Индивидуальный тур из Нячанга в Далат

Побывать в Глиняной деревне, посетить кофейную мастерскую и прокатиться с ветерком сквозь джунгли
В этом путешествии вам откроются все потайные уголки Далата: вы побываете в романтической «Долине любви», найдёте персонажей русских сказок в знаменитом отеле «Сумасшедший дом» и увидите исполинские гортензии столицы провинции Ламдонг.

Вас также ждут дегустация кофе и необычный способ путешествия к живописному водопаду — добро пожаловать в Далат!
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 08:00

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание тура

Организационные детали

Стартуем из Нячанга в 06:00 утра.

Проживание. Двухместное, в отеле категории 3*.

Питание. Включен завтрак в отеле, остальное с за доплату.

Дети. В поездку можно брать детей любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

«Сумасшедший дом» и Глиняная деревня

Рано утром встречаемся в вашем отеле в Нячанге, знакомимся и стартуем в Далат — столицу провинции Ламдонг. По прибытии отправимся на экскурсию: этот довольно молодой город, основанный в 1893 году, полон сюрпризов — одновременно он является столицей кофе и городом влюблённых.

Одна из визитных карточек Далата — так называемый «Сумасшедший дом». Это пансион, кафе и художественная галерея — вы рассмотрите внутренние помещения, сделанные в виде сказочных пещер. Любопытно, что в некоторых деталях присутствуют мотивы русских народных сказок.

После отправимся в причудливую Глиняную деревню — это тематический парк развлечений, где почти всё сделано из одного материала. Вы увидите сказочный город, в котором можно почувствовать себя Гулливером, и узнаете среди построек миниатюры зданий, которые встречались вам в Далате. Вечером — заселение в отель и отдых.

«Сумасшедший дом» и Глиняная деревня«Сумасшедший дом» и Глиняная деревня«Сумасшедший дом» и Глиняная деревня«Сумасшедший дом» и Глиняная деревня«Сумасшедший дом» и Глиняная деревня
2 день

Кофейные плантации, сад гортензий и водопад Датанла

Позавтракав, посетим «Долину любви» — обширный парк, в котором можно любоваться цветочными композициями, скульптурами и даже пройтись по лабиринту в форме сердца. После отправимся к знаменитым кофейным плантациям Далата, где вы посетите мастерскую: вам покажут процесс обработки зёрен, а затем предложат попробовать бодрящий напиток.

Затем заедем на вершину горы Лангбианг, где вы узнаете легенду о вьетнамских Ромео и Джульетте и побываете на смотровой площадке с живописным видом на долину.

Наша следующая точка — сад «Поля гортензий», где растения достигают двух метров в высоту. Это действительно впечатляет! Напоследок посетим эффектный трёхуровневый водопад Датанла — спуститься к нему с горы можно на электросанях по рельсам, проложенным через джунгли. При желании здесь также можно прокатиться на высокогорной вагонетке и посетить верёвочный парк.

После — возвращение в Далат и окончание программы.

Кофейные плантации, сад гортензий и водопад ДатанлаКофейные плантации, сад гортензий и водопад ДатанлаКофейные плантации, сад гортензий и водопад ДатанлаКофейные плантации, сад гортензий и водопад ДатанлаКофейные плантации, сад гортензий и водопад ДатанлаКофейные плантации, сад гортензий и водопад ДатанлаКофейные плантации, сад гортензий и водопад ДатанлаКофейные плантации, сад гортензий и водопад ДатанлаКофейные плантации, сад гортензий и водопад Датанла

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в отеле
  • Трансфер из Нячанга и обратно
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Билеты на электросани
  • Дополнительные активности: поездка на высокогорной вагонетке и посещение верёвочного парка
  • Для ребёнка до 4 лет участие бесплатно, если едут двое взрослых. Для ребёнка от 5 до 12 лет на участие в туре действует скидка 50 %. Если детей несколько, обсудим индивидуально
  • Минимальное количество человек, при котором тур может быть проведён - двое
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра
Завершение: Далат, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Нячанга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыДалатВыездные

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