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Транзитный тур по Токио

Елена И.
Елена И. – Гид из Токио
Ознакомьтесь с Токио за пару часов.

Транзитный тур позволит увидеть главные локации города и узнать интересные факты.

В сопровождении опытного гида вы посетите: буддийский храм Сэнсо-дзи, молодёжный район Харадзюку и модный Омотесандо.

Вас заберут из аэропорта, проведут по маршруту, а потом посадят на поезд к вылету.
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Транзитный тур по Токио

Что вы увидите

  • Квартал Асакуса
  • Улица Омотесандо
  • Oriental Bazaar
  • Район Харадзюку
Если вы транзитом в городе, то не стоит оставаться в аэропорту или отеле. Потратьте свое время с пользой!

Что вы успеете сделать за 5 часов:

  • Посмотреть район Асакуса – буддийский храм Сэнсодзи, улочку сувениров Накамисэ
  • Прогуляться по модной улице Омотесандо, где представлены практически все известные мировые бренды. Улица представляет интерес и с архитектурной точки зрения, так как здесь сосредоточено большое количество оригинальных зданий, построенных по уникальным проектам.
  • Посетить Oriental Bazaar - один из самых известных сувенирных магазинов Токио, оформленного в виде синтоисткого храма. Здесь можно найти антикварные светильники и мебель, купить в подарок кимоно, изделия из бамбуки и жемчуга и многое другое.
  • Посетить района Харадзюку – эпицентр молодежных субкультур. Такого буйства красот, оригинальных нарядов и безумных образов вы не увидите нигде.
  • Выезд в аэропорт со станции Синдзюку (при наличии времени и за дополнительную плату 3000 йен/час можно посетить Токийскую мэрию, где с высоты птичьего полета можно полюбоваться панорамой ночного города).
  • По окончании экскурсии 🧭 гид посадит вас в поезд до аэропорта Нарита.
Что входит
  • входные билеты, общественный транспорт
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 аэропорт Нарита

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена И.
Елена И.
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