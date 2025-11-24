Тут мы отправимся в удивительный роуд-трип, пропитанный колоритом нешаблонной Японии и ощущением невероятной свободы.
Вдоволь насладимся творениями природы: побываем в
Описание тура
Организационные детали
Начало тура может быть в Саппоро, если вы прибудете туда напрямую. Также мы можем вылететь вместе из Токио.
При необходимости можно заменить или добавить локации, продлить тур. В этом случае стоимость обсуждается индивидуально.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Арендованный седан. Прокат авто, бензин, скоростные дороги, платные парковки оплачиваются дополнительно. Обратите внимание: аренда машины возможна только по японскому водительскому удостоверению, российские/международные права не подходят для оформления проката, поэтому договор будет на национальные документы гида и только он будет за рулём.
Возраст участников. 3+.
Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки. При оформлении через визовый центр необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Адская долина в Ноборибецу, деревня айнов
Встретимся в Саппоро и поедем в Ноборибецу. Нашей целью будет жемчужина этих мест — Адская долина, вулканические термальные источники. Здесь погуляем среди бьющих из-под земли гейзеров и снимем накопившуюся в дороге усталость в онсэне.
Следующий пункт — деревня айнов, коренных жителей острова. Вы узнаете о прошлом Хоккайдо и познакомитесь с традиционными ремёслами и менталитетом.
В этой местности огромное количество плодоносящих садов — летом и осенью за небольшую плату можно полакомиться черешней, виноградом, фруктами. А круглый год в ресторанах подают свежайшие морепродукты и крабов.
Завод виски, мыс Камуи, японская Венеция
Начнём день с завода по производству виски, признанном во всём мире. Тут можно познакомиться с технологиями и продегустировать напитки.
Потом доберёмся к самой западной точке острова — впечатляющему мысу Камуи, одному из красивейших мест на Хоккайдо. Завершим день в уютном Отару, который сравнивают с Венецией, где погуляем вдоль канала с подсветкой.
Голубой пруд, ферма цветов, Фурано
Продолжая любоваться невероятной природой Хоккайдо, направимся к Голубому пруду с ярко-изумрудным цветом воды. Заедем на ферму, которая в тёплый сезон цветёт и благоухает: тут выращивают лаванду, розы, шалфей, подсолнухи, тюльпаны, бархатцы.
Зимой можно покататься на лыжах или сноуборде — на острове открыты горнолыжные курорты Нисеко и Русуцу. В феврале на Хоккайдо можно понаблюдать брачные танцы огромных японских журавлей или посетить Снежный фестиваль с филигранными ледяными скульптурами.
Завершим поездку в Фурано: тут можно попробовать вина и виноградный сок прямо на производствах.
Если пожелаете, можем продлить тур ещё на день. Можно съездить в национальный парк «Щиретоко», в котором обитают медведи, или выйти на лодке в Кунаширский пролив, чтобы понаблюдать за косатками, дельфинами, птицами и, если повезёт, — китами.
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение сертифицированным гидом-водителем (для сертифицированных гидов входные билеты в Японии бесплатны)
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Саппоро и обратно в ваш город
- Авиабилеты для гида - около 15 000 йен туда-обратно (10 000 ₽)
- Проживание, включая номера для гида - в среднем 10 000 йен/сутки (6000 ₽)
- Питание
- Аренда авто - около 10 000 йен/сутки (6000 ₽)
- Топливо, скоростные дороги, платные парковки
- Входные билеты - около 700-800 йен каждый (440-500 ₽)
- Визовый сбор (при необходимости)
- Дополнительные экскурсии/дни (по желанию)
- Организация тура возможна для большей группы (5-7 человек). В этом случае трансферы запланированы на минивэне гида, стоимость рассчитывается индивидуально