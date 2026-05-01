Мы поднимемся по канатной дороге на склон вулкана Усу, откуда откроются панорамные виды на озеро Тоя,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется надеть удобную одежду и обувь для прогулок по пересечённой местности. Особенно важно для второго дня, где запланированы прогулки по горным тропам и вулканическим локациям.
В осеннее время температура в районе кратеров и на вершинах может быть низкой — желательно взять с собой куртку, шарф и головной убор.
Горячие источники в отеле Toya Sun Palace — общественные, с раздельными мужскими и женскими зонами. Если некомфортен формат общественных ванн, стоит выбрать отель с индивидуальными ваннами (например, The Lake Suite Ko No Sumika), либо воспользоваться бесплатными купелями для рук и ног на улицах города.
Питание. В программу включены:
1-й день — обед в кафе у подножия вулкана Сёва Синзан, ужин в отеле (шведский стол).
2-й день — завтрак в отеле (шведский стол), обед-пикник в горах (паёк в японском стиле: онигири или бенто, выбирают гости, оплачивает гид), ужин в кафе в городе Тояко.
Транспорт. Автомобиль типа SUV.
Возраст участников. 2-70.
Виза. Нужна. Оформляется самостоятельно. На оформление туристической визы обычно уходит от 5 до 7 рабочих дней после подачи всех документов.
Уровень сложности. Программа проходит в комфортном ритме. Основные локации доступны на машине. Во 2-й день предусмотрены прогулки по вулканическим тропам и природным тропинкам, поэтому требуется удобная одежда и обувь. В осенний период на вершинах может быть ветрено — желательно взять тёплые вещи.
Программа тура по дням
Озеро Тоя и вулкан Усу
После встречи начнём наше путешествие. Вас ждёт подъём по канатной дороге на склон горы Усу — действующего вулкана, последнее извержение которого произошло в 2000 году. С вершины открываются захватывающие панорамы на озеро Тоя и окружающие его пейзажи.
Затем мы направимся к подножию горы Сёва Синзан — одного из самых молодых вулканов в Японии, который сформировался совсем недавно, в 1944 году. Здесь сделаем остановку на обед и полюбуемся живописными видами на вулкан и равнину.
После этого заглянем на медвежью ферму, где можно будет понаблюдать за бурыми медведями — одним из символов Хоккайдо
Вечером нас ждёт настоящий праздник — фейерверки над озером Тоя (проходят с мая по октябрь). Тысячи огней отражаются в воде, создавая волшебную атмосферу, которую невозможно забыть.
Завершите день в онсэн-отеле (в случае бронирования). Если вы проживаете в другом отеле, вас ждут бесплатные уличные купели для рук и ног. Это будет идеальное завершение насыщенного дня.
Тропа Нисияма и вулканическое озеро
Начнём утро со смотровой площадки Конпира, откуда открывается впечатляющий вид на озеро Тоя и кратер Ю-кун. Этот кратер, образовавшийся в результате извержения, теперь превратился в озеро. Мы прогуляемся к его берегу по благоустроенной тропе.
Далее нас ждёт экскурсия по тропе Нисияма — это уникальное место, пострадавшее от извержения вулкана. Мы увидим бывшую пожарную станцию, превращённую в мини-музей, заброшенный детский сад, автомобили, автобусы и разрушенные дома. Вдоль маршрута — тропинки, усыпанные валунами, выброшенными из кратера во время катастрофы.
После насыщенной прогулки устроим пикник на фоне вулканических пейзажей — время, чтобы перевести дух и поделиться впечатлениями.
Что включено
- 1 завтрак (при бронировании отеля), 2 обеда, 1 ужин (при бронировании отеля), 1 ужин в кафе
- Услуги гида
- Входные билеты по маршруту (включая медвежью ферму, канатную дорогу)
Что не входит в цену
- Перелёт до Саппоро и обратно
- Проживание:
- Рекомендуемый отель - от $130 до $210 за человека за 1 ночь
- Отель премиум-класса - от $480 до $700 за человека (в зависимости от даты бронирования)
- Остальное питание
- Дополнительные активности по желанию