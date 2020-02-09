52 отзыва оставили туристы

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Токио на весь день

История, культура и поразительное многообразие столицы Японии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча отель путешественников, Токио.
  • Заказать экскурсию

300 за экскурсию

У этой экскурсии52 отзыва
4.9
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Ирина – Гид в Токио
За 8 часов мы объедем основные достопримечательности 🏛️ Токио и подробно познакомимся с местной культурой и историей 📖.

Один за другим будут сменяться совершенно разные районы мегаполиса — вы увидите Токио во всем его многообразии!
Токио на весь день
Токио на весь день

Что вас ожидает

Мы побываем в районе первых небоскрёбов, поднимемся на смотровую площадку на высоте 202 м. Посетим очень уважаемое синтоистское святилище в парке «Вечный лес». У парка любопытная история: он родился из любви и уважения японского народа к своему императору — я вам все расскажу ;) Мы пройдём мимо знаменитого пса Хатико, верно ждущего хозяина на своём постаменте, и побываем в месте, с которого начался современный Токио.

Мы обязательно посетим комплекс с буддийским храмом и пагодой, разберемся в том, во что верят японцы, а закончим экскурсию на искусственно созданном острове на море. Отсюда открываются невероятные футуристические виды современного города.

После такого насыщенного дня было бы идеально отправится отмокать в термальных водах, сходить на массаж и в спа. Я провожу вас до банного комплекса, построенного в виде японского городка трёхсотлетней давности. На его территории расположено множество ресторанов, баров и магазинов. Цена входного билета — 2480 йен (18 €) за человека, а если зайти до 18:00 — 1980 йен (15,4 €) за человека.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится только на общественном транспорте. Расходы на транспорт — до 2300 йен (16,7 €) на человека. Проезд гида оплачивается путешественниками.
  • Также отдельно оплачивается обед — от 500 йен (3,5 €) на человека
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день
Токио на весь день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала отель путешественников, Токио..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я живу в Японии с 2000-го года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом. А Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012-го года я работаю русским гидом для соотечественников. На сайте Tripster предложены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, районе горы Фудзи и озера Кавагучико, горы Такао, Сироищи. При желании программа обсуждается и подстраивается под ваши интересы. Во время экскурсий я стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится в дальнейших самостоятельных передвижениях по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике, но в рамках экскурсионного времени. Экскурсии проводятся на общественном транспорте — метро, электричка, поезд и пр. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну Восходящего Солнца!
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52 отзыва оставили туристы

9 февраля 2020
Очень полезная экскурсия, если Вы ограничены во времени пребывания в Токио или не разобрались что и где. Ирина отлично знает историю, знает места, отвечает на все интересующие вопросы. За один день мы посетили почти все места, которые планировали, разобрались в своих вопросах, остались довольны на 100%...
11 января 2020
Гуляли с мужем по Токио с Ириной, экскурсия и маршрут понравились. Много было новой информации о истории и жизни в Токио. Помогла разобраться с поездами и поездкой в Киото)
5 декабря 2019
Отличная экскурсия и отличный гид!
28 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Экскурсия была очень интересной, содержательной. Мы узнали много интересного и даже дождь не испортил впечатления.
26 октября 2019
После активной поездки по Японии мы провели день с Ириной гуляя по Токио и получили невероятное удовольствие от общения и подачи информации о Токио и Японии в целом, ознакомились с местным колоритом и увидели Токио глазами местного жителя! Это было увлекательно, познавательно, ненавязчиво и легко воспринимаемо ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Это было вишенкой на торте в нашей поездке!
4 октября 2019
Познавательный увлекательнейший день! А как Ирина объясняет дорогу! Спасибо за то, что адаптировали экскурсию с учетом наших интересов!
30 сентября 2019
Экскурсия, которую провела нам Ирина, была просто великолепна! Токио-это космос!Но мы за целый день, перемещаясь по различным районам мегаполиса исключительно на общественном транспорте-метро, электричках, почувствовали себя простыми жителями Токио. Столько увидено, узнано, сфