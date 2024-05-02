🚗 На машине Авторский тур 2 дня Индивидуальный тур из Нячанга в Далат Побывать в Глиняной деревне, посетить кофейную мастерскую и прокатиться с ветерком сквозь джунгли Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра $ 390 за человека Авторский тур 2 дня Краски Далата. Покоряя вершину (2 дня) Мы заедем за Вами в отель $ 220 за человека 🏍 На мотоцикле Авторский тур 2 дня На мотобайке по Данангу и Хойану По договорённости $ 345 за человека Авторский тур 2 дня Другой Вьетнам (2 дня) Мы заедем за Вами в отель $ 220 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу

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