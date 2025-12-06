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Япония за 10 дней: самое главное - всё включено

Загадочная Япония - страна духов и сказок
Япония за 10 дней: самое главное - всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Япония за 10 дней: самое главное - всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Япония за 10 дней: самое главное - всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Загадочная Япония: страна духов и сказок — это не просто путешествие, это ваше личное приключение: вы будете загадывать желания в древних храмах, встречать японцев и учиться их тонкой философии, пробовать секретные блюда стритфуда, гулять по магическим улочкам Киото и Токио, как будто попали в мир Хаяо Миядзаки.

В этом путешествии мы с вами:

  • Начнем с шумного мегаполиса Токио, с его неоновыми огнями и культовыми перекрёстками, погрузимся в аниме-рай и винтажные уголки.

  • Затем пересечем горные озёра с видом на Фудзи, где тишина природы помогает услышать себя.

  • Киото раскроется вам через тысячи красных торий Фушими Инаари, бамбуковые леса Арасиямы и тихие вечера с майко.

  • В Наре вы почувствуете необыкновенную гармонию с животными и историей, а в Осаке — яркий контраст: киберпанк, уличная еда и вечерние огни.

Каждый день — это испытание и открытие, каждый момент — возможность увидеть Японию глазами местных, сделать свои культовые фото, загадать желание и, возможно, найти ответы на тысячи вопросов, которые вы задаёте себе каждый день. Это путешествие, после которого вы вернётесь не просто с сувенирами, но с историями, впечатлениями и новыми смыслами.

Пришло время вашей японской сказки — пусть это путешествие останется с вами на годы!

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Токио и знакомство

  • Прилет и трансфер

Встречаем вас в аэропорту, поездка на поезде до отеля. Если вы прилетели раньше или позже основной группы — можно самостоятельно добраться на том же маршруте, мы его расскажем. После заселения — время на душ и отдых после перелета.

  • Вечернее знакомство с городом и группой

Лёгкая прогулка, ужин в атмосферном месте, где тусуются локалы: пробуем японское пиво и вкусные сезонные блюда. Приятная беседа с группой, первые впечатления, лёгкая настройка на путешествие и Японию

Прилёт в Токио и знакомствоПрилёт в Токио и знакомство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Мегаполис от небоскрёбов до скрытых уголков

Знакомство с городом начнем с самых оживленных районов, чтобы поймать и прочувствовать ритм главного города.

  • Поднимаемся на Shibuya Sky, смотровую площадку с видом на весь Токио — почувствуем масштаб города и сделаем первые потрясающие фото с высоты.

  • Прогулка по Shibuya Crossing — самому знаменитому перекрёстку мира. Сотни людей одновременно, динамика мегаполиса, световые огни и живой ритм столицы.

  • Вечером исследуем район Кабуки-тё и другие уголки ночной жизни: здесь вы увидите, где и как японцы отдыхают после работы — маленькие уютные бары, izakaya и скрытые дворики с атмосферой настоящего Токио.

Мегаполис от небоскрёбов до скрытых уголковМегаполис от небоскрёбов до скрытых уголковМегаполис от небоскрёбов до скрытых уголков
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Контрасты Токио: от аниме до винтажек

Начинаем с Akihabara — центра японской поп-культуры. Манга, аниме, игровые центры, тематические магазины — даже если вы не фанат, это интересный культурный слой современной Японии.

  • культовые магазины Animate, Mandarake, Kotobukiya

  • огромный выбор манги, фигурок, артбуков, коллекционных моделей

  • игровые центры с многоэтажными аркадами

  • уличная атмосфера гиков, неон, саундтреки из аниме

  • кафе-концепты: maid-кафе, тематические рестораны по любимым тайтлам

Эта территория — Мекка для фанатов аниме, манги и видеоигр.

Затем — Ginza. Совсем другой ритм: архитектура, бренды, продуманные пространства. Хорошее место, чтобы почувствовать эстетику современного японского города.

Контраст после Акобы. Белые фасады, зеркальные здания, идеальные витрины.

  • бутики Dior, Chanel, Lv, Uniqlo Global Flagship 12 этажей

  • Ginza Six — современный шопинг-центр с арт-установками

  • культовое здание Wako Clock Tower

  • кофе-пауза в %Arabica или Turret Coffee Ginza

Идеально, чтобы вдохновиться атмосферой современной городской роскоши.

Shimokitazawa / Koenji — винтажные находки

Погружаемся в атмосферу молодёжного Токио. Здесь — лучшие винтажки города:

  • New York Joe Exchange

  • Flamingo

  • Chicago

  • Haight & Ashbury

  • thrift-лавки и редкие японские бренды 80-90-х

Узкие улочки, стрит-арт, музыка, маленькие кофейни — всё, что делает Токио живым и тёплым.

Контрасты Токио: от аниме до винтажекКонтрасты Токио: от аниме до винтажекКонтрасты Токио: от аниме до винтажек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Фудзи, озеро Кавагутико и немного магии

Выезжаем из Токио и проводим день в районе озера Кавагутико.

