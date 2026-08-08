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Ответы на вопросы от путешественников по Саппоро
Самые популярные экскурсии в Саппоро
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Сколько стоит экскурсия по Саппоро в августе 2026
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