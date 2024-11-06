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Авторский тур
11 дней
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 ноя
6 мар
$2 220 за человека
Авторский тур
5 дней
Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Ханой, аэропорт, утро
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
$1 000 за человека
Авторский тур
3 дня
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая
$800 за человека
Авторский тур
2 дня
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
аэропорт/отель Ханоя, 06:00
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$860 за человека
Авторский тур
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Ханой, аэропорт или отель, утро
3 мая
4 мая
5 мая
8 мая
$2 050 за человека
Авторский тур
13 дней
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Ханой, аэропорт, время - по договорённости
7 сен
$2 050 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою
Самые популярные туры в Ханое
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
- Жемчужины северного Вьетнама
- Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
- На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
- Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Сколько стоит тур в Ханое в апреле 2024
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