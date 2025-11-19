Мы путешествуем по Беппу — сердце японских онсэнов.
Увидим впечатляющие «Адские источники» разных цветов, попробуем блюда, приготовленные на вулканическом пару, и завершим день отдыхом в горячем онсэне вдали от суеты или на вершине горы Цуруми.
Описание экскурсии
Прогуляемся по району Каннава, где горячий пар поднимается прямо из-под земли, и посетим «Адские источники» — каждый со своим характером: небесно-голубой у синтоистского храма, серо-глиняный и кроваво-красный, упоминаемый в хрониках 8 века.
Вы узнаете:
- как горячее дыхание земли превратило Беппу в главный онсэн-курорт Японии
- почему японцы называют некоторые источники «адами» и какие легенды и ассоциации связаны с их необычными цветами
- о чём шутят местные, называя один из источников «лысиной монаха»
- как вулканическая энергия изменила жизнь горожан: от приготовления еды на пару до особых традиций отдыха в горячих купальнях
Днём остановимся на обед — на выбор это может быть:
- блюда, приготовленные на вулканическом пару
- традиционная японская кухня с суши и сашими
- уютный семейный ресторан с удоном и собой
После обеда — отдых по вашему желанию:
- либо погружение в атмосферу онсэна за пределами центра города (классический горячий источник или уникальные грязевые ванны)
- либо поездка на канатной дороге на гору Цуруми, откуда открываются панорамные виды города и залива. На вершине — несколько небольших храмов
Примерный тайминг
- 9:00-10:00 — встреча в порту Беппу
- 9:15–12:10 — прогулка по району Каннава и посещение «Адских источников»
- 12:25–12:55 — посещение Кровавого источника
- 13:10–14:40 — обед
- 14:40–17:00 — отдых в онсэне или подъём на гору Цуруми и прогулка по вершине
Тайминг ориентировочный. Время может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации и ваших пожеланий.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне, платные дороги и парковки
Дополнительные расходы
- «Ады Беппу» — $16 за комплексный билет или $3,5 за каждый источник отдельно
- Онсэн (по желанию) — от $5 до $13
- Обед — от $9 до $53, в зависимости от выбранного ресторана
- Подъём на гору Цуруми (по желанию) — $12 за чел. в обе стороны
Ограничения
- Дети должны находиться под присмотром родителей
- В некоторых онсэнах действуют ограничения для гостей с татуировками (рекомендуется заранее обсудить с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Бэппу
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
