Если вы транзитом в городе, то не стоит оставаться в аэропорту или отеле. Потратьте свое время с пользой!
Что вы успеете сделать за 5 часов:
Посмотреть район Асакуса – буддийский храм Сэнсодзи, улочку сувениров Накамисэ
Прогуляться по модной улице Омотесандо, где представлены практически все известные мировые бренды. Улица представляет интерес и с архитектурной точки зрения, так как здесь сосредоточено большое количество оригинальных зданий, построенных по уникальным проектам.
Посетить Oriental Bazaar - один из самых известных сувенирных магазинов Токио, оформленного в виде синтоисткого храма. Здесь можно найти антикварные светильники и мебель, купить в подарок кимоно, изделия из бамбуки и жемчуга и многое другое.
Посетить района Харадзюку – эпицентр молодежных субкультур. Такого буйства красот, оригинальных нарядов и безумных образов вы не увидите нигде.
Выезд в аэропорт со станции Синдзюку (при наличии времени и за дополнительную плату 3000 йен/час можно посетить Токийскую мэрию, где с высоты птичьего полета можно полюбоваться панорамой ночного города).
По окончании экскурсии 🧭 гид посадит вас в поезд до аэропорта Нарита.
Что входит
входные билеты, общественный транспорт
Что не входит
питание
Начало и место завершения
🚩 аэропорт Нарита
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.