Мои заказы

Многоликий Нагасаки

Познакомиться с необыкновенной историей многонационального города и его характером
В Нагасаки веками встречались и спорили культуры, религии и идеи. Здесь рядом стоят европейские особняки и японские храмы, а над чайнатауном горят китайские фонари.

Вы пройдёте по улицам голландских торговцев и португальских проповедников, услышите о новаторском духе и затронете трагические страницы 20 века. И лучше поймёте Японию в этом необычном японском городе.
Многоликий Нагасаки© Марина
Многоликий Нагасаки© Марина
Многоликий Нагасаки© Марина

Описание экскурсии

  • Парк Мира и эпицентр атомного взрыва — мы поговорим о том, как европейская наука обернулась разрушением
  • Остров Дэдзима — в эпоху Эдо голландцы на этом бывшем острове жили в изоляции. Они привозили сюда телескопы, книги, лекарства, а также бадминтон и бильярд — изучить их быт можно в местном музее
  • Река Накадзима и самый старый каменный мост Японии, который создаёт иллюзию очков. Рядом — один из трёх «храмов счастья», где пересеклись даосизм, буддизм и местные обряды
  • Руины католической церкви — я расскажу об истории миссионеров, гонениях и японских мучениках
  • Святилище Сува — главное синтоистское святилище города и символ ответа Японии на христианизацию
  • Голландский склон — мощёная улица, где жили европейцы после открытия Японии в 19 веке. Вы представите себе их быт, интерьеры и выясните, в чём их стиль повлиял на местных
  • Сады Гловера — мы увидим дом шотландского купца — один из первых европейских особняков Японии. Полюбуемся на гавань, террасы с экзотическими цветами и вспомним сюжет оперы «Мадам Баттерфляй»
  • Чайнатаун и мавзолей Конфуция — прогуляемся в китайском квартале, рассмотрим яркую архитектуру, лавки и храмы. При желании зайдём в одиг из немногих конфуцианских храмов Японии

Вы узнаете:

  • Почему Нагасаки стал единственным окном Японии в мир на два века и как это повлияло на страну
  • В чём отличия португальских и голландских влияний и почему португальцев изгнали
  • Как возник чайнатаун и почему китайские традиции стали частью японской жизни
  • Почему в Нагасаки столько церквей и как уживаются буддизм, синтоизм и христианство
  • Как атомная бомбардировка изменила облик города и сделала Нагасаки центром пацифизма
  • Почему именно здесь появилась первая японская газета, первый пивоваренный завод и первый телеграф
  • Что происходило после атомной трагедии и почему трамвай стал символом возрождения города

Ориентировочный тайминг:

  • Парк Мира и эпицентр атомного взрыва — 60 мин.
  • По желанию: Музей атомной бомбы — 20–30 мин.
  • Остров Дэдзима — 15 мин.
  • По желанию: музей Дэдзимы — 30–40 мин.
  • Река Накадзима и мост — 20 мин.
  • Один из трёх «храмов счастья» — 20 мин.
  • Руины католической церкви — 10 мин.
  • Святилище Сува — 20 мин.
  • Обед в ресторане с видом на залив или в старом квартале — 45 мин.
  • Голландский склон — 15 мин.
  • Сады Гловера — 45 мин.
  • Чайнатаун — 15–20 мин.
  • По желанию: мавзолей Конфуция — 15–20 мин.
  • По желанию: японская аптека или супермаркет — 30 мин.

Организационные детали

  • Для передвижения по городу мы будем использовать общественный транспорт. Билеты не входят в стоимость — примерно $3 в день на человека. При желании можем брать такси, стоимость одной поездки будет —$15–25
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 200 йен за чел. ($1,35) в музей атомной бомбы, 300 йен за чел. ($2) — в буддистский храм, 600 йен за чел. ($4) — в сад Гловера
  • Обед не входит в стоимость — от $5 в Макдоналдсе до $20 в ресторане морепродуктов за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Нагасаках
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Марина. С 2020 года живу в Японии, всё это время активно путешествую по стране, а наш остров Кюсю объехала вдоль и поперёк, знаю здесь практически каждый уголок, в
читать дальше

том числе такие заповедные места, которые даже не указаны в путеводителях. За время пандемии прошла несколько курсов по истории и культуре Японии, потому что мне была безумно интересна эта удивительная страна с её многовековыми традициями. Благодаря театральному образованию (я закончила ГИТИС) и используя своё актёрское воображение, я стараюсь перенести путешественников в ту историческую эпоху, о которой я рассказываю, чтобы экскурсия не превратилась в монотонную лекцию, а была полна живых образов и событий. Каждый день для себя открываю Японию по-новому и влюбляю в эту прекрасную страну своих гостей!

Похожие экскурсии из Нагасаков

Обзорная экскурсия по Нагасаки
Пешая
5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Нагасаки
История, традиции и современная жизнь города на прогулке по главным достопримечательностям
Завтра в 11:30
27 ноя в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нагасаках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нагасаках