  • Утро в глэмпинге

Просыпаемся в уникальном глэмпинге, среди тишины природы и с прямым видом на гору Фудзи. Медленно встречаем утро: тёплый кофе, японские сладости, мягкий свет и ощущение полного единения с природой.

  • Прогулка вдоль озера Кавагутико

Спускаемся к озеру и устраиваем спокойную прогулку по набережной: зеркальная гладь воды, чистый горный воздух и классические ракурсы на культовый силуэт Фудзи.

При желании можно прокатиться на велосипеде вдоль берега. Лёгкий маршрут, свежий воздух, аромат сосен и сакуры, виды на Фудзи на каждом повороте. Идеальный момент, чтобы поймать дзен, сделать живые фото и просто насладиться природой.

  • Традиционная японская деревня

Заедем в аутентичную деревню с домами в старинном стиле и соломенными крышами. Атмосфера старой Японии: ремесленные мастерские, местные сладости, сезонные продукты, уютные дворики.

Посетим самые знаменитые места, которые вы наверняка видели в Pinterest и на открыточных снимках:

  • Lawson с видом на Фудзи — тот самый легендарный кадр.

  • Tenjoyama Park & Mount Fuji Panoramic Ropeway — подъём на канатке к обзорной площадке с панорамой всего региона.

  • Храм Arakura Fuji Sengen и пагода Чурейто — один из величайших символов Японии, открыточный вид на Фудзи и красную пагоду.

Переезд в следующий город

После насыщенного дня отправляемся дальше, сохраняя ощущение спокойствия и японского дзена.

Фудзи, озеро Кавагутико и немного магииФудзи, озеро Кавагутико и немного магииФудзи, озеро Кавагутико и немного магии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Киото: сердце традиционной Японии

Фушими Инаари Тайся — тысячи красных торий

Посетим один из самых знаковых храмов Японии. Поднимаемся по тропе, окружённой бесконечными воротами тори, — красный коридор, который тянется по всему склону священной горы.

Храм Киёмидзу-дэра — Киото с высоты

Поднимаемся к легендарному храму на деревянной террасе. С площадки открывается панорама на весь город: горы, крыши и бесконечные зелёные холмы.

Прогулка по Higashiyama

Спускаемся в старый район с чайными домами, ремесленными лавками и улочками, где хочется фотографировать каждый шаг. Именно здесь ощущается настоящий дух Киото.

Киото: сердце традиционной ЯпонииКиото: сердце традиционной ЯпонииКиото: сердце традиционной Японии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Киото: немного белой магии, обезьян и дворцов

Бамбуковая роща Арасияма

Переезжаем в Арасияму — зелёную жемчужину Киото. Пройдём через знаменитый бамбуковый лес, почувствуем его сказочную атмосферу и сделаем культовые фото среди высоких стеблей.

Парк обезьян Иватаяма (Arashiyama Monkey Park)

Поднимемся на холм к свободно живущим японским макакам. Наверху — не только десятки забавных обезьян, но и шикарная панорама Киото.

Золотой павильон — Kinkaku-ji

Завершаем день посещением Золотого храма, который отражается в зеркальном пруду. Очень спокойная, почти медитативная локация, одна из визитных карточек Киото.

Киото: немного белой магии, обезьян и дворцовКиото: немного белой магии, обезьян и дворцовКиото: немного белой магии, обезьян и дворцов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Ночной Киото: огни Гиона и тени гейш

Вечерняя прогулка по Гиону

  • Проходим по историческим улочкам

  • Деревянные мачия-дома, мягкий свет фонарей

  • Аутентичные чайные дома и рестораны

  • Атмосфера старой столицы, почти без времени

  • Есть шанс увидеть майко — ученицу гейши, идущую на встречу

Это один из самых красивых моментов тура — спокойный, мистический, кинематографичный.

Понтотё — лучшая вечерняя улица Киото

Узкая улочка вдоль реки Камо:

  • сотни маленьких баров и ресторанов

  • традиционная кухня

  • виды на реку

  • музыка, мягкий свет, японская атмосфера

Это идеальное место, чтобы почувствовать вечернюю душу Киото.

Бар-хоппинг по киотским барам

По настроению заглядываем:

  • в джаз-бар,

  • в бар с виски и сакэ,

  • в тематический маленький бар на 68 человек.

Киото — столица концептуальных баров. Очень камерно и красиво.

Вечер в японских банях-источниках (онсены)

Финальное расслабление дня:

  • горячие источники,

  • сауна,

  • открытые бассейны под небом (ротэмбуто),

  • чайный зал отдыха.

Идеальный момент, чтобы восстановиться перед новыми приключениями.

