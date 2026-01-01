Мини-группа
до 5 чел.
Наблюдение за горбатыми китами у островов Керама
Начало: Япония, Окинава, Наха, Цудзи 3-3-3, 900-0036
$37 за человека
Групповая
до 26 чел.
Морские черепахи и снорклинг у островов Керама
Начало: Ваш отель
$77 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Однодневная поездка на остров Токасики
Начало: 6MFM+CGC Наха, Окинава, Япония
$102 за человека
Аудиогид
Автобусная экскурсия в Янбару и на остров Кури с обедом и аудиогидом
Начало: Площадь префектуры / Перед магазином "Томариман"/ ...
$80 за человека
-
44%
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по приготовлению суши в Нахе рядом с Кокусай-дори
Начало: SUSHI GARYU Naha
$43
$77 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по северу Окинавы: аквариум Чурауми, остров Кури и мыс Мандзамо
Начало: Площадь префектуры / отель Орион / Галерея Окинава
$51 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Стрит-картинг по Нахе в поп-костюмах
Начало: 6M7F+7Q4 Наха, Окинава, Япония
$36 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Окинава за один день - океанариум, Кури и Американ-Виллидж
Начало: Ассамблея Окинава / DFS Галерея / инфоцентр Чатан
$54 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс кинцуги - искусство реставрации керамики золотом
Начало: 2-тё-16-6, Маэдзима, Наха, Окинава, 900-0016, Япон...
$56 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя жизнь Нахи: идзакая, локальные напитки и музыка
Начало: 3-тё-2-10, Макиси, Наха, Окинава, 900-0013, Япония
$119 за человека
