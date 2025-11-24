Мои заказы

Малоизвестная Япония: персональный автотур по Хоккайдо

Посетить Адскую долину и местную Венецию, увидеть море цветов, узнать, как живут айны и делают виски
Хоккайдо — самый северный остров архипелага, малозаселённый местными и почти неизведанный иностранцами.

Тут мы отправимся в удивительный роуд-трип, пропитанный колоритом нешаблонной Японии и ощущением невероятной свободы.

Вдоволь насладимся творениями природы: побываем в
читать дальше

Адской долине Ноборибецу, окутанной облаком пара из вулканических онсэнов и гейзеров, полюбуемся невероятного цвета Голубым прудом, доберёмся к западным берегам, чтобы восхититься врезающимся в море мысом Камуи.

Посмотрим, как живёт коренной народ — айны, пройдёмся вдоль канала здешней Венеции и окажемся посреди благоухающего ковра на цветочной ферме.

А также сможем попробовать напитки, которые тут производят не первое десятилетие, — виски, вино и виноградный сок.

Малоизвестная Япония: персональный автотур по Хоккайдо

Описание тура

Организационные детали

Начало тура может быть в Саппоро, если вы прибудете туда напрямую. Также мы можем вылететь вместе из Токио.

При необходимости можно заменить или добавить локации, продлить тур. В этом случае стоимость обсуждается индивидуально.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Арендованный седан. Прокат авто, бензин, скоростные дороги, платные парковки оплачиваются дополнительно. Обратите внимание: аренда машины возможна только по японскому водительскому удостоверению, российские/международные права не подходят для оформления проката, поэтому договор будет на национальные документы гида и только он будет за рулём.

Возраст участников. 3+.

Виза. Оформляется бесплатно в посольстве не менее, чем за 2 недели до поездки. При оформлении через визовый центр необходимо самостоятельно оплатить сервисный сбор.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Адская долина в Ноборибецу, деревня айнов

Встретимся в Саппоро и поедем в Ноборибецу. Нашей целью будет жемчужина этих мест — Адская долина, вулканические термальные источники. Здесь погуляем среди бьющих из-под земли гейзеров и снимем накопившуюся в дороге усталость в онсэне.

Следующий пункт — деревня айнов, коренных жителей острова. Вы узнаете о прошлом Хоккайдо и познакомитесь с традиционными ремёслами и менталитетом.

В этой местности огромное количество плодоносящих садов — летом и осенью за небольшую плату можно полакомиться черешней, виноградом, фруктами. А круглый год в ресторанах подают свежайшие морепродукты и крабов.

Адская долина в Ноборибецу, деревня айновАдская долина в Ноборибецу, деревня айновАдская долина в Ноборибецу, деревня айновАдская долина в Ноборибецу, деревня айнов
2 день

Завод виски, мыс Камуи, японская Венеция

Начнём день с завода по производству виски, признанном во всём мире. Тут можно познакомиться с технологиями и продегустировать напитки.

Потом доберёмся к самой западной точке острова — впечатляющему мысу Камуи, одному из красивейших мест на Хоккайдо. Завершим день в уютном Отару, который сравнивают с Венецией, где погуляем вдоль канала с подсветкой.

Завод виски, мыс Камуи, японская ВенецияЗавод виски, мыс Камуи, японская ВенецияЗавод виски, мыс Камуи, японская ВенецияЗавод виски, мыс Камуи, японская Венеция
3 день

Голубой пруд, ферма цветов, Фурано

Продолжая любоваться невероятной природой Хоккайдо, направимся к Голубому пруду с ярко-изумрудным цветом воды. Заедем на ферму, которая в тёплый сезон цветёт и благоухает: тут выращивают лаванду, розы, шалфей, подсолнухи, тюльпаны, бархатцы.

Зимой можно покататься на лыжах или сноуборде — на острове открыты горнолыжные курорты Нисеко и Русуцу. В феврале на Хоккайдо можно понаблюдать брачные танцы огромных японских журавлей или посетить Снежный фестиваль с филигранными ледяными скульптурами.

Завершим поездку в Фурано: тут можно попробовать вина и виноградный сок прямо на производствах.

Если пожелаете, можем продлить тур ещё на день. Можно съездить в национальный парк «Щиретоко», в котором обитают медведи, или выйти на лодке в Кунаширский пролив, чтобы понаблюдать за косатками, дельфинами, птицами и, если повезёт, — китами.

Голубой пруд, ферма цветов, ФураноГолубой пруд, ферма цветов, ФураноГолубой пруд, ферма цветов, ФураноГолубой пруд, ферма цветов, Фурано

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение сертифицированным гидом-водителем (для сертифицированных гидов входные билеты в Японии бесплатны)
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Саппоро и обратно в ваш город
  • Авиабилеты для гида - около 15 000 йен туда-обратно (10 000 ₽)
  • Проживание, включая номера для гида - в среднем 10 000 йен/сутки (6000 ₽)
  • Питание
  • Аренда авто - около 10 000 йен/сутки (6000 ₽)
  • Топливо, скоростные дороги, платные парковки
  • Входные билеты - около 700-800 йен каждый (440-500 ₽)
  • Визовый сбор (при необходимости)
  • Дополнительные экскурсии/дни (по желанию)
  • Организация тура возможна для большей группы (5-7 человек). В этом случае трансферы запланированы на минивэне гида, стоимость рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Саппоро, точное место и время по договорённости
Завершение: Саппоро, 17:00, возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Саппоро
Провела экскурсии для 936 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей
читать дальше

Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.