Полезная информация о Шарлоте Амалии

Что нужно знать о Шарлоте Амалии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шарлоте Амалии
01:4556
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаВиргинские острова
Название городаШарлота Амалия
По-английскиCharlotte Amalie
Это столицаШарлота Амалия является столицей Виргинских островов
Население города20 000 чел.
Часовой поясAmerica/St_Thomas
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Шарлота Амалия на карте