Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Нахе на русском языке, цены от $92, скидки до 30%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Нахе в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нахе Острый рамен и окинавская соба: гастро-тур по Нахе; Подземный штаб ВМС Японии на Окинаве - бункеры Второй мировой; Трансфер из аэропорта Наха. В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Нахе в марте 2026 Сейчас в Нахе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 142.80 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Нахе? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке