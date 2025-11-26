В Нагасаки веками встречались и спорили культуры, религии и идеи. Здесь рядом стоят европейские особняки и японские храмы, а над чайнатауном горят китайские фонари.
Вы пройдёте по улицам голландских торговцев и португальских проповедников, услышите о новаторском духе и затронете трагические страницы 20 века. И лучше поймёте Японию в этом необычном японском городе.
Описание экскурсии
- Парк Мира и эпицентр атомного взрыва — мы поговорим о том, как европейская наука обернулась разрушением
- Остров Дэдзима — в эпоху Эдо голландцы на этом бывшем острове жили в изоляции. Они привозили сюда телескопы, книги, лекарства, а также бадминтон и бильярд — изучить их быт можно в местном музее
- Река Накадзима и самый старый каменный мост Японии, который создаёт иллюзию очков. Рядом — один из трёх «храмов счастья», где пересеклись даосизм, буддизм и местные обряды
- Руины католической церкви — я расскажу об истории миссионеров, гонениях и японских мучениках
- Святилище Сува — главное синтоистское святилище города и символ ответа Японии на христианизацию
- Голландский склон — мощёная улица, где жили европейцы после открытия Японии в 19 веке. Вы представите себе их быт, интерьеры и выясните, в чём их стиль повлиял на местных
- Сады Гловера — мы увидим дом шотландского купца — один из первых европейских особняков Японии. Полюбуемся на гавань, террасы с экзотическими цветами и вспомним сюжет оперы «Мадам Баттерфляй»
- Чайнатаун и мавзолей Конфуция — прогуляемся в китайском квартале, рассмотрим яркую архитектуру, лавки и храмы. При желании зайдём в одиг из немногих конфуцианских храмов Японии
Вы узнаете:
- Почему Нагасаки стал единственным окном Японии в мир на два века и как это повлияло на страну
- В чём отличия португальских и голландских влияний и почему португальцев изгнали
- Как возник чайнатаун и почему китайские традиции стали частью японской жизни
- Почему в Нагасаки столько церквей и как уживаются буддизм, синтоизм и христианство
- Как атомная бомбардировка изменила облик города и сделала Нагасаки центром пацифизма
- Почему именно здесь появилась первая японская газета, первый пивоваренный завод и первый телеграф
- Что происходило после атомной трагедии и почему трамвай стал символом возрождения города
Ориентировочный тайминг:
- Парк Мира и эпицентр атомного взрыва — 60 мин.
- По желанию: Музей атомной бомбы — 20–30 мин.
- Остров Дэдзима — 15 мин.
- По желанию: музей Дэдзимы — 30–40 мин.
- Река Накадзима и мост — 20 мин.
- Один из трёх «храмов счастья» — 20 мин.
- Руины католической церкви — 10 мин.
- Святилище Сува — 20 мин.
- Обед в ресторане с видом на залив или в старом квартале — 45 мин.
- Голландский склон — 15 мин.
- Сады Гловера — 45 мин.
- Чайнатаун — 15–20 мин.
- По желанию: мавзолей Конфуция — 15–20 мин.
- По желанию: японская аптека или супермаркет — 30 мин.
Организационные детали
- Для передвижения по городу мы будем использовать общественный транспорт. Билеты не входят в стоимость — примерно $3 в день на человека. При желании можем брать такси, стоимость одной поездки будет —$15–25
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 200 йен за чел. ($1,35) в музей атомной бомбы, 300 йен за чел. ($2) — в буддистский храм, 600 йен за чел. ($4) — в сад Гловера
- Обед не входит в стоимость — от $5 в Макдоналдсе до $20 в ресторане морепродуктов за чел.
Марина — ваш гид в Нагасаках
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Марина. С 2020 года живу в Японии, всё это время активно путешествую по стране, а наш остров Кюсю объехала вдоль и поперёк, знаю здесь практически каждый уголок, в
