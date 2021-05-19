Полезная информация о Шарлоте Амалии
Что нужно знать о Шарлоте Амалии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шарлоте Амалии
01:4556
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Виргинские острова
|Название города
|Шарлота Амалия
|По-английски
|Charlotte Amalie
|Это столица
|Шарлота Амалия является столицей Виргинских островов
|Население города
|20 000 чел.
|Часовой пояс
|America/St_Thomas
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря