Найдено 2 экскурсии в Саппоро на русском языке, цены от $275. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 1 час 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Саппоро Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт Начало: В указанной вами точке от $275 за всё до 3 чел. Пешая 9 часов Индивидуальная до 3 чел. Обзорная экскурсия по Саппоро Увидеть храм Хоккайдо, гору Мойва, парк Одори и другие символы города от $339 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Саппоро Самые популярные экскурсии в Саппоро Выгодный трансфер в Саппоро; Обзорная экскурсия по Саппоро. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Саппоро в августе 2026 Сейчас в Саппоро можно забронировать 2 экскурсии от 275 до 339. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Саппоро (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 2 экскурсии на 2026 год, 2 ⭐ отзыва, цены от $275. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь