Хоккайдо — самый северный остров архипелага, малозаселённый местными и почти неизведанный иностранцами.Тут мы отправимся в удивительный роуд-трип, пропитанный колоритом нешаблонной Японии и ощущением невероятной свободы.Вдоволь насладимся творениями природы: побываем в

Адской долине Ноборибецу, окутанной облаком пара из вулканических онсэнов и гейзеров, полюбуемся невероятного цвета Голубым прудом, доберёмся к западным берегам, чтобы восхититься врезающимся в море мысом Камуи. Посмотрим, как живёт коренной народ — айны, пройдёмся вдоль канала здешней Венеции и окажемся посреди благоухающего ковра на цветочной ферме. А также сможем попробовать напитки, которые тут производят не первое десятилетие, — виски, вино и виноградный сок.

Описание тура

Организационные детали

Начало тура может быть в Саппоро, если вы прибудете туда напрямую. Также мы можем вылететь вместе из Токио.

При необходимости можно заменить или добавить локации, продлить тур. В этом случае стоимость обсуждается индивидуально.