Полезная информация о Род-Тауне

Что нужно знать о Род-Тауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Род-Тауне
01:4550
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаВиргинские острова, Британские
Название городаРод-Таун
По-английскиRoad Town
Это столицаРод-Таун является столицей Виргинских острова, Британских
Население города8 449 чел.
Часовой поясAmerica/Tortola
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Род-Таун на карте