Помпеи Хоккайдо: гармония горячих источников и воспоминаний о катастрофе (индивидуальный тур)
Увидеть вулкан Усу, полюбоваться фейерверком над озером Тоя и заглянуть на медвежью ферму
Начало: Саппоро, точное место - по договорённости, 9:00-10...
22 июл в 09:00
30 авг в 09:00
$790 за всё до 3 чел.
Туры на русском языке в Саппоро (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 1 тур на 2025 год, цены от $790. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь