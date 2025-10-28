На экскурсии вы увидите это чудо своими глазами! А также изучите основные достопримечательности и окунётесь в атмосферу традиционного японского отдыха.
Описание экскурсии
Прогулка по кварталу Каннава, где горячий пар вырывается прямо из-под земли. Вы почувствуете, как «дышит» город Беппу.
Посещение «Адских источников» — знаменитых Jigoku, среди которых:
— Кровавый ад — озеро насыщенного красного цвета
— Морской ад — кипящее бирюзовое озеро, окутанное паром
— Белый ад — источник с молочно-белой водой
Отдых в настоящем японском онсэне — погружение в целебную минеральную воду и прикосновение к культуре омовения, признанной символом японского долголетия.
Поездка в природный зоопарк Такасакияма, где вы встретитесь с дикими японскими макаками.
Панорамная смотровая площадка с видом на город, залив и клубящийся над крышами пар.
В сезон — дополнительная прогулка по парку Беппу с цветущей сакурой или клёнами момидзи.
Вы узнаете:
- Как горячие источники сформировали культуру города
- Какие легенды связаны с мистическими «адами» Беппу
- Как японцы используют силу земли для оздоровления и даже кулинарии
- Сколько тонн горячей воды ежедневно выходит из-под земли
Примерный тайминг
10:00 — встреча с гидом на причале
10:30-12:00 — экскурсия по Адам Беппу
12:00-13:00 — посещение горячего источника
13:00-13:40 — обед
13:40-14:20 — смотровая площадка
14:20-15:20 — поездка в заповедник Такасакияма
16:00 — возвращение в порт
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты, включая билеты для гида:
- Транспорт — около 1000 йен с чел.
- Вход в «Ады Беппу» — 2400 йен (комплексный билет), 500 йен (отдельно в каждый)
- Посещение горячих источников — от 100 до 700 йен
- Зоопарк Такасакияма — 600 йен
- Обзорная площадка в городе — 400 йен
- Подъём на гору Цуруми — 1800 йен в обе стороны (по желанию вместо обзорной площадки)