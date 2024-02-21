Побывать в Глиняной деревне, посетить кофейную мастерскую и прокатиться с ветерком сквозь джунгли
Вас также ждут дегустация кофе и необычный способ путешествия к живописному водопаду — добро пожаловать в Далат!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$240
Описание
Организационные детали
Стартуем из Нячанга в 06:00 утра.
Программа тура по дням
«Сумасшедший дом» и Глиняная деревня
Рано утром встречаемся в вашем отеле в Нячанге, знакомимся и стартуем в Далат — столицу провинции Ламдонг. По прибытии отправимся на экскурсию: этот довольно молодой город, основанный в 1893 году, полон сюрпризов — одновременно он является столицей кофе и городом влюблённых.
Одна из визитных карточек Далата — так называемый «Сумасшедший дом». Это пансион, кафе и художественная галерея — вы рассмотрите внутренние помещения, сделанные в виде сказочных пещер. Любопытно, что в некоторых деталях присутствуют мотивы русских народных сказок.
После отправимся в причудливую Глиняную деревню — это тематический парк развлечений, где почти всё сделано из одного материала. Вы увидите сказочный город, в котором можно почувствовать себя Гулливером, и узнаете среди построек миниатюры зданий, которые встречались вам в Далате. Вечером — заселение в отель и отдых.
Кофейные плантации, сад гортензий и водопад Датанла
Позавтракав, посетим «Долину любви» — обширный парк, в котором можно любоваться цветочными композициями, скульптурами и даже пройтись по лабиринту в форме сердца. После отправимся к знаменитым кофейным плантациям Далата, где вы посетите мастерскую: вам покажут процесс обработки зёрен, а затем предложат попробовать бодрящий напиток.
Затем заедем на вершину горы Лангбианг, где вы узнаете легенду о вьетнамских Ромео и Джульетте и побываете на смотровой площадке с живописным видом на долину.
Наша следующая точка — сад «Поля гортензий», где растения достигают двух метров в высоту. Это действительно впечатляет! Напоследок посетим эффектный трёхуровневый водопад Датанла — спуститься к нему с горы можно на электросанях по рельсам, проложенным через джунгли. При желании здесь также можно прокатиться на высокогорной вагонетке и посетить верёвочный парк.
После — возвращение в Далат и окончание программы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утраЗавершение: Далат, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.