Мы путешествуем по Беппу — сердце японских онсэнов. Увидим впечатляющие «Адские источники» разных цветов, попробуем блюда, приготовленные на вулканическом пару, и завершим день отдыхом в горячем онсэне вдали от суеты или на вершине горы Цуруми.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Бэппу

Описание экскурсии

Прогуляемся по району Каннава, где горячий пар поднимается прямо из-под земли, и посетим «Адские источники» — каждый со своим характером: небесно-голубой у синтоистского храма, серо-глиняный и кроваво-красный, упоминаемый в хрониках 8 века.

Вы узнаете:

как горячее дыхание земли превратило Беппу в главный онсэн-курорт Японии

почему японцы называют некоторые источники «адами» и какие легенды и ассоциации связаны с их необычными цветами

о чём шутят местные, называя один из источников «лысиной монаха»

как вулканическая энергия изменила жизнь горожан: от приготовления еды на пару до особых традиций отдыха в горячих купальнях

Днём остановимся на обед — на выбор это может быть:

блюда, приготовленные на вулканическом пару

традиционная японская кухня с суши и сашими

уютный семейный ресторан с удоном и собой

После обеда — отдых по вашему желанию:

либо погружение в атмосферу онсэна за пределами центра города (классический горячий источник или уникальные грязевые ванны)

либо поездка на канатной дороге на гору Цуруми, откуда открываются панорамные виды города и залива. На вершине — несколько небольших храмов

Примерный тайминг

9:00-10:00 — встреча в порту Беппу

9:15–12:10 — прогулка по району Каннава и посещение «Адских источников»

12:25–12:55 — посещение Кровавого источника

13:10–14:40 — обед

14:40–17:00 — отдых в онсэне или подъём на гору Цуруми и прогулка по вершине

Тайминг ориентировочный. Время может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации и ваших пожеланий.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне, платные дороги и парковки

Дополнительные расходы

«Ады Беппу» — $16 за комплексный билет или $3,5 за каждый источник отдельно

Онсэн (по желанию) — от $5 до $13

Обед — от $9 до $53, в зависимости от выбранного ресторана

Подъём на гору Цуруми (по желанию) — $12 за чел. в обе стороны

Ограничения