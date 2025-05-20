Описание тура
Организационные детали
Мобильные телефоны для большей эффективности ретрита будут отключены.
При вашем желании можно взять обет молчания (благородная тишина) или практику аскезы.
Возьмите средства личной гигиены и сменную одежду: лёгкую, с закрытыми плечами и коленями.
Проживание. Будем жить в гостевом домике при храме на полу с циновками, в случае необходимости возвращаемся каждую ночь в вашу гостиницу.
Питание. В стоимость включено трёхразовое вегетарианское питание в храме.
Транспорт. Передвигаться будем на байке, вы — в качестве пассажира.
Возраст участников. 21+.
Виза. Можно находиться в стране без визы 45 дней.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Знакомство с медитациями и практиками
Заберём вас из отеля в 3:00 ночи и отправимся в храм. Послушаем звучание колокола и проведём практику благодарности и принятия своего опыта. Затем вас ждут медитации: сначала сидя, чтобы почувствовать единение с землёй, затем динамическая практика осознанных движений при ходьбе. Расскажем про медитации в еде и в 7:00 позавтракаем. Затем познакомим вас с теорией о том, как проживать один момент в жизни, а после будем выявлять деструктивные программы подсознания.
Пообедаем и продолжим обсуждение деструктивного. Далее вас ждёт медитация расслабления и часовой сон. В 16:00 вновь проведём практику сидя, поужинаем и поучимся работать с программами подсознания и задавать осознанные вопросы. В 18:30 прозвучит колокол, а желающие смогут пройти ритуал очищения.
Далее вы можете вернуться в свой отель или остаться на ночь в храме. В 21:00 отправимся спать, наступает время благородной тишины.
«Путь Золотой середины», очищение ума и проработка подсознания
Проснёмся в 3:00, а уже в 3:30 прозвучит колокол. Проведём дыхательную практику и примем контрастный душ, чтобы раскрыть энергетические каналы и запустить поток энергии. Далее вас ждут медитация сидя, динамическая практика осознанных движений, а также теория знаков пространства и звуков мира в ответ на наши мысли.
После завтрака проведём практику благодарности пище и познакомимся с теорией «Путь золотой середины»: научимся объективно воспринимать боль и наслаждения, будем освобождаться от привязанностей и зависимостей, очищать ум и входить в роль наблюдателя.
Помедитируем без намерения, чтобы постигнуть путь созерцания, а затем пообедаем. Обсудим новые открытия, расслабимся и поспим 1 час.
Далее проведём практику проработки программ подсознания. Помедитируем сидя, поужинаем и обсудим теорию выбора и постановки цели. Создадим намерения на достижение, интерес, страх и следование пути. После звучания колокола в 18:30 вы сможете отправиться в свой отель или завершить тур.
Принятие себя и осознание собственной мудрости
День начнём в 3:00 с колокола, энергетической практики и холодного душа. После медитаций поговорим про принятие себя и признание собственной мудрости. Позавтракаем и обсудим, какие открытия вы совершили во время практик. Во время следующей медитации будем тренировать осознанное внимание и учиться расслабляться. Затем — часовой сон и снова практики. Подведём итоги — каждый поделится, кто какие инструменты будет использовать в жизни. Со звучанием колокола наш тур завершится в 18:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур на 3 дня
|$650
|Тур на 2 дня
|$530
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в храме
- Трёхразовое питание, а также вода и чай
- Трансферы по маршруту
- Все практики по программе
- Русский проводник на всё время тура
Что не входит в цену
- Билеты до Вьетнама и обратно
- Личные расходы
- Стоимость тура зависит от продолжительности:
- 2 дня - $530
- 3 дня - $650