Полезная информация о Род-Тауне
Что нужно знать о Род-Тауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Род-Тауне
01:4550
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Виргинские острова, Британские
|Название города
|Род-Таун
|По-английски
|Road Town
|Это столица
|Род-Таун является столицей Виргинских острова, Британских
|Население города
|8 449 чел.
|Часовой пояс
|America/Tortola
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря