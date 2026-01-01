-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Острый рамен и окинавская соба: гастро-тур по Нахе
Начало: 6M8R+Q57 Наха, Окинава, Япония
$142.80
$204 за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Подземный штаб ВМС Японии на Окинаве - бункеры Второй мировой
Начало: 5MPG+FMM Томигусуку, Окинава, Япония
$112.50
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Наха
Начало: Ваш отель
$92 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нахе в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нахе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Нахе в марте 2026
Сейчас в Нахе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 142.80 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Нахе? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке