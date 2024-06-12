Страна рисовых террас и пагод, пещер и белых песчаных пляжей — день за днём вы будете узнавать новое об этой
Описание тура
Организационные детали
Важно: помимо основного аванса при бронировании, потребуется аванс в размере 20% от стоимости тура на бронирование круиза.
Проживание. Проживание в отелях 3* и 4* по маршруту.
Питание. Включён обед на яхте в бухте Халонг, остальное — за доплату.
Дети. В поездке могут участвовать дети любого возраста.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Ханою
Забираем вас утром из отеля в Ханое или в аэропорту. Знакомимся и отправляемся изучать столицу. Побываем на Железнодорожной улице, где поезда проносятся на расстоянии всего нескольких сантиметров от домов и ресторанов — это одно из лучших мест для фотографий в Ханое! После заглянем на Западное озеро, посреди которого на маленьком острове находится старейшая вьетнамская пагода 6 века — Чан Куок.
Затем пройдёмся по старому кварталу, чтобы почувствовать атмосферу древнего города. Вы увидите Пагоду на одном столбе, Мавзолей и музей Хо Ши Мина, Запретный город — территорию бывшего императорского дворца и Драконью цитадель возрастом свыше 1000 лет.
Вечером — ужин и отдых в отеле.
Круиз в бухте Халонг
Сегодня ранний подъём — сразу после завтрака мы едем в порт, откуда на яхте премиум-класса отправимся в круиз по знаменитой бухте Халонг. Мы будем проплывать мимо каменных великанов причудливой формы, любоваться необыкновенными пейзажами, словно воссозданными из чьего-то фантастического сна.
Во время круиза мы посетим несколько белых песчаных пляжей, высадимся на скальных островках и изучим местные пещеры.
Вечером — возвращение в Ханой и отдых.
Провинция Нинбинь и древняя столица Вьетнама
Сегодня насыщенный день — позавтракав, выдвигаемся изучать природное и культурное наследие Вьетнама. Начнём с самой высокой пагоды в стране — Бай Динь, расположенной рядом с древним храмом на горе. Здесь находятся внушительных размеров колокол и большая статуя Будды.
Затем продолжим путь на лодке среди живописных скал Нинбинь — одной из самых красивых провинций северного Вьетнама, знаменитой природными достопримечательностями. Мы проплывём через пещеры Чанган и посетим древнюю столицу 10 века — город Хоалы.
Вечером — возвращение в Ханой и ночёвка в отеле.
Высокогорный город Сапа и деревня хмонгов
Утром выселяемся из отеля — нам предстоит путь в провинцию Лаокай, где мы остановимся в городе Сапа, укутанном облаками. Здесь вы познакомитесь с племенем хмонгов — колоритной народностью, населяющей горы Северного Вьетнама.
Мы посетим деревню и местный рынок, прогуляемся и заночуем в Сапе в отеле с бассейном с живописным видом на горы.
Возвращение в Ханой
После завтрака вы успеете ещё раз искупаться в бассейне, а после мы отправимся в обратный путь до Ханоя. Вам предстоит путешествие по живописной дороге вдоль высокогорных рисовых террас, которыми изобилует регион.
По желанию можно подняться по канатной дороге на гору Фансипан, которую иногда называют «крышей Индокитая». Из панорамных окон кабины открываются завораживающие виды! Подъёмник доставит вас к площадке, на которой расположен буддистский монастырь. Храм появился неспроста — вьетнамцы считают, что в этом месте встречаются небо и земля, сливаясь в Инь и Янь. Сверху кажется, что с горы виден весь Вьетнам!
Заселение в отель в Ханое и отдых.
Перелёт в Дананг и свободный день
Утром мы выселяемся из отеля и летим в Дананг. Сегодня день свободен от активностей — вы можете провести время на свой вкус. Например, отправиться на знаменитый пляж Дананга «Чайна Бич», чтобы насладиться отдыхом у воды и активными видами спорта, для которых здесь есть вся необходимая инфрастура.
Можно отправиться на шопинг или прогулку по городу — в Дананге сочетаются деловые кварталы, аутентичные рынки и старинные храмы.
Парк «Бана Хиллс»
Позавтракав, выезжаем в тематический парк «Бана Хиллс», где находится Золотой мост на гигантских каменных ладонях — одно из самых популярных мест для фотографий во Вьетнаме. «Бана Хиллс» часто называют вьетнамским Диснейлендом — количество развлечений, аттракционов и зон отдыха здесь действительно впечатляет!
Ночёвка в отеле в Дананге.
Обзорная экскурсия по Данангу
Сегодня мы вместе изучим особенности Дананга. Город считается курортом, при этом это быстро развивающийся мегаполис — пятый по величине во Вьетнаме. Его также называют городом мостов — 9 живописных сооружений красиво подсвечиваются в тёмное время суток.
Затем мы побываем у Мраморных гор — это группа из пяти мраморных и известняковых холмов, расположенных к югу от города. Согласно легенде, горы возникли в результате битвы между богами: здесь есть пещеры и многочисленные туннели, в которых можно найти несколько буддийских святилищ.
Вечером — возвращение в отель в Дананге и отдых.
Руины Ми Шон и город Хойан
Позавтракав, посетим руины древнего индуистского храмового комплекса Ми Шон. Когда-то здесь были построены десятки храмов, посвящённых Вишну и Шиве — сейчас же большая часть построек древнего королевства Чампа живописно заросла травой. Мы погуляем и посмотрим представление индуистских танцовщиц и музыкантов.
После выдвинемся в Хойан — один из самых романтических городов во Вьетнаме. Исторический центр доступен только для пешеходов, а по вечерам здесь зажигаются тысячи светящихся фонариков. В Хойане хорошо сохранилась старинная архитектура, что способствует неповторимо уютной атмосфере — а ещё город называют «вьетнамской Венецией» из-за гондол, которые курсируют по каналам.
Вечером — ужин и возвращение на ночлег в Дананг.
Последняя императорская цитадель
Утром мы выселяемся из отеля и выезжаем в город Хюэ — столицу последней династии недолговечной Вьетнамской империи. Наш путь будет проходить через огромный тоннель, проложенный сквозь горы.
По прибытии мы прогуляемся по городу, посетим впечатляющих размеров цитадель вьетнамских императоров и их усыпальницы.
Вечером — ужин, переезд в национальный парк «Фонгня-Кебанг» и заселение в отель.
Национальный парк «Фонгня-Кебанг»
С самого утра отправимся изучать природный парк — «Фонгня-Кебанг» насчитывает несколько сотен пещер! Мы проплывём на лодке сквозь Райскую пещеру, через которую протекает живописная река — вы оцените необычные и колоритные пейзажи этого места.
Затем познакомимся с горным племенем Арем: прогуляемся по деревне, и вы услышите историю об экспедиции, обнаружившей его несколько десятилетий назад.
Вечером — возвращение в Дананг и завершение программы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 050
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Что включено
- Проживание
- Обед на яхте
- Трансфер
- Транспорт - Mitsubishi Xpander или Ford Transit
- Входные билеты на достопримечательности
- Круиз на лодке в Нинбинь
- Круиз на яхте 5* в бухте Халонг
- Перелёт внутренними авиалиниями из Ханоя в Дананг
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание
- Посещение горы Фансипан - стоимость составит 50 $ с человека
- Для ребёнка до 4 лет участие бесплатное, если едут двое взрослых. Для ребёнка младше 12 лет действует скидка 50%. Если детей несколько - скидка согласовывается индивидуально