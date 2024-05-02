Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Побывать в Глиняной деревне, посетить кофейную мастерскую и прокатиться с ветерком сквозь джунгли
Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра
2 мая
$390 за человека
Авторский тур
2 дня
Краски Далата. Покоряя вершину (2 дня)
Мы заедем за Вами в отель
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$220 за человека
Авторский тур
2 дня
На мотобайке по Данангу и Хойану
По договорённости
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$345 за человека
Авторский тур
2 дня
Другой Вьетнам (2 дня)
Мы заедем за Вами в отель
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$220 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу
Самые популярные туры в Нячанге
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Нячанге в апреле 2024
Сейчас в Нячанге можно забронировать 4 тура от $220 до $390.
Планируйте свой отдых с турми в Нячанге 2024 цены, которые удивят вас своей доступностью. Лучшие туры в Нячанге уже ждут вас – оставьте заявку и получите максимум эмоций от отдыха во Вьетнаме!