По желанию группы

  • Прогулка вдоль реки Камо

  • Фотосессия с вечерними огнями Киото

  • Посещение традиционного японского ресторана кайсэки

Ночной Киото: огни Гиона и тени гейшНочной Киото: огни Гиона и тени гейшНочной Киото: огни Гиона и тени гейш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Нара: город счастливых оленей

Утро — переезд из Киото в Нару

Поездом всего 45 минут, очень комфортно. Нара — спокойный, тёплый и зелёный город, где история и природа буквально сливаются.

Начинаем с самого главного — Парк Нара

Это одно из самых душевных мест всей поездки.

  • Сотни ручных оленей, которые свободно гуляют по парку

  • Можно кормить их специальными оленьими печеньками

  • Очень милые и фотогеничные моменты

  • Атмосфера спокойствия, японские клены, мостики, пруды

Настоящая терапия — контакт с природой и тишина.

Храм Тодайдзи (Todai-ji) — Большой Будда

Одна из важнейших святынь страны:

  • огромный павильон Daibutsuden

  • статуя Большого Будды (одна из крупнейших в мире)

  • мощная энергетика, ощущение древности

Это must-see в Наре.

Пагода Кофуку-дзи и зеркальное озеро Сарасуга-ике

Рядом с парком — красивый комплекс:

  • Пятиъярусная пагода

  • Спокойный пруд с отражениями (одни из самых красивых кадров)

  • Атмосфера старой столицы

Прогулка по старинной улице Нарамати

После парка — переход в более городскую часть:

  • традиционные деревянные домики

  • маленькие ремесленные магазины

  • старые сладкие лавки

  • кафе в японском стиле

Это идеальная прогулка для ощущений старой Японии.

Обед в Наре

Попробуем одно из локальных блюд:

  • нарский какиноха-суши (суши в листьях хурмы)

  • удон

  • блюда из тофу

  • matcha десерты

Нара: город счастливых оленейНара: город счастливых оленейНара: город счастливых оленей
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Осака: киберпанк, стритфуд и японские бары

Замок Осаки

Начинаем день с главного символа города. Классическая японская архитектура, парк сакуры вокруг и красивейшие виды со смотровой. Идеально для фото и лёгкой прогулки.

Dotonbori — сердце Осакской движухи

Осака — столица стритфуда, и Дотонбори — место, где это ощущается на 100%.

Что пробуем:

  • Такояки — шарики с осьминогом

  • Окономияки — японская пицца

  • Гьюдон или рамэн по-осакски

  • Матча-десерты

Фото с Глико-мэном (тот самый светящийся бегущий чувак) — обязательно.

Ночная Осака — America-mura / бар-хоппинг

  • райчик для любителей стиля, граффити и уличной моды

  • коктейльные бары и караоке рядом

Осака: киберпанк, стритфуд и японские барыОсака: киберпанк, стритфуд и японские барыОсака: киберпанк, стритфуд и японские бары
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Океан, виды и идеальное расслабление

Tempozan Giant Ferris Wheel

Катание на колесе обозрения — лучшее днём или к закату. Виды на бухту, мосты, небоскрёбы.

Обед у гавани

Свежие морепродукты, рамен или сет с морской рыбой. Тихая, приятная атмосфера на берегу.

Возвращение в центр — шопинг и лёгкая прогулка

Идеально подойдёт:

  • Shinsaibashi Shopping Street

  • Don Quijote (культовый японский магазин)

Можно купить подарки, косметику, японские сладости и технику.

Вкусный ужин и подготовка к отлету

Океан, виды и идеальное расслаблениеОкеан, виды и идеальное расслаблениеОкеан, виды и идеальное расслабление
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в комфортабельных отелях
  • Завтрак, Обед каждый день
  • Билеты на поезда
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт, билеты
  • Фотографии, видео
  • Мастер классы
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет
  • Входные билеты в развлекательные парки
  • Индивдиуальный трансфер из аэропорта
  • Ужины (3000 рублей в день)
  • Чайная церемония
  • Личные расходы
Визы

Помогаем оформить визу

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Диляра
Диляра — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уже больше 10 лет я создаю путешествия, в которых человек становится главным героем своей истории. Для меня каждое путешествие это кино: шумные города, культура, энергия людей, еда, неожиданные встречи. Я обожаю
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Грецию, Испанию и Азию — Корею, Китай, Японию. Но я одинаково вдохновляюсь как улочками Стамбула, так и ночным Токио. Я делаю туры, которые проживаются, а не просто посещаются. Я создаю разные форматы: Активные туры в стиле фильма — где неон, улицы, вечеринки, гастрономия и чувство «я живу». Лакшери-ретриты на виллах — йога на рассвете, игра в Лилу, ужины с личным шефом, тишина и перезагрузка. Экспедиции по Азии — например, 3 страны за 2 недели: Корея, Китай, Япония. Персональные туры для девушек — когда нужен поворот судьбы, вдохновение, новые смыслы. Для меня путешествие — это путь к себе. Через культуру. Через вкус. Через людей. Через случайности, которые меняют жизнь. За эти годы я поняла: самое важное в поездке — не количество стран, а то, кем ты возвращаешься.

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