Эдуард Р. проводит ещё 4 экскурсии

Этот тур наверное самый нестандартный из всех существующих на туристическом рынке страны восходящего солнца. Мечтали ли Вы когда-нибудь о настоящих приключениях? Тогда Вам сюда.

Известно, что сложно познать страну только через экскурсионные программы, для того чтобы прочувствовать атмосферу страны необходимо побродить по улицам разных городов, покушать в местных забегаловках, попытаться найти контакт с местными жителями, при этом независимо перемещаться по стране, самостоятельно выбирать места для ночлега, местную кухню 🥧 и туристические места доступные только местным знатокам и краеведам. Другими словами это все то как привык познавать Японию я сам. В таких поездках всегда открывается много всего неожиданного, вкусного, нового и необычного.

Итак что требуется что отправится в такую поездку.

Япония предлагает богатый спектр гостиниц на любой вкус и цвет. Если Вы бюджетный турист то возможна остановка в кэмпингах, спа комплексах, капсульных отелях, бизнес отелях, мотелях, а также менее бюджетная остановка в отелях японского и европейского типа.

Кухня в регионах всегда богата изысками, при этом уровень цен позволяет также регулировать расходы на питание и разнообразить деликатесы в соответствии с пожеланиями и вкусами клиентов

Перемещаться будем на автомобиле 🚘, стоимость скоростных дорог в Японии не маленькая поэтому чем больше компания тем выгодней становится финансовая сторона поездки.

Конечно от нас потребуется небольшая подготовительная работа, чтобы понять какие регионы нам более интересны. Это может быть путешествие на один из островов (Хоккайдо, Кюсю, Сикоку), возможна поездка вдоль побережья тихого океана или Японского моря 🌊. Самое прекрасное, что мы всегда сможем изменить свой маршрут если узнаем про новые места куда не ступала нога российского туриста.

Надо отметить что стоимость в Японии хоть и не всегда, но часто пропорционально качеству обслуживания, но бывают иногда и приятные сюрпризы, когда удаётся за бесценок заказать очень хороший отель 🏨, тем приятнее такие исключения.

Точно рассчитать стоимость такой поездки весьма сложно, так как многое будет зависеть от стоимости переездов по маршрутам, сезона и от того сколько Вы готовы тратить на питание. В пути существует много способов сэкономить, к примеру осуществляя переезды по ночам, подбирать оптимальное размещение ну и конечно можно изучать расписание региональных фестивалей и праздников с различными бесплатными программами отдыха итд.

При группе из 4 человек плюс гид Базовая стоимость поездки на 7 дней по категории супер-эконом ориентировочно составит 150000 JPY на человека

Мы можем обсудить наши планы более детально в личной переписке и найти наиболее оптимальный вариант поездки для Вашего бюджета и вкуса.