читать дальше

том числе такие заповедные места, которые даже не указаны в путеводителях. За время пандемии прошла несколько курсов по истории и культуре Японии, потому что мне была безумно интересна эта удивительная страна с её многовековыми традициями. Благодаря театральному образованию (я закончила ГИТИС) и используя своё актёрское воображение, я стараюсь перенести путешественников в ту историческую эпоху, о которой я рассказываю, чтобы экскурсия не превратилась в монотонную лекцию, а была полна живых образов и событий. Каждый день для себя открываю Японию по-новому и влюбляю в эту прекрасную страну своих гостей!