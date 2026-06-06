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Обзорная экскурсия по Саппоро

Увидеть храм Хоккайдо, гору Мойва, парк Одори и другие символы города
Добро пожаловать в уютный Саппоро! На обзорной экскурсии вы увидите старейшую в Японии башню, заглянете в главный синтоистский храм Хоккайдо, прогуляетесь по паркам Маруяма и Одори, подниметесь на гору Мойва и полюбуетесь потрясающими видами.

А также по желанию и за доплату попробуете саппорское пиво и знаменитый хоккайдский Чингисхан — жареную баранину.
Обзорная экскурсия по Саппоро
Обзорная экскурсия по Саппоро
Обзорная экскурсия по Саппоро

Описание экскурсии

  • Парк Одори — сердце Саппоро, где проходят городские фестивали и круглый год не перестаёт кипеть жизнь
  • Башня с часами — старейшая в Японии!
  • Саппорская телебашня. По желанию можно подняться на смотровую площадку и насладиться панорамой центра города
  • Храм Хоккайдо и парк Маруяма. Главный синтоистский храм острова окружён живописной природой и вековыми деревьями. Вытянем предсказания на удачу или напишем свои пожелания на деревянных табличках эма
  • Тануки Кодзи. Оживлённая торговая улица под крышей предлагает сувениры на любой вкус и местные сладости
  • Гора Мойва с потрясающим видом на город
  • Для желающих — ужин в легендарном ресторане, где подают саппорское пиво и знаменитый хоккайдский Чингисхан (жареная баранина)

Я расскажу, с чего начиналась история города, почему именно Саппоро стал столицей региона, чем Хоккайдо отличается от остальной Японии.

Организационные детали

  • Все перемещения — на автомобиле. Не будем тратить силы на ожидание и общественный транспорт
  • Отдельно оплачивается: билеты на Телебашню, подъёмник на гору Мойва, питание

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Саппоро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Екатерина. Я с радостью стану вашим личным гидом по Хоккайдо! Живу в Саппоро с 2022г. и уже объездила множество уголков Хоккайдо, который не перестает удивлять меня: *самым высоким в Японии
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гостеприимством, *восхитительными видами, *вкусной кухней, *и иногда не классической японской культурой (это я о народе айну) Хочу открыть это место для еще не знакомых с ним гостей или более глубоко познакомить с ним тех, кто влюбился так же как и я. Всегда готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям, чтобы путешествие стало на 100% вашим!

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