Елена И. – Гид из Токио

Ознакомьтесь с Токио за пару часов.



Транзитный тур позволит увидеть главные локации города и узнать интересные факты.



В сопровождении опытного гида вы посетите: буддийский храм Сэнсо-дзи, молодёжный район Харадзюку и модный Омотесандо.



Вас заберут из аэропорта, проведут по маршруту, а потом посадят на поезд к вылету.