Найдено 1 тур в Саппоро на русском языке, цена $790. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На машине 2 дня Помпеи Хоккайдо: гармония горячих источников и воспоминаний о катастрофе (индивидуальный тур) Увидеть вулкан Усу, полюбоваться фейерверком над озером Тоя и заглянуть на медвежью ферму Начало: Саппоро, точное место - по договорённости, 9:00-10... $790 за всё до 3 чел.

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