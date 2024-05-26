Вас также ждут дегустация кофе и необычный способ путешествия к живописному водопаду — добро пожаловать в Далат!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$390
Описание тура
Организационные детали
Стартуем из Нячанга в 06:00 утра.
Проживание. Двухместное, в отеле категории 3*.
Питание. Включен завтрак в отеле, остальное с за доплату.
Дети. В поездку можно брать детей любого возраста.
Программа тура по дням
«Сумасшедший дом» и Глиняная деревня
Рано утром встречаемся в вашем отеле в Нячанге, знакомимся и стартуем в Далат — столицу провинции Ламдонг. По прибытии отправимся на экскурсию: этот довольно молодой город, основанный в 1893 году, полон сюрпризов — одновременно он является столицей кофе и городом влюблённых.
Одна из визитных карточек Далата — так называемый «Сумасшедший дом». Это пансион, кафе и художественная галерея — вы рассмотрите внутренние помещения, сделанные в виде сказочных пещер. Любопытно, что в некоторых деталях присутствуют мотивы русских народных сказок.
После отправимся в причудливую Глиняную деревню — это тематический парк развлечений, где почти всё сделано из одного материала. Вы увидите сказочный город, в котором можно почувствовать себя Гулливером, и узнаете среди построек миниатюры зданий, которые встречались вам в Далате. Вечером — заселение в отель и отдых.
Кофейные плантации, сад гортензий и водопад Датанла
Позавтракав, посетим «Долину любви» — обширный парк, в котором можно любоваться цветочными композициями, скульптурами и даже пройтись по лабиринту в форме сердца. После отправимся к знаменитым кофейным плантациям Далата, где вы посетите мастерскую: вам покажут процесс обработки зёрен, а затем предложат попробовать бодрящий напиток.
Затем заедем на вершину горы Лангбианг, где вы узнаете легенду о вьетнамских Ромео и Джульетте и побываете на смотровой площадке с живописным видом на долину.
Наша следующая точка — сад «Поля гортензий», где растения достигают двух метров в высоту. Это действительно впечатляет! Напоследок посетим эффектный трёхуровневый водопад Датанла — спуститься к нему с горы можно на электросанях по рельсам, проложенным через джунгли. При желании здесь также можно прокатиться на высокогорной вагонетке и посетить верёвочный парк.
После — возвращение в Далат и окончание программы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак в отеле
- Трансфер из Нячанга и обратно
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины
- Билеты на электросани
- Дополнительные активности: поездка на высокогорной вагонетке и посещение верёвочного парка
- Для ребёнка до 4 лет участие бесплатно, если едут двое взрослых. Для ребёнка от 5 до 12 лет на участие в туре действует скидка 50 %. Если детей несколько, обсудим индивидуально
- Минимальное количество человек, при котором тур может быть проведён - двое