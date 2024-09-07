Мы совершим треккинг к одному из самых красивых в мире водопадов, заглянем в таинственные пещеры, прокатимся на лодке по
Описание тура
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 750 $ на бронирование отелей и прочего.
Проживание. В комфортабельных отелях категории 4*, 2-местное размещение.
В Ханое — Hanoi L’Heritage Hotel & Gym. В Нинь Бине — Ninh Binh Hidden Charm Hotel & Resort. У водопада — Sai Gon — Ban Gioc Resort. В Сапе — Bamboo Sapa Hotel.
Питание. Не входит в стоимость.
Виза. Для граждан РФ не требуется.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Ханою
Встречаемся и размещаемся в гостинице. После знакомства обсудим детали путешествия и отправимся гулять по аутентичным улочкам старой части города. Посмотрим на соседство традиционной архитектуры и небоскрёбов в новых кварталах. Со смотровой площадки увидим здания в колониальном французском стиле, культурно-исторические достопримечательности, ступы и пагоды. Вечером — отдых в отеле.
Экскурсия по Ханою, кукольный театр на воде
Сегодня продолжим знакомство с ханойскими достопримечательностями. Начнём с посещения пагоды Тюа-Мот-Кот, чьё название переводится как «на одном столбе». Святыня была построена по приказу одного из императоров и по форме напоминает лотос. Затем побываем в «Храме литературы», посвящённом Конфуцию, на территории которого был учреждён первый вьетнамский университет для обучения принцев и сыновей мандаринов.
Посмотрим на мавзолей и резиденцию Хошимина в живописном саду в центре города. Полюбуемся озером Хоанкьем, и вы узнаете его легенду. Увидим одни из самых древних пагод в Северном Вьетнаме — Нгокшон и Чанкуок.
После обеда в ресторане вас ждёт особая атмосфера старых узких улочек французского квартала с собором святого Иосифа и изящными зданиями в колониальном стиле. В завершение посетим традиционный кукольный театр на воде. В прошлом актёры сидели прямо на затопленных рисовых полях, управляя куклами в сопровождении живой музыки. В наше же время зрители сидят не на поле, а в уютном зале с угощениями.
Переезд в провинцию Ниньбинь, город Хоалы, смотровая на горе Ханг Муа, свободное время
Утром едем в провинцию Ниньбинь, где посетим древний город Хоалы, бывший столицей страны до 1010 года и являющийся родиной трёх вьетнамских династий: Динь, Ранняя Ле и Ли. Пообедаем в традиционном ресторане: у вас будет возможность попробовать блюда местной кухни, известной необычными сочетаниями ингредиентов.
После побываем на смотровой площадке на вершине горы Ханг Муа, преодолев 500 ступенек — потрясающий вид того стоит! Полюбуемся панорамой реки Нго Донг, скалами и рисовыми полями.
Затем отправимся в отель. Вечером — свободное время. Желающие могут прогуляться по окрестностям, насладиться живописными пейзажами и осмотреть природно-исторические памятники — особое явление этого уголка северного Вьетнама.
Прогулка на лодка в Чангане и пагода Бай Динь
В этот день вас ждёт водная прогулка на лодках — с причала Чанган отправимся в путешествие по прозрачной реке мимо живописных известняковых скал. Эти места за великолепные пейзажи нередко называют «геологическим музеем под открытым небом». Кажется, что время здесь остановилось — такой эффект создала сама природа. Мы будем неспешно плыть из грота в грот по круговому маршруту в системе соединённых между собой пещер и подземных озёр.
После обеда в необычном ресторане посетим знаменитую пагоду Бай Динь, построенную в честь основателя Ханоя. Она славится большими размерами и красивой архитектурой, а также рекордных величин статуями Будды. Увидим и одноимённую старую пагоду, словно парящую над окрестностями на высоте 200 метров.
Затем отдохнём и ближе к ночи на популярном местном транспорте — слипбасе — поедем в провинцию Каобанг — ворота в удивительный каскад водопадов.
Треккинг к водопаду Банзёк
Сегодня уже рано утром приедем в провинцию Каобанг, к водопаду Банзёк. Оставив вещи в отеле, отправимся в треккинг к этой природной достопримечательности, часть которой принадлежит Вьетнаму, а часть — Китаю. Контраст между странами здесь поразительно заметен: со стороны Вьетнама — луга и покрытые тропической зеленью склоны, тишина и первозданная природа, аутентичные сельские домики местных; со стороны Китая — машины, высокие здания и шумная инфраструктура.
Полюбуемся террасами и причудливо обвивающими водопад зарослями, потоками и экзотической растительностью. Ещё одно завораживающее зрелище — водные облака, которые образуются из скоплений капелек от брызг и парят на уровне над водопадом.
После прогулки — заселение в отель и свободное время для обеда и отдыха. Можно помедитировать наедине с природой, побродить по аутентичным улочкам, попробовать блюда, которые ежедневно едят сами вьетнамцы, и насладиться красками заката. Ночь в отеле недалеко от водопада.
