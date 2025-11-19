В этой поездке мы соединим два самых известных курортных города Кюсю — Беппу и Юфуин. Вы узнаете, почему «ады Беппу» стали символом вулканической мощи острова, чем Юфуин притягивает японцев и где лучше чувствуется атмосфера курортной Японии — среди горячих источников или у зеркальной глади озера Кинринко.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Бэппу

Светлана Ваш гид в Бэппу

Описание экскурсии

9:00-10:00 — втреча в Беппу.

Знаменитый Беппу

Настоящая столица онсэнов. Здесь сосредоточено множество термальных источников, включая знаменитые «ады Беппу», каждый из которых отличается цветом и формой и окружён легендами.

9:15–11:45 — прогулка по району Каннава и посещение трёх самых известных «адов»:

небесно-голубой источник с синтоистским храмом

молочный источник, окружённый зеленью

комплекс «Мегури» с несколькими разновидностями «адов» (красный, голубой, серый)

11:45–12:20 — дорога к выбранному ресторану

12:00–13:50 — обед (по желанию)

Мы поговорим о феномене «адов», затронем тему онсэн-культуры и выясним, почему горячие источники стали неотъемлемой частью жизни японцев.

Уютный Юфуин

Курортный городок, любимый самими японцами. Он известен рёканами, уличной атмосферой в стиле аниме-сказки, ремесленными магазинчиками и озером Кинринко, особенно красивым в сезон клёнов.

13:50–14:25 — переезд из Беппу в Юфуин. Дорога проходит через горный массив с живописными видами

14:25–16:00 — прогулка по центральной торговой улочке, посещение ремесленных лавочек, кафе и озера Кинринко

16:00–17:00 — возвращение в Беппу

Все временные рамки приблизительные и могут меняться в зависимости от ситуации на дороге, темпа группы и её пожеланий.

Мы обсудим, чем этот курортный городок отличается от шумного Беппу и как природа и сезонность становятся частью японской эстетики повседневности.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне, платные дороги и парковки.

Дополнительные расходы

«Ады Беппу» — $16 за комплексный билет или $3,5 за каждый источник отдельно

Онсэн (по желанию) — от $5 до $13

Обед — от $9 до $53, в зависимости от выбранного ресторана

Ограничения