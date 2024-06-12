Забираем вас утром из отеля в Ханое или в аэропорту. Знакомимся и отправляемся изучать столицу. Побываем на Железнодорожной улице, где поезда проносятся на расстоянии всего нескольких сантиметров от домов и ресторанов — это одно из лучших мест для фотографий в Ханое! После заглянем на Западное озеро, посреди которого на маленьком острове находится старейшая вьетнамская пагода 6 века — Чан Куок.

Затем пройдёмся по старому кварталу, чтобы почувствовать атмосферу древнего города. Вы увидите Пагоду на одном столбе, Мавзолей и музей Хо Ши Мина, Запретный город — территорию бывшего императорского дворца и Драконью цитадель возрастом свыше 1000 лет.

Вечером — ужин и отдых в отеле.