Пещера Нгом Нгао, буддийский комплекс Чук Лам, прогулка по Каобангу и переезд в Ханой
В первой половине дня исследуем впечатляющую пещеру Нгом Нгао, которая образовалась примерно 300 миллионов лет назад. Рассмотрим многоцветные сталактиты, природные каменные «изваяния», напоминающие рукотворные статуи, причудливые впадины, словно вырезанные мастером.
В свободное время до обеда ненадолго вернёмся к водопаду. Затем выселимся из отеля и отправимся в Каобанг. По пути осмотрим буддийский комплекс Чук Лам и места, посвящённые национальному герою Нунг Чи Као. В Каобанге прогуляемся и заглянем на рынок — особое место в провинциях Азии, где не только торгуют, но и общаются, здесь можно встретить представителей редких народностей и горных племён. Желающие смогут приобрести необычные вещи, предметы ремесла, продукты и специи.
После доедем до автовокзала, а оттуда на слипбасе — до Ханоя. Прибудем рано утром и разместимся в гостинице.
Деревни ремесленников
Позавтракав, в сопровождении гида едем на экскурсию в коммуну Куангфукау в 35 км от центра Ханоя, известную вековыми традициями изготовления благовоний. Здесь, тщательно отбирая материал, производят одни из самых качественных ароматических палочек в мире, многое делается вручную, как сотни лет назад. Пройдёмся по тротуарам, заставленным связками красно-розовых палочек, и насладимся их расслабляющим ароматом.
Затем побываем ещё в одной деревне в 10 км от Ханоя, которая славится своими вышитыми шёлковыми изделиями. Посетим семейные фабрики, желающие смогут приобрести их продукцию. К вечеру вернёмся в отель. Свободное время.
Переезд в Сапу, деревня народности хмонги, свободный вечер
Встанем пораньше и приблизительно к обеду доберёмся до Сапы (в пути примерно 4-5 часов). Это место называют «Вьетнамским Куршавелем». Климат здесь мягкий, а горный воздух чистый и прохладный. Сейчас здесь находятся современные дорогие виллы и столетние дома в колониальном стиле, а окружают их рисовые поля и холмы, покрытые зеленью. Статуя Будды на самом высоком холме словно парит над облаками и окрестностями.
Начнём прогулку с посещения деревни, населённой народностью хмонги. Вы познакомитесь с укладом их жизни, необычной культурой и обычаями. Будет возможность посмотреть на выступление, основанное на коренных традициях.
После обеда в одном из ресторанчиков разместимся в отеле, затем — свободное время. Можно отправиться на массаж, заглянуть в местные кафе, прогуляться по ночным улицам и популярным рынкам Сапы.
Достопримечательности Сапы
Продолжаем исследовать интересные локации Сапы. Утром посетим парк, где можно сделать потрясающие фотографии. Затем поднимемся на гору Фансипан, или как ещё её называют — «Крышу Индокитая» высотой 3143 метра. Здесь действует вторая в мире по длине канатная дорога, рекордсмен по перепаду высоты, а на вершине раскинулся большой парк. При ясной погоде насладимся видами на город и окрестности, а в пасмурную сможем ощутить фантасмагорический эффект от спускающихся вниз облаков. Ночь в отеле Сапы.
Переезд в Ханой, посещение Трейн-стрит
После завтрака отправляемся обратно в Ханой. Дорога займёт около 5 часов. По приезде разместимся в отеле, отдохнём и посетим одну из самых известных неофициальных достопримечательностей Ханоя — Трейн-стрит — необычную узкую улицу, по которой ездят поезда.
Экскурсия по Ароматной пагоде
B 08:00 встретимся с гидом и отправимся в одно из древнейших буддистских святилищ в 75 км от Ханоя — Ароматную пагоду. Это целый комплекс пещер и пагод в горах, который каждую весну становится центром паломничества буддистов. Локация очень живописна и считается священным местом силы, где можно прикоснуться к необъяснимым тайнам.
Доедем за 1,5-2 часа и прокатимся до пагоды на лодке по ручейку Иен. Посетим храм Чинь и совершим восхождение к пещере Хыонг Тик на вершине горы. Также побываем в пагоде Тхиен Чу. Затем тем же путём вернёмся в Ханой. Поужинаем и отдохнём в отеле.
Остров Кат Ба и залив Халонг
После завтрака, в 08:00, едем на остров Кат Ба, откуда прокатимся на корабле по знаменитому заливу и бухте Лан Ха с тысячами островков. С воды полюбуемся окружающими холмами и тропической зеленью. Будем делать остановки, чтобы заглянуть в пещеры и гроты. Вечером вернёмся в Ханой.
Отъезд
Завершение путешествия, вылет домой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 050
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Проживание
- Экскурсии указанные программе, входные билеты, сборы
- Индивидуальный транспорт по всему маршруту, топливо, платные трассы, парковки (кроме слипбас в Каобанг)
- Услуги местных гидов, проводников
- Сборы за посещение нацпарков
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание - около 30-50 долларов в день
- Личные расходы (сувениры, мобильная связь, и т. д.)