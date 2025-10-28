Мои заказы

Путешествие по Беппу: сквозь ад, чистилище и рай

Исследовать город, где земля дышит паром, а источники кипят, словно ворота в потусторонний мир
Добро пожаловать в Беппу — уникальный город на острове Кюсю, столица горячих источников в Японии. Здесь находятся тысячи терм, а пар, поднимающийся над городом, создает особую мистическую атмосферу.

На экскурсии вы увидите это чудо своими глазами! А также изучите основные достопримечательности и окунётесь в атмосферу традиционного японского отдыха.
5
1 отзыв
Путешествие по Беппу: сквозь ад, чистилище и рай© Марина
Путешествие по Беппу: сквозь ад, чистилище и рай© Марина
Путешествие по Беппу: сквозь ад, чистилище и рай© Марина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Прогулка по кварталу Каннава, где горячий пар вырывается прямо из-под земли. Вы почувствуете, как «дышит» город Беппу.

Посещение «Адских источников» — знаменитых Jigoku, среди которых:

— Кровавый ад — озеро насыщенного красного цвета
— Морской ад — кипящее бирюзовое озеро, окутанное паром
— Белый ад — источник с молочно-белой водой

Отдых в настоящем японском онсэне — погружение в целебную минеральную воду и прикосновение к культуре омовения, признанной символом японского долголетия.

Поездка в природный зоопарк Такасакияма, где вы встретитесь с дикими японскими макаками.

Панорамная смотровая площадка с видом на город, залив и клубящийся над крышами пар.

В сезон — дополнительная прогулка по парку Беппу с цветущей сакурой или клёнами момидзи.

Вы узнаете:

  • Как горячие источники сформировали культуру города
  • Какие легенды связаны с мистическими «адами» Беппу
  • Как японцы используют силу земли для оздоровления и даже кулинарии
  • Сколько тонн горячей воды ежедневно выходит из-под земли

Примерный тайминг

10:00 — встреча с гидом на причале
10:30-12:00 — экскурсия по Адам Беппу
12:00-13:00 — посещение горячего источника
13:00-13:40 — обед
13:40-14:20 — смотровая площадка
14:20-15:20 — поездка в заповедник Такасакияма
16:00 — возвращение в порт

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты, включая билеты для гида:

  • Транспорт — около 1000 йен с чел.
  • Вход в «Ады Беппу» — 2400 йен (комплексный билет), 500 йен (отдельно в каждый)
  • Посещение горячих источников — от 100 до 700 йен
  • Зоопарк Такасакияма — 600 йен
  • Обзорная площадка в городе — 400 йен
  • Подъём на гору Цуруми — 1800 йен в обе стороны (по желанию вместо обзорной площадки)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Бэппу
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Марина. С 2020 года живу в Японии, всё это время активно путешествую по стране, а наш остров Кюсю объехала вдоль и поперёк, знаю здесь практически каждый уголок, в
читать дальше

том числе такие заповедные места, которые даже не указаны в путеводителях. За время пандемии прошла несколько курсов по истории и культуре Японии, потому что мне была безумно интересна эта удивительная страна с её многовековыми традициями. Благодаря театральному образованию (я закончила ГИТИС) и используя своё актёрское воображение, я стараюсь перенести путешественников в ту историческую эпоху, о которой я рассказываю, чтобы экскурсия не превратилась в монотонную лекцию, а была полна живых образов и событий. Каждый день для себя открываю Японию по-новому и влюбляю в эту прекрасную страну своих гостей!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дмитрий
28 окт 2025
Нам очень понравилось! День выдался пасмурный и очень атмосферный для этого города. Марина отличный сопровождающий, хорошо знает город и достопримечательности. Поездка получилась увлекательной, но короткой - Кюсю достоин большего! Так что готовимся к следующей вылазке в Японию и надеюсь, с Мариной до исследуем неохваченное. Рекомендую!