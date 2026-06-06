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гостеприимством, *восхитительными видами, *вкусной кухней, *и иногда не классической японской культурой (это я о народе айну) Хочу открыть это место для еще не знакомых с ним гостей или более глубоко познакомить с ним тех, кто влюбился так же как и я. Всегда готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям, чтобы путешествие стало на 100% вашим!