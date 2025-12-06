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Описание тура

Загадочная Япония: страна духов и сказок — это не просто путешествие, это ваше личное приключение: вы будете загадывать желания в древних храмах, встречать японцев и учиться их тонкой философии, пробовать секретные блюда стритфуда, гулять по магическим улочкам Киото и Токио, как будто попали в мир Хаяо Миядзаки.

В этом путешествии мы с вами:

Начнем с шумного мегаполиса Токио, с его неоновыми огнями и культовыми перекрёстками, погрузимся в аниме-рай и винтажные уголки.

Затем пересечем горные озёра с видом на Фудзи, где тишина природы помогает услышать себя.

Киото раскроется вам через тысячи красных торий Фушими Инаари, бамбуковые леса Арасиямы и тихие вечера с майко.

В Наре вы почувствуете необыкновенную гармонию с животными и историей, а в Осаке — яркий контраст: киберпанк, уличная еда и вечерние огни.

Каждый день — это испытание и открытие, каждый момент — возможность увидеть Японию глазами местных, сделать свои культовые фото, загадать желание и, возможно, найти ответы на тысячи вопросов, которые вы задаёте себе каждый день. Это путешествие, после которого вы вернётесь не просто с сувенирами, но с историями, впечатлениями и новыми смыслами.

Пришло время вашей японской сказки — пусть это путешествие останется с вами на годы!