Сегодня продолжим знакомство с ханойскими достопримечательностями. Начнём с посещения пагоды Тюа-Мот-Кот, чьё название переводится как «на одном столбе». Святыня была построена по приказу одного из императоров и по форме напоминает лотос. Затем побываем в «Храме литературы», посвящённом Конфуцию, на территории которого был учреждён первый вьетнамский университет для обучения принцев и сыновей мандаринов.

Посмотрим на мавзолей и резиденцию Хошимина в живописном саду в центре города. Полюбуемся озером Хоанкьем, и вы узнаете его легенду. Увидим одни из самых древних пагод в Северном Вьетнаме — Нгокшон и Чанкуок.

После обеда в ресторане вас ждёт особая атмосфера старых узких улочек французского квартала с собором святого Иосифа и изящными зданиями в колониальном стиле. В завершение посетим традиционный кукольный театр на воде. В прошлом актёры сидели прямо на затопленных рисовых полях, управляя куклами в сопровождении живой музыки. В наше же время зрители сидят не на поле, а в уютном зале с угощениями.