Помпеи Хоккайдо: гармония горячих источников и воспоминаний о катастрофе (индивидуальный тур)

Увидеть вулкан Усу, полюбоваться фейерверком над озером Тоя и заглянуть на медвежью ферму
Это путешествие по Хоккайдо откроет перед вами и величие природы, и следы её разрушительной силы.

Мы поднимемся по канатной дороге на склон вулкана Усу, откуда откроются панорамные виды на озеро Тоя,
читать дальше

и прогуляемся у подножия Сёва Синзан. Познакомимся с бурыми медведями на местной ферме, станем свидетелем фейерверков над озером.

Пройдём по тропе Нисияма, покинутому при извержении городку, и остановимся у кратера Ю-кун, превратившегося в водоём.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется надеть удобную одежду и обувь для прогулок по пересечённой местности. Особенно важно для второго дня, где запланированы прогулки по горным тропам и вулканическим локациям.

В осеннее время температура в районе кратеров и на вершинах может быть низкой — желательно взять с собой куртку, шарф и головной убор.

Горячие источники в отеле Toya Sun Palace — общественные, с раздельными мужскими и женскими зонами. Если некомфортен формат общественных ванн, стоит выбрать отель с индивидуальными ваннами (например, The Lake Suite Ko No Sumika), либо воспользоваться бесплатными купелями для рук и ног на улицах города.

Питание. В программу включены:
1-й день — обед в кафе у подножия вулкана Сёва Синзан, ужин в отеле (шведский стол).
2-й день — завтрак в отеле (шведский стол), обед-пикник в горах (паёк в японском стиле: онигири или бенто, выбирают гости, оплачивает гид), ужин в кафе в городе Тояко.

Транспорт. Автомобиль типа SUV.

Возраст участников. 2-70.

Виза. Нужна. Оформляется самостоятельно. На оформление туристической визы обычно уходит от 5 до 7 рабочих дней после подачи всех документов.

Уровень сложности. Программа проходит в комфортном ритме. Основные локации доступны на машине. Во 2-й день предусмотрены прогулки по вулканическим тропам и природным тропинкам, поэтому требуется удобная одежда и обувь. В осенний период на вершинах может быть ветрено — желательно взять тёплые вещи.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Тоя и вулкан Усу

После встречи начнём наше путешествие. Вас ждёт подъём по канатной дороге на склон горы Усу — действующего вулкана, последнее извержение которого произошло в 2000 году. С вершины открываются захватывающие панорамы на озеро Тоя и окружающие его пейзажи.

Затем мы направимся к подножию горы Сёва Синзан — одного из самых молодых вулканов в Японии, который сформировался совсем недавно, в 1944 году. Здесь сделаем остановку на обед и полюбуемся живописными видами на вулкан и равнину.

После этого заглянем на медвежью ферму, где можно будет понаблюдать за бурыми медведями — одним из символов Хоккайдо

Вечером нас ждёт настоящий праздник — фейерверки над озером Тоя (проходят с мая по октябрь). Тысячи огней отражаются в воде, создавая волшебную атмосферу, которую невозможно забыть.

Завершите день в онсэн-отеле (в случае бронирования). Если вы проживаете в другом отеле, вас ждут бесплатные уличные купели для рук и ног. Это будет идеальное завершение насыщенного дня.

2 день

Тропа Нисияма и вулканическое озеро

Начнём утро со смотровой площадки Конпира, откуда открывается впечатляющий вид на озеро Тоя и кратер Ю-кун. Этот кратер, образовавшийся в результате извержения, теперь превратился в озеро. Мы прогуляемся к его берегу по благоустроенной тропе.

Далее нас ждёт экскурсия по тропе Нисияма — это уникальное место, пострадавшее от извержения вулкана. Мы увидим бывшую пожарную станцию, превращённую в мини-музей, заброшенный детский сад, автомобили, автобусы и разрушенные дома. Вдоль маршрута — тропинки, усыпанные валунами, выброшенными из кратера во время катастрофы.

После насыщенной прогулки устроим пикник на фоне вулканических пейзажей — время, чтобы перевести дух и поделиться впечатлениями.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 завтрак (при бронировании отеля), 2 обеда, 1 ужин (при бронировании отеля), 1 ужин в кафе
  • Услуги гида
  • Входные билеты по маршруту (включая медвежью ферму, канатную дорогу)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Саппоро и обратно
  • Проживание:
  • Рекомендуемый отель - от $130 до $210 за человека за 1 ночь
  • Отель премиум-класса - от $480 до $700 за человека (в зависимости от даты бронирования)
  • Остальное питание
  • Дополнительные активности по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Саппоро, точное место - по договорённости, 9:00-10:00
Завершение: Саппоро, точное место - по договорённости, 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Саппоро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Екатерина. Я с радостью стану вашим личным гидом по Хоккайдо! Живу в Саппоро с 2022г. и уже объездила множество уголков Хоккайдо, который не перестает удивлять меня: *самым высоким в Японии
читать дальше

гостеприимством, *восхитительными видами, *вкусной кухней, *и иногда не классической японской культурой (это я о народе айну) Хочу открыть это место для еще не знакомых с ним гостей или более глубоко познакомить с ним тех, кто влюбился так же как и я. Всегда готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям, чтобы путешествие стало на 100% вашим!

