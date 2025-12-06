Описание тура
Загадочная Япония: страна духов и сказок — это не просто путешествие, это ваше личное приключение: вы будете загадывать желания в древних храмах, встречать японцев и учиться их тонкой философии, пробовать секретные блюда стритфуда, гулять по магическим улочкам Киото и Токио, как будто попали в мир Хаяо Миядзаки.
В этом путешествии мы с вами:
Начнем с шумного мегаполиса Токио, с его неоновыми огнями и культовыми перекрёстками, погрузимся в аниме-рай и винтажные уголки.
Затем пересечем горные озёра с видом на Фудзи, где тишина природы помогает услышать себя.
Киото раскроется вам через тысячи красных торий Фушими Инаари, бамбуковые леса Арасиямы и тихие вечера с майко.
В Наре вы почувствуете необыкновенную гармонию с животными и историей, а в Осаке — яркий контраст: киберпанк, уличная еда и вечерние огни.
Каждый день — это испытание и открытие, каждый момент — возможность увидеть Японию глазами местных, сделать свои культовые фото, загадать желание и, возможно, найти ответы на тысячи вопросов, которые вы задаёте себе каждый день. Это путешествие, после которого вы вернётесь не просто с сувенирами, но с историями, впечатлениями и новыми смыслами.
Пришло время вашей японской сказки — пусть это путешествие останется с вами на годы!
Программа тура по дням
Прилёт в Токио и знакомство
Прилет и трансфер
Встречаем вас в аэропорту, поездка на поезде до отеля. Если вы прилетели раньше или позже основной группы — можно самостоятельно добраться на том же маршруте, мы его расскажем. После заселения — время на душ и отдых после перелета.
Вечернее знакомство с городом и группой
Лёгкая прогулка, ужин в атмосферном месте, где тусуются локалы: пробуем японское пиво и вкусные сезонные блюда. Приятная беседа с группой, первые впечатления, лёгкая настройка на путешествие и Японию
Мегаполис от небоскрёбов до скрытых уголков
Знакомство с городом начнем с самых оживленных районов, чтобы поймать и прочувствовать ритм главного города.
Поднимаемся на Shibuya Sky, смотровую площадку с видом на весь Токио — почувствуем масштаб города и сделаем первые потрясающие фото с высоты.
Прогулка по Shibuya Crossing — самому знаменитому перекрёстку мира. Сотни людей одновременно, динамика мегаполиса, световые огни и живой ритм столицы.
Вечером исследуем район Кабуки-тё и другие уголки ночной жизни: здесь вы увидите, где и как японцы отдыхают после работы — маленькие уютные бары, izakaya и скрытые дворики с атмосферой настоящего Токио.
Контрасты Токио: от аниме до винтажек
Начинаем с Akihabara — центра японской поп-культуры. Манга, аниме, игровые центры, тематические магазины — даже если вы не фанат, это интересный культурный слой современной Японии.
культовые магазины Animate, Mandarake, Kotobukiya
огромный выбор манги, фигурок, артбуков, коллекционных моделей
игровые центры с многоэтажными аркадами
уличная атмосфера гиков, неон, саундтреки из аниме
кафе-концепты: maid-кафе, тематические рестораны по любимым тайтлам
Эта территория — Мекка для фанатов аниме, манги и видеоигр.
Затем — Ginza. Совсем другой ритм: архитектура, бренды, продуманные пространства. Хорошее место, чтобы почувствовать эстетику современного японского города.
Контраст после Акобы. Белые фасады, зеркальные здания, идеальные витрины.
бутики Dior, Chanel, Lv, Uniqlo Global Flagship 12 этажей
Ginza Six — современный шопинг-центр с арт-установками
культовое здание Wako Clock Tower
кофе-пауза в %Arabica или Turret Coffee Ginza
Идеально, чтобы вдохновиться атмосферой современной городской роскоши.
Shimokitazawa / Koenji — винтажные находки
Погружаемся в атмосферу молодёжного Токио. Здесь — лучшие винтажки города:
New York Joe Exchange
Flamingo
Chicago
Haight & Ashbury
thrift-лавки и редкие японские бренды 80-90-х
Узкие улочки, стрит-арт, музыка, маленькие кофейни — всё, что делает Токио живым и тёплым.
Фудзи, озеро Кавагутико и немного магии
Выезжаем из Токио и проводим день в районе озера Кавагутико.
Утро в глэмпинге
Просыпаемся в уникальном глэмпинге, среди тишины природы и с прямым видом на гору Фудзи. Медленно встречаем утро: тёплый кофе, японские сладости, мягкий свет и ощущение полного единения с природой.
Прогулка вдоль озера Кавагутико
Спускаемся к озеру и устраиваем спокойную прогулку по набережной: зеркальная гладь воды, чистый горный воздух и классические ракурсы на культовый силуэт Фудзи.
При желании можно прокатиться на велосипеде вдоль берега. Лёгкий маршрут, свежий воздух, аромат сосен и сакуры, виды на Фудзи на каждом повороте. Идеальный момент, чтобы поймать дзен, сделать живые фото и просто насладиться природой.
Традиционная японская деревня
Заедем в аутентичную деревню с домами в старинном стиле и соломенными крышами. Атмосфера старой Японии: ремесленные мастерские, местные сладости, сезонные продукты, уютные дворики.
Посетим самые знаменитые места, которые вы наверняка видели в Pinterest и на открыточных снимках:
Lawson с видом на Фудзи — тот самый легендарный кадр.
Tenjoyama Park & Mount Fuji Panoramic Ropeway — подъём на канатке к обзорной площадке с панорамой всего региона.
Храм Arakura Fuji Sengen и пагода Чурейто — один из величайших символов Японии, открыточный вид на Фудзи и красную пагоду.
Переезд в следующий город
После насыщенного дня отправляемся дальше, сохраняя ощущение спокойствия и японского дзена.
Киото: сердце традиционной Японии
Фушими Инаари Тайся — тысячи красных торий
Посетим один из самых знаковых храмов Японии. Поднимаемся по тропе, окружённой бесконечными воротами тори, — красный коридор, который тянется по всему склону священной горы.
Храм Киёмидзу-дэра — Киото с высоты
Поднимаемся к легендарному храму на деревянной террасе. С площадки открывается панорама на весь город: горы, крыши и бесконечные зелёные холмы.
Прогулка по Higashiyama
Спускаемся в старый район с чайными домами, ремесленными лавками и улочками, где хочется фотографировать каждый шаг. Именно здесь ощущается настоящий дух Киото.
Киото: немного белой магии, обезьян и дворцов
Бамбуковая роща Арасияма
Переезжаем в Арасияму — зелёную жемчужину Киото. Пройдём через знаменитый бамбуковый лес, почувствуем его сказочную атмосферу и сделаем культовые фото среди высоких стеблей.
Парк обезьян Иватаяма (Arashiyama Monkey Park)
Поднимемся на холм к свободно живущим японским макакам. Наверху — не только десятки забавных обезьян, но и шикарная панорама Киото.
Золотой павильон — Kinkaku-ji
Завершаем день посещением Золотого храма, который отражается в зеркальном пруду. Очень спокойная, почти медитативная локация, одна из визитных карточек Киото.
Ночной Киото: огни Гиона и тени гейш
Вечерняя прогулка по Гиону
Проходим по историческим улочкам
Деревянные мачия-дома, мягкий свет фонарей
Аутентичные чайные дома и рестораны
Атмосфера старой столицы, почти без времени
Есть шанс увидеть майко — ученицу гейши, идущую на встречу
Это один из самых красивых моментов тура — спокойный, мистический, кинематографичный.
Понтотё — лучшая вечерняя улица Киото
Узкая улочка вдоль реки Камо:
сотни маленьких баров и ресторанов
традиционная кухня
виды на реку
музыка, мягкий свет, японская атмосфера
Это идеальное место, чтобы почувствовать вечернюю душу Киото.
Бар-хоппинг по киотским барам
По настроению заглядываем:
в джаз-бар,
в бар с виски и сакэ,
в тематический маленький бар на 68 человек.
Киото — столица концептуальных баров. Очень камерно и красиво.
Вечер в японских банях-источниках (онсены)
Финальное расслабление дня:
горячие источники,
сауна,
открытые бассейны под небом (ротэмбуто),
чайный зал отдыха.
Идеальный момент, чтобы восстановиться перед новыми приключениями.
По желанию группы
Прогулка вдоль реки Камо
Фотосессия с вечерними огнями Киото
Посещение традиционного японского ресторана кайсэки
Нара: город счастливых оленей
Утро — переезд из Киото в Нару
Поездом всего 45 минут, очень комфортно. Нара — спокойный, тёплый и зелёный город, где история и природа буквально сливаются.
Начинаем с самого главного — Парк Нара
Это одно из самых душевных мест всей поездки.
Сотни ручных оленей, которые свободно гуляют по парку
Можно кормить их специальными оленьими печеньками
Очень милые и фотогеничные моменты
Атмосфера спокойствия, японские клены, мостики, пруды
Настоящая терапия — контакт с природой и тишина.
Храм Тодайдзи (Todai-ji) — Большой Будда
Одна из важнейших святынь страны:
огромный павильон Daibutsuden
статуя Большого Будды (одна из крупнейших в мире)
мощная энергетика, ощущение древности
Это must-see в Наре.
Пагода Кофуку-дзи и зеркальное озеро Сарасуга-ике
Рядом с парком — красивый комплекс:
Пятиъярусная пагода
Спокойный пруд с отражениями (одни из самых красивых кадров)
Атмосфера старой столицы
Прогулка по старинной улице Нарамати
После парка — переход в более городскую часть:
традиционные деревянные домики
маленькие ремесленные магазины
старые сладкие лавки
кафе в японском стиле
Это идеальная прогулка для ощущений старой Японии.
Обед в Наре
Попробуем одно из локальных блюд:
нарский какиноха-суши (суши в листьях хурмы)
удон
блюда из тофу
matcha десерты
Осака: киберпанк, стритфуд и японские бары
Замок Осаки
Начинаем день с главного символа города. Классическая японская архитектура, парк сакуры вокруг и красивейшие виды со смотровой. Идеально для фото и лёгкой прогулки.
Dotonbori — сердце Осакской движухи
Осака — столица стритфуда, и Дотонбори — место, где это ощущается на 100%.
Что пробуем:
Такояки — шарики с осьминогом
Окономияки — японская пицца
Гьюдон или рамэн по-осакски
Матча-десерты
Фото с Глико-мэном (тот самый светящийся бегущий чувак) — обязательно.
Ночная Осака — America-mura / бар-хоппинг
райчик для любителей стиля, граффити и уличной моды
коктейльные бары и караоке рядом
Океан, виды и идеальное расслабление
Tempozan Giant Ferris Wheel
Катание на колесе обозрения — лучшее днём или к закату. Виды на бухту, мосты, небоскрёбы.
Обед у гавани
Свежие морепродукты, рамен или сет с морской рыбой. Тихая, приятная атмосфера на берегу.
Возвращение в центр — шопинг и лёгкая прогулка
Идеально подойдёт:
Shinsaibashi Shopping Street
Don Quijote (культовый японский магазин)
Можно купить подарки, косметику, японские сладости и технику.
Вкусный ужин и подготовка к отлету
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в комфортабельных отелях
- Завтрак, Обед каждый день
- Билеты на поезда
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт, билеты
- Фотографии, видео
- Мастер классы
Что не входит в цену
- Билеты на самолет
- Входные билеты в развлекательные парки
- Индивдиуальный трансфер из аэропорта
- Ужины (3000 рублей в день)
- Чайная церемония
- Личные расходы
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