Ретрит-тур с монахами буддийского монастыря: медитации, практики осознанности и принятия себя

Поработать с подсознанием, очистить разум и осознать собственную мудрость
Наш тур пройдёт в старейшем буддийском храме города Нячанг. Каждый день будет начинаться со звучания колокола, а затем вас ждут практики, медитации и беседы. Будем учиться понимать себя, объективно воспринимать
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боль и наслаждение.

Постараемся повысить уровень осознанности и концентрации, чтобы и после ретрита легко возвращаться в состояние умиротворения и счастья. В стоимость включены ночёвки в гостевом домике при храме: спать будем на полу с циновками. При желании вы сможете каждый вечер возвращаться в свой отель. Питаться будем вместе с прихожанами храма разнообразной вегетарианской пищей.

Ретрит-тур с монахами буддийского монастыря: медитации, практики осознанности и принятия себя
Ретрит-тур с монахами буддийского монастыря: медитации, практики осознанности и принятия себя
Ретрит-тур с монахами буддийского монастыря: медитации, практики осознанности и принятия себя
Ближайшие даты:
20
мая27
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Мобильные телефоны для большей эффективности ретрита будут отключены.
При вашем желании можно взять обет молчания (благородная тишина) или практику аскезы.
Возьмите средства личной гигиены и сменную одежду: лёгкую, с закрытыми плечами и коленями.

Проживание. Будем жить в гостевом домике при храме на полу с циновками, в случае необходимости возвращаемся каждую ночь в вашу гостиницу.

Питание. В стоимость включено трёхразовое вегетарианское питание в храме.

Транспорт. Передвигаться будем на байке, вы — в качестве пассажира.

Возраст участников. 21+.

Виза. Можно находиться в стране без визы 45 дней.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с медитациями и практиками

Заберём вас из отеля в 3:00 ночи и отправимся в храм. Послушаем звучание колокола и проведём практику благодарности и принятия своего опыта. Затем вас ждут медитации: сначала сидя, чтобы почувствовать единение с землёй, затем динамическая практика осознанных движений при ходьбе. Расскажем про медитации в еде и в 7:00 позавтракаем. Затем познакомим вас с теорией о том, как проживать один момент в жизни, а после будем выявлять деструктивные программы подсознания.

Пообедаем и продолжим обсуждение деструктивного. Далее вас ждёт медитация расслабления и часовой сон. В 16:00 вновь проведём практику сидя, поужинаем и поучимся работать с программами подсознания и задавать осознанные вопросы. В 18:30 прозвучит колокол, а желающие смогут пройти ритуал очищения.

Далее вы можете вернуться в свой отель или остаться на ночь в храме. В 21:00 отправимся спать, наступает время благородной тишины.

Знакомство с медитациями и практикамиЗнакомство с медитациями и практикамиЗнакомство с медитациями и практиками
2 день

«Путь Золотой середины», очищение ума и проработка подсознания

Проснёмся в 3:00, а уже в 3:30 прозвучит колокол. Проведём дыхательную практику и примем контрастный душ, чтобы раскрыть энергетические каналы и запустить поток энергии. Далее вас ждут медитация сидя, динамическая практика осознанных движений, а также теория знаков пространства и звуков мира в ответ на наши мысли.

После завтрака проведём практику благодарности пище и познакомимся с теорией «Путь золотой середины»: научимся объективно воспринимать боль и наслаждения, будем освобождаться от привязанностей и зависимостей, очищать ум и входить в роль наблюдателя.

Помедитируем без намерения, чтобы постигнуть путь созерцания, а затем пообедаем. Обсудим новые открытия, расслабимся и поспим 1 час.

Далее проведём практику проработки программ подсознания. Помедитируем сидя, поужинаем и обсудим теорию выбора и постановки цели. Создадим намерения на достижение, интерес, страх и следование пути. После звучания колокола в 18:30 вы сможете отправиться в свой отель или завершить тур.

«Путь Золотой середины», очищение ума и проработка подсознания«Путь Золотой середины», очищение ума и проработка подсознания
3 день

Принятие себя и осознание собственной мудрости

День начнём в 3:00 с колокола, энергетической практики и холодного душа. После медитаций поговорим про принятие себя и признание собственной мудрости. Позавтракаем и обсудим, какие открытия вы совершили во время практик. Во время следующей медитации будем тренировать осознанное внимание и учиться расслабляться. Затем — часовой сон и снова практики. Подведём итоги — каждый поделится, кто какие инструменты будет использовать в жизни. Со звучанием колокола наш тур завершится в 18:30.

Принятие себя и осознание собственной мудростиПринятие себя и осознание собственной мудрости

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур на 3 дня$650
Тур на 2 дня$530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в храме
  • Трёхразовое питание, а также вода и чай
  • Трансферы по маршруту
  • Все практики по программе
  • Русский проводник на всё время тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Вьетнама и обратно
  • Личные расходы
  • Стоимость тура зависит от продолжительности:
  • 2 дня - $530
  • 3 дня - $650
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас от вашего отеля в Нячанге в 3:00 ночи
Завершение: Нячанг, 18:30, доставим вас к вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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