и теперь оно покоится на дне озера.

Увидим Железнодорожную улицу и озеро Тэй, в центре которого расположена пагода Чанкуок, построенная в 6 веке. Погуляем по старому городу, где находится Тюа-Мот-Кот или «Пагода на одном столбе». В «запретном городе», на территории императорского дворца, вас ждут цитадель Тханг Лонг и подземный бункер, откуда осуществлялось командование во время Индокитайской и Вьетнамской войн.

По желанию и за дополнительную плату вы посетите тюрьму Хоало, уникальное представление Кукольного театра на воде, а также храм Литературы.