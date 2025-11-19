Мои заказы

Путешествие к чудесам Беппу: адские озёра и купальни

Отдохнуть на термальных источниках, у каждого из которых - свой цвет, форма и легенда
Мы путешествуем по Беппу — сердце японских онсэнов.

Увидим впечатляющие «Адские источники» разных цветов, попробуем блюда, приготовленные на вулканическом пару, и завершим день отдыхом в горячем онсэне вдали от суеты или на вершине горы Цуруми.
Описание экскурсии

Прогуляемся по району Каннава, где горячий пар поднимается прямо из-под земли, и посетим «Адские источники» — каждый со своим характером: небесно-голубой у синтоистского храма, серо-глиняный и кроваво-красный, упоминаемый в хрониках 8 века.

Вы узнаете:

  • как горячее дыхание земли превратило Беппу в главный онсэн-курорт Японии
  • почему японцы называют некоторые источники «адами» и какие легенды и ассоциации связаны с их необычными цветами
  • о чём шутят местные, называя один из источников «лысиной монаха»
  • как вулканическая энергия изменила жизнь горожан: от приготовления еды на пару до особых традиций отдыха в горячих купальнях

Днём остановимся на обед — на выбор это может быть:

  • блюда, приготовленные на вулканическом пару
  • традиционная японская кухня с суши и сашими
  • уютный семейный ресторан с удоном и собой

После обеда — отдых по вашему желанию:

  • либо погружение в атмосферу онсэна за пределами центра города (классический горячий источник или уникальные грязевые ванны)
  • либо поездка на канатной дороге на гору Цуруми, откуда открываются панорамные виды города и залива. На вершине — несколько небольших храмов

Примерный тайминг

  • 9:00-10:00 — встреча в порту Беппу
  • 9:15–12:10 — прогулка по району Каннава и посещение «Адских источников»
  • 12:25–12:55 — посещение Кровавого источника
  • 13:10–14:40 — обед
  • 14:40–17:00 — отдых в онсэне или подъём на гору Цуруми и прогулка по вершине

Тайминг ориентировочный. Время может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации и ваших пожеланий.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на комфортабельном минивэне, платные дороги и парковки

Дополнительные расходы

  • «Ады Беппу» — $16 за комплексный билет или $3,5 за каждый источник отдельно
  • Онсэн (по желанию) — от $5 до $13
  • Обед — от $9 до $53, в зависимости от выбранного ресторана
  • Подъём на гору Цуруми (по желанию) — $12 за чел. в обе стороны

Ограничения

  • Дети должны находиться под присмотром родителей
  • В некоторых онсэнах действуют ограничения для гостей с татуировками (рекомендуется заранее обсудить с гидом)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Бэппу
Я живу в Японии с 2010 года, а с 2012 — в Фукуоке (Хаката). Для нашей семьи японская культура — не туристическая экзотика, а настоящий дом: муж — потомственный повар
читать дальше

японской кухни, а дочь изучает традиционное японское боевое искусство — верховую стрельбу из лука Ябусамэ (школа Огасавара-рю). Я провожу обзорные экскурсии по Фукуоке и окрестностям — на общественном или личном транспорте, показываю известные достопримечательности и скрытые жемчужины города. Моё хобби — изучать истории и легенды буддийских и синтоистских храмов, раскрывать их глубокий смысл и делиться им с гостями. С моей помощью вы увидите Фукуоку глазами местного и погрузитесь в её культуру и историю.

