Заберём вас из отеля в 3:00 ночи и отправимся в храм. Послушаем звучание колокола и проведём практику благодарности и принятия своего опыта. Затем вас ждут медитации: сначала сидя, чтобы почувствовать единение с землёй, затем динамическая практика осознанных движений при ходьбе. Расскажем про медитации в еде и в 7:00 позавтракаем. Затем познакомим вас с теорией о том, как проживать один момент в жизни, а после будем выявлять деструктивные программы подсознания.

Пообедаем и продолжим обсуждение деструктивного. Далее вас ждёт медитация расслабления и часовой сон. В 16:00 вновь проведём практику сидя, поужинаем и поучимся работать с программами подсознания и задавать осознанные вопросы. В 18:30 прозвучит колокол, а желающие смогут пройти ритуал очищения.

Далее вы можете вернуться в свой отель или остаться на ночь в храме. В 21:00 отправимся спать, наступает время благородной тишины.