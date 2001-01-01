Вьетнам 3. проводит ещё 5 экскурсий

Программа экскурсии:

День первый

★ Пагода Linh Phước

★ Храм религии Каодай

★ Ж. Д. вокзал

★ Парк 🌳 цветов

★ Канатная дорога и храм Trúc Lâm

★ Крэйзи Хаус

★ Рынок и еда Далата

★ Кафе "100 крыш" и дорога к Луне

★ Бокал вина на крыше отеля

День второй

★★ Смотровая площадка в горах

★★ Кофейные плантации и зверьки мусанги

★★ Цех по производству шелковой нити и тканей

★★ Водопад "Элефант"

★★ Храм и серебряный Будда

★★ Водопад Понгур

★★ Смотровая площадка в ущелье

Мы обожаем Далат, этот сказочный город 🏙️ в горах ⛰️. Он удивителен и дарит огромное количество эмоций. Город превкусного кофе, деревьев бонсай и артишокового чая. Он очень красивый и чистый, с ухоженными домами и тротуарами для пешеходов ( что во Вьетнаме встретишь не часто). Построенный французами, он продолжает оставаться наполовину европейским. Это прослеживается во всем.

Далат. День первый

Дорога

Экскурсия в Далате начинается уже с самой поездки в Далат. Виды гор и долин, небольшие водопадики, а также постепенная смена климата и растительности. А в самом городе огромное множество сосен.

На подъезде к городу сразу станет ясно, почему Далат называют также "городом теплиц". Здесь выращивают овощи и клубнику для всего Юга Вьетнама. А еще очень много цветов. Очень много и очень разных.

Пагода Линь Фуок

Первой нашей остановкой на подъезде к городу станет невероятно красивая пагода. Мы считаем ее одним из изумительнейших творений рук человеческих.

Этот храм очаровывает. Весь он как-будто собран из кусочков мозаики с огромным количеством архитектурных элементов. Нельзя просто назвать это место храмом, скорее это целый комплекс храмов. И каждый по-своему уникален. Это нужно видеть, потому что словами описать невозможно.

Храм религии Каодай

Стиль этого храма резко отличается от предыдущей пагоды Линь Фуок, но все равно от этого он не становится менее интересным. Он очень красив внешне и аскетичен внутри. А расположен на некоторой возвышенности, с которой открывается вид на близлежащие поля и теплицы.

Но в первую очередь интересен даже не сам он, а религия, которую проповедуют служители этого храма. Она достаточно молода, зародилась в начале 20го века и призвана объединить буддизм, конфуцианство и даосизм, а также все оставшиеся религии. Основателю Каодаизма так повелел сам бог, явившись к нему во время одного из спиритических сеансов. Любой человек, за которым последовали другие люди, автоматически является святым и проводником воли верховного бога, а поэтому в храме есть пантеон святых, в которых помимо восточных учителей есть Иисус, Гитлер, Ленин, Сталин.

Железнодорожная станция

Построенная в 1932 году французскими архитекторами, в 2001 году благодаря своей уникальности была официально признана национальным памятником Вьетнама. Второй такой во всей стране больше нет. И не только из-за каких-то архитектурных изысков, а больше из-за двух паровозов, которые сохранились здесь с тех далеких пор.

И пусть она не исполняет своих первоначальных функций, зато она напоминает о колониальном прошлом и доставляет туристам немало приятных переживаний. Ведь на одном из паровозов все еще можно прокатиться до пагоды Линь Фуок (отрезок в 7 км).

Мы не можем обойти стороной эту часть истории 📖 Далата, поэтому сделаем небольшую остановку на этой станции, которая как будто стоит на границе двух временных измерений.

Парк цветов

Жители Далата обожают цветы. Они повсюду. Они на клумбах, в горшках, вдоль дорог и тротуаров, из цветов выращивают живые изгороди. И поэтому Далат носит второе имя - "город цветов".

И поэтому наша экскурсия ⛳ в самом городе не может пройти мимо одного очень значимого для Далата места. По программе мы планируем обязательно заехать в парк цветов. В нем организуют выставки и соревнования, в нем проводят свадебные фотосессии. А еще каждый год он участвует в фестивале цветов Далата.

Парк поражает огромным количеством разнообразных растений и цветов, среди которых розы и орхидеи. Но в первую очередь бесчисленным множеством бонсаев. Эти маленькие деревца очень необычны, но в этом месте их так много, что это воспринимается, как нечто само собой разумеющееся

Буддийским комплекс Чук Лам

Построенный относительно недавно, он уже является одним из основных туристических мест Далата. И это понятно, так как он находится в очень атмосферном месте, вокруг его окружают сосновый лес, а территория самого комплекса очень красива и ухожена. Там чистый воздух, много уединенных мест, можно прогуляться 👣 среди деревьев или просто посидеть у прудика с огромным количеством рыбок.

И, что самое интересное, к нему мы будем ехать на канатной дороге над верхушками очень высоких деревьев, а самой кабинки вагончика открываются изумительные виды всего Далата, полей вокруг него и соснового леса.

Крэйзи Хаус

Завершает наш день следующая остановка. Это гостиница - музей 🖼 госпожи Данг Вьет Нга. Иначе его называют "Крэйзи Хаус". Это связано с его немыслимой архитектурой и абсолютным отсутствием прямых линий. Он отчасти напоминает творение Гауди. Строительство продолжается уже не один десяток лет и этот дом все еще является незаконченным. Его постоянно дополняют какими-то фрагментами.

И как мы уже сказали, наш день завершает гостиница-музей "Крэйзи Хаус". День, но не экскурсию. Наши приключения продолжаются, и начинается вечерняя программа. И у нас еще есть несколько сюрпризов.

Поход на рынок и стрит-фуд в Далате

Далат - это не только своя особенная атмосфера, чистые тротуары, модная одежда вьетнамской молодежи и цветы вокруг. Это и своя кухня 🥧, свой стрит-фуд, даже свои пироженки, доставшиеся по нашему мнению от все тех же французов.

В вечернее время жизнь в Далате как будто получает второе дыхание, а центром концентрации всех событий становится рыночная площадь города. Какие-то сувенирчики, соки, вьетнамские аналоги пиццы, другие необычные вкусняшки на гриле - все это здесь.

И мы предлагаем просто поэкспериментировать, почувствовать себя в роли несведущего ребенка, попробовать незнакомые доселе блюда. Да просто все подряд, потому что стоит оно здесь настолько дешево. что вы можете позволить себе просто оставить недоеденным порцию. если она не понравится. Но зато, может быть, у Вас в арсенале появятся новые любимые яства.

Кафе "100 крыш"

С наступлением вечернего времени суток кажется, что дальнейшая экскурсия невозможна. Но нет, мы придумали, чем Вас удивить. Это кафе "100 крыш". В экскурсию оно попало неслучайно. Можно подумать, что это обычное кафе, но это не так. Когда мы впервые с ним познакомились, то подумали, что строил его тот же архитектор, который проектировал и "Крэйзи Хаус". Однако сам хозяин очень обижается на это, хоть и знаком с госпожой Данг Вьет Нга лично. Он говорит, что они абсолютно разные.

Это кафе полно всяких фигурок, извилистых переходов и различных укромных местечек. Одна часть его - это действительно кафе, а вторая его часть - это лабиринт, который сами хозяева называют "Путь к луне". Дело в том, что путь заканчивается на крыше и он один. В награду нашедшему этот путь открывают дверь на крышу. На ней очень уютно, там есть прудики, посажены растения и с крыши Вы можете попасть на холм. Ну и конечно же отсюда открывается изумительный вид ночного неба.

Бонус № 1

Тем, кто сможет найти путь к луне, мы купим бокал вкусного далатского вина, а после посидим на балкончике этого замечательного места и будем разглядывать улочку и интерьер внутри. Поверьте, он тоже очень необычен и состоит из множества мелких деталей.

Прогулка к озеру и Бонус № 2"

И если вино 🍷 Далата Вам придется по вкусу, предлагаем разорить нашу компанию по полной. Мы предлагаем Вам небольшую прогулку к озеру и распитие бутылочки красного сухого вина прямо у воды. Но это только при желании конечно. Воздух Далата вечером особенно свеж и приятен. Можно будет обсудить день минувший и распланировать день наступающий. А в нем нас ждут новые приключения.

Но в том случае, если сил не останется вовсе на прогулки и посиделки у озера, мы можем все равно купить вина и устроить маленький вечер воспоминаний на крыше отеля. Она оборудована для этого сполна. Столы и стульчики с приятной подсветкой, а внизу видны огни затихающего Далата. Нам видится это логическим завершением такого насыщенного эмоционального дня.

Краски Далата. День второй

В Далате и вокруг него находится очень много водопадов, что не удивительно. Но мы решили остановить свой выбор на двух самых ярких и больших: на водопаде Элефант и на Понгуре. Они находятся в радиусе 50 км от города, а поэтому по пути мы сможем посетить еще очень много мест и насладиться видами гор.

Смотровая площадка

Позавтракав в самом Далате, мы выедем из него по горному серпантину. Справа и слева нас будут окружать сосны, а вдали будут виднеться вершины гор.

Понятное дело, что такие виды обязательно должны быть запечатлены на камеру смартфона или фотоаппарат, чтобы занять достойное место в семейном фотоархиве. Поэтому мы нашли одно местечко, откуда можно "нащелкать" таких вот видов.

Кофейные плантации и мусанги

А далее вы увидите своими глазами так много кофейных плантаций, что сразу станет ясно, почему Вьетнам занимает второе место в мире по экспорту этого стратегического продукта.

Кофе в стране произрастает разных сортов и разного качества, а в последнее время с ростом экономики страна начала производить дополнительные вливания средств в развитие этой отрасли, а также в улучшении качества готового продукта. Так что первое место в мире у Вьетнама уже не за горами.

В последние годы все больше раскручивают схему по привлечению общественного внимания к так называемому кофе Копи Лювак, который производится чудо-зверьками мусангами. Дело в том, что знатоки этой марки кофе усматривают в нем необыкновенное послевкусие ягодно-карамельное, что, мол, после прохождения ЖКТ зверька зерно подвергается волшебной ферментации, благодаря чему и становится особенно вкусным. Мы не знаем, так ли это, но по своему усмотрению Вы можете попробовать тот самый настоящий кофе, а не его подделку. Ведь цена одной чашечки кофе составляет 50 тысяч донгов.

Цех по производству шелка

Следующая остановка очень познавательна. Все мы знаем, что такое шелк. И некоторые даже имеют теоретические представления о том, как он производится. Но мало кто видел это собственными глазами. А Вам, уважаемые наши гости, такая возможность предоставится.

Вы увидите цех по производству шелковой нити, где на древних станках в тяжелых условиях работают вьетнамские труженицы, как заведенные. Они добывают ценнейший для Вьетнама ресурс. И поначалу думаешь, да что тут можно произвести, они обречены на провал. Но прямо за дверью прячется выставочная комната с образцами тканей. Да, и кстати, Вы можете купить себе пару метров шелковой ткани на халат, к примеру.

Водопад Элефант

Буйный, огромный водопад Слона, как его называют вьетнамцы. Вода обрывается здесь с высоты 30 метров, образуя целые клубы водяной пыли. И диву даешься, как здесь образовалась такая махина, что за тектонические сдвиги тому способствовали.

Вы едете по деревне, в прямом смысле этого слова поворачиваете за угол и видите картину. Практически по равнинной местности течет спокойная река. И вдруг огромный обрыв на пути движения воды, как будто неведомой мощи сила просто вдавила пласт земной поверхности, образовав в этом месте водопад.

Серебряный Будда

По Вашему желанию мы можем буквально на 20 минут зайти в соседний от Элефанта храм, где расположен очень веселый Будда Хотэй в серебряном исполнении. А кроме того здесь тихий дворик с каменными изваяниями, где можно сделать парочку снимков на память.

Водопад Понгур

Понгур считается самым красивым водопадом Далата, а мы бы назвали его самым прекрасным водопадом всего Южного Вьетнама. Вода на нем обрушивается вниз как бы по огромным каменным ступеням. Весь окруженный зеленью, он достаточно уединенный, а территория его огромна и по ней можно гулять не один час.

Возле самого водопада есть небольшое озеро, в котором можно искупаться и отдохнуть. И, что очень радует, сюда пока еще не возят большое количество людей, поэтому здесь можно в полной мере ощутить свою связь с природой.

Смотровая площадка в ущелье

И после Понгура нам предстоит дорога домой. Наша экскурсионная программа исполнена в полной мере, но мы все равно приготовили небольшой сюрприз. И именно на обратном пути хотим Вам его преподнести.

В самом начале спуска с серпантина в долины возле Нячанга есть интересная смотровая площадка. С нее открывается вид на далекую ниточку реки внизу, змейку серпантина и на склоны гор, расположенных друг напротив друга.

Здесь особенно отчетливо понимаешь, насколько высоко забрались в свое время французские колонизаторы в попытке организовать город-курорт. И не ошиблись, заложив основу этого прекрасного места.

После этого нам предстоит обратный путь домой.

И поверьте, если Вы еще раздумываете над тем, ехать в Далат или нет, ответ однозначно должен быть "Да". Этот город-сказка, полный цветов, свежести и прекрасного настроения, просто не может оставить равнодушным ни одного искателя новых впечатлений и эмоций.