Рано утром встречаемся в вашем отеле в Нячанге, знакомимся и стартуем в Далат — столицу провинции Ламдонг. По прибытии отправимся на экскурсию: этот довольно молодой город, основанный в 1893 году, полон сюрпризов — одновременно он является столицей кофе и городом влюблённых.

Одна из визитных карточек Далата — так называемый «Сумасшедший дом». Это пансион, кафе и художественная галерея — вы рассмотрите внутренние помещения, сделанные в виде сказочных пещер. Любопытно, что в некоторых деталях присутствуют мотивы русских народных сказок.

После отправимся в причудливую Глиняную деревню — это тематический парк развлечений, где почти всё сделано из одного материала. Вы увидите сказочный город, в котором можно почувствовать себя Гулливером, и узнаете среди построек миниатюры зданий, которые встречались вам в Далате. Вечером — заселение в отель и отдых.