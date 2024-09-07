От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама

Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Путешествие в северные части Вьетнама — это возможность увидеть невероятные творения природы.

Мы совершим треккинг к одному из самых красивых в мире водопадов, заглянем в таинственные пещеры, прокатимся на лодке по
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реке и на корабле по живописному заливу Халонг с тысячами островков. Погуляем по городу Сапа — любимому курорту французской аристократии. Поднимемся в горы, чтобы с высоты посмотреть на почитаемые древние пагоды и храмы.

Вы попробуете аутентичную местную кухню, познакомитесь с повседневной жизнью вьетнамцев, побываете в деревнях ремесленников и посмотрите кукольное шоу на воде. После поездки у вас останутся не только яркие фотографии, но и море впечатлений!

От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 750 $ на бронирование отелей и прочего.

Проживание. В комфортабельных отелях категории 4*, 2-местное размещение.
В Ханое — Hanoi L’Heritage Hotel & Gym. В Нинь Бине — Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort. У водопада — Sai Gon — Ban Gioc Resort. В Сапе — Bamboo Sapa Hotel.

Питание. Не входит в стоимость.

Виза. Для граждан РФ не требуется.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Ханою

Встречаемся и размещаемся в гостинице. После знакомства обсудим детали путешествия и отправимся гулять по аутентичным улочкам старой части города. Посмотрим на соседство традиционной архитектуры и небоскрёбов в новых кварталах. Со смотровой площадки увидим здания в колониальном французском стиле, культурно-исторические достопримечательности, ступы и пагоды. Вечером — отдых в отеле.

Встреча, размещение в отеле, прогулка по ХаноюВстреча, размещение в отеле, прогулка по ХаноюВстреча, размещение в отеле, прогулка по ХаноюВстреча, размещение в отеле, прогулка по Ханою
2 день

Экскурсия по Ханою, кукольный театр на воде

Сегодня продолжим знакомство с ханойскими достопримечательностями. Начнём с посещения пагоды Тюа-Мот-Кот, чьё название переводится как «на одном столбе». Святыня была построена по приказу одного из императоров и по форме напоминает лотос. Затем побываем в «Храме литературы», посвящённом Конфуцию, на территории которого был учреждён первый вьетнамский университет для обучения принцев и сыновей мандаринов.

Посмотрим на мавзолей и резиденцию Хошимина в живописном саду в центре города. Полюбуемся озером Хоанкьем, и вы узнаете его легенду. Увидим одни из самых древних пагод в Северном Вьетнаме — Нгокшон и Чанкуок.

После обеда в ресторане вас ждёт особая атмосфера старых узких улочек французского квартала с собором святого Иосифа и изящными зданиями в колониальном стиле. В завершение посетим традиционный кукольный театр на воде. В прошлом актёры сидели прямо на затопленных рисовых полях, управляя куклами в сопровождении живой музыки. В наше же время зрители сидят не на поле, а в уютном зале с угощениями.

Экскурсия по Ханою, кукольный театр на водеЭкскурсия по Ханою, кукольный театр на водеЭкскурсия по Ханою, кукольный театр на водеЭкскурсия по Ханою, кукольный театр на водеЭкскурсия по Ханою, кукольный театр на воде
3 день

Переезд в провинцию Ниньбинь, город Хоалы, смотровая на горе Ханг Муа, свободное время

Утром едем в провинцию Ниньбинь, где посетим древний город Хоалы, бывший столицей страны до 1010 года и являющийся родиной трёх вьетнамских династий: Динь, Ранняя Ле и Ли. Пообедаем в традиционном ресторане: у вас будет возможность попробовать блюда местной кухни, известной необычными сочетаниями ингредиентов.

После побываем на смотровой площадке на вершине горы Ханг Муа, преодолев 500 ступенек — потрясающий вид того стоит! Полюбуемся панорамой реки Нго Донг, скалами и рисовыми полями.

Затем отправимся в отель. Вечером — свободное время. Желающие могут прогуляться по окрестностям, насладиться живописными пейзажами и осмотреть природно-исторические памятники — особое явление этого уголка северного Вьетнама.

Переезд в провинцию Ниньбинь, город Хоалы, смотровая на горе Ханг Муа, свободное времяПереезд в провинцию Ниньбинь, город Хоалы, смотровая на горе Ханг Муа, свободное времяПереезд в провинцию Ниньбинь, город Хоалы, смотровая на горе Ханг Муа, свободное время
4 день

Прогулка на лодка в Чангане и пагода Бай Динь

В этот день вас ждёт водная прогулка на лодках — с причала Чанган отправимся в путешествие по прозрачной реке мимо живописных известняковых скал. Эти места за великолепные пейзажи нередко называют «геологическим музеем под открытым небом». Кажется, что время здесь остановилось — такой эффект создала сама природа. Мы будем неспешно плыть из грота в грот по круговому маршруту в системе соединённых между собой пещер и подземных озёр.

После обеда в необычном ресторане посетим знаменитую пагоду Бай Динь, построенную в честь основателя Ханоя. Она славится большими размерами и красивой архитектурой, а также рекордных величин статуями Будды. Увидим и одноимённую старую пагоду, словно парящую над окрестностями на высоте 200 метров.

Затем отдохнём и ближе к ночи на популярном местном транспорте — слипбасе — поедем в провинцию Каобанг — ворота в удивительный каскад водопадов.

Прогулка на лодка в Чангане и пагода Бай ДиньПрогулка на лодка в Чангане и пагода Бай ДиньПрогулка на лодка в Чангане и пагода Бай ДиньПрогулка на лодка в Чангане и пагода Бай Динь
5 день

Треккинг к водопаду Банзёк

Сегодня уже рано утром приедем в провинцию Каобанг, к водопаду Банзёк. Оставив вещи в отеле, отправимся в треккинг к этой природной достопримечательности, часть которой принадлежит Вьетнаму, а часть — Китаю. Контраст между странами здесь поразительно заметен: со стороны Вьетнама — луга и покрытые тропической зеленью склоны, тишина и первозданная природа, аутентичные сельские домики местных; со стороны Китая — машины, высокие здания и шумная инфраструктура.

Полюбуемся террасами и причудливо обвивающими водопад зарослями, потоками и экзотической растительностью. Ещё одно завораживающее зрелище — водные облака, которые образуются из скоплений капелек от брызг и парят на уровне над водопадом.

После прогулки — заселение в отель и свободное время для обеда и отдыха. Можно помедитировать наедине с природой, побродить по аутентичным улочкам, попробовать блюда, которые ежедневно едят сами вьетнамцы, и насладиться красками заката. Ночь в отеле недалеко от водопада.

Треккинг к водопаду БанзёкТреккинг к водопаду БанзёкТреккинг к водопаду БанзёкТреккинг к водопаду Банзёк
6 день

Пещера Нгом Нгао, буддийский комплекс Чук Лам, прогулка по Каобангу и переезд в Ханой

В первой половине дня исследуем впечатляющую пещеру Нгом Нгао, которая образовалась примерно 300 миллионов лет назад. Рассмотрим многоцветные сталактиты, природные каменные «изваяния», напоминающие рукотворные статуи, причудливые впадины, словно вырезанные мастером.

В свободное время до обеда ненадолго вернёмся к водопаду. Затем выселимся из отеля и отправимся в Каобанг. По пути осмотрим буддийский комплекс Чук Лам и места, посвящённые национальному герою Нунг Чи Као. В Каобанге прогуляемся и заглянем на рынок — особое место в провинциях Азии, где не только торгуют, но и общаются, здесь можно встретить представителей редких народностей и горных племён. Желающие смогут приобрести необычные вещи, предметы ремесла, продукты и специи.

После доедем до автовокзала, а оттуда на слипбасе — до Ханоя. Прибудем рано утром и разместимся в гостинице.

Пещера Нгом Нгао, буддийский комплекс Чук Лам, прогулка по Каобангу и переезд в ХанойПещера Нгом Нгао, буддийский комплекс Чук Лам, прогулка по Каобангу и переезд в ХанойПещера Нгом Нгао, буддийский комплекс Чук Лам, прогулка по Каобангу и переезд в Ханой
7 день

Деревни ремесленников

Позавтракав, в сопровождении гида едем на экскурсию в коммуну Куангфукау в 35 км от центра Ханоя, известную вековыми традициями изготовления благовоний. Здесь, тщательно отбирая материал, производят одни из самых качественных ароматических палочек в мире, многое делается вручную, как сотни лет назад. Пройдёмся по тротуарам, заставленным связками красно-розовых палочек, и насладимся их расслабляющим ароматом.

Затем побываем ещё в одной деревне в 10 км от Ханоя, которая славится своими вышитыми шёлковыми изделиями. Посетим семейные фабрики, желающие смогут приобрести их продукцию. К вечеру вернёмся в отель. Свободное время.

Деревни ремесленниковДеревни ремесленниковДеревни ремесленниковДеревни ремесленников
8 день

Переезд в Сапу, деревня народности хмонги, свободный вечер

Встанем пораньше и приблизительно к обеду доберёмся до Сапы (в пути примерно 4-5 часов). Это место называют «Вьетнамским Куршавелем». Климат здесь мягкий, а горный воздух чистый и прохладный. Сейчас здесь находятся современные дорогие виллы и столетние дома в колониальном стиле, а окружают их рисовые поля и холмы, покрытые зеленью. Статуя Будды на самом высоком холме словно парит над облаками и окрестностями.

Начнём прогулку с посещения деревни, населённой народностью хмонги. Вы познакомитесь с укладом их жизни, необычной культурой и обычаями. Будет возможность посмотреть на выступление, основанное на коренных традициях.

После обеда в одном из ресторанчиков разместимся в отеле, затем — свободное время. Можно отправиться на массаж, заглянуть в местные кафе, прогуляться по ночным улицам и популярным рынкам Сапы.

Переезд в Сапу, деревня народности хмонги, свободный вечерПереезд в Сапу, деревня народности хмонги, свободный вечерПереезд в Сапу, деревня народности хмонги, свободный вечер
9 день

Достопримечательности Сапы

Продолжаем исследовать интересные локации Сапы. Утром посетим парк, где можно сделать потрясающие фотографии. Затем поднимемся на гору Фансипан, или как ещё её называют — «Крышу Индокитая» высотой 3143 метра. Здесь действует вторая в мире по длине канатная дорога, рекордсмен по перепаду высоты, а на вершине раскинулся большой парк. При ясной погоде насладимся видами на город и окрестности, а в пасмурную сможем ощутить фантасмагорический эффект от спускающихся вниз облаков. Ночь в отеле Сапы.

Достопримечательности СапыДостопримечательности СапыДостопримечательности Сапы
10 день

Переезд в Ханой, посещение Трейн-стрит

После завтрака отправляемся обратно в Ханой. Дорога займёт около 5 часов. По приезде разместимся в отеле, отдохнём и посетим одну из самых известных неофициальных достопримечательностей Ханоя — Трейн-стрит — необычную узкую улицу, по которой ездят поезда.

Переезд в Ханой, посещение Трейн-стритПереезд в Ханой, посещение Трейн-стритПереезд в Ханой, посещение Трейн-стрит
11 день

Экскурсия по Ароматной пагоде

B 08:00 встретимся с гидом и отправимся в одно из древнейших буддистских святилищ в 75 км от Ханоя — Ароматную пагоду. Это целый комплекс пещер и пагод в горах, который каждую весну становится центром паломничества буддистов. Локация очень живописна и считается священным местом силы, где можно прикоснуться к необъяснимым тайнам.

Доедем за 1,5-2 часа и прокатимся до пагоды на лодке по ручейку Иен. Посетим храм Чинь и совершим восхождение к пещере Хыонг Тик на вершине горы. Также побываем в пагоде Тхиен Чу. Затем тем же путём вернёмся в Ханой. Поужинаем и отдохнём в отеле.

Экскурсия по Ароматной пагодеЭкскурсия по Ароматной пагодеЭкскурсия по Ароматной пагоде
12 день

Остров Кат Ба и залив Халонг

После завтрака, в 08:00, едем на остров Кат Ба, откуда прокатимся на корабле по знаменитому заливу и бухте Лан Ха с тысячами островков. С воды полюбуемся окружающими холмами и тропической зеленью. Будем делать остановки, чтобы заглянуть в пещеры и гроты. Вечером вернёмся в Ханой.

Остров Кат Ба и залив ХалонгОстров Кат Ба и залив ХалонгОстров Кат Ба и залив Халонг
13 день

Отъезд

Завершение путешествия, вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание
  • Экскурсии указанные программе, входные билеты, сборы
  • Индивидуальный транспорт по всему маршруту, топливо, платные трассы, парковки (кроме слипбас в Каобанг)
  • Услуги местных гидов, проводников
  • Сборы за посещение нацпарков
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание - около 30-50 долларов в день
  • Личные расходы (сувениры, мобильная связь, и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Ханой, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ханоя

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиВодопадыВодные развлечения

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