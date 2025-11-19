За один день побывать в вулканических «адах» и городке, где сезон клёнов особенно прекрасен
В этой поездке мы соединим два самых известных курортных города Кюсю — Беппу и Юфуин.
Вы узнаете, почему «ады Беппу» стали символом вулканической мощи острова, чем Юфуин притягивает японцев и где лучше чувствуется атмосфера курортной Японии — среди горячих источников или у зеркальной глади озера Кинринко.
Описание экскурсии
9:00-10:00 — втреча в Беппу.
Знаменитый Беппу
Настоящая столица онсэнов. Здесь сосредоточено множество термальных источников, включая знаменитые «ады Беппу», каждый из которых отличается цветом и формой и окружён легендами.
9:15–11:45 — прогулка по району Каннава и посещение трёх самых известных «адов»:
небесно-голубой источник с синтоистским храмом
молочный источник, окружённый зеленью
комплекс «Мегури» с несколькими разновидностями «адов» (красный, голубой, серый)
11:45–12:20 — дорога к выбранному ресторану
12:00–13:50 — обед (по желанию)
Мы поговорим о феномене «адов», затронем тему онсэн-культуры и выясним, почему горячие источники стали неотъемлемой частью жизни японцев.
Уютный Юфуин
Курортный городок, любимый самими японцами. Он известен рёканами, уличной атмосферой в стиле аниме-сказки, ремесленными магазинчиками и озером Кинринко, особенно красивым в сезон клёнов.
13:50–14:25 — переезд из Беппу в Юфуин. Дорога проходит через горный массив с живописными видами
14:25–16:00 — прогулка по центральной торговой улочке, посещение ремесленных лавочек, кафе и озера Кинринко
16:00–17:00 — возвращение в Беппу
Все временные рамки приблизительные и могут меняться в зависимости от ситуации на дороге, темпа группы и её пожеланий.
Мы обсудим, чем этот курортный городок отличается от шумного Беппу и как природа и сезонность становятся частью японской эстетики повседневности.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне, платные дороги и парковки.
Дополнительные расходы
«Ады Беппу» — $16 за комплексный билет или $3,5 за каждый источник отдельно
Онсэн (по желанию) — от $5 до $13
Обед — от $9 до $53, в зависимости от выбранного ресторана
Ограничения
Дети должны находиться под присмотром родителей
В некоторых онсэнах действуют ограничения для гостей с татуировками (рекомендуется заранее обсудить с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Беппу или в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Бэппу
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар читать дальше
японской кухни, а дочь изучает традиционное японское боевое искусство — верховую стрельбу из лука Ябусамэ (школа Огасавара-рю).
Я провожу обзорные экскурсии по Фукуоке и окрестностям — на общественном или личном транспорте, показываю известные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Моё хобби — изучать истории и легенды буддийских и синтоистских храмов, раскрывать их глубокий смысл и делиться им с гостями. С моей помощью вы увидите Фукуоку глазами местного и погрузитесь в её культуру и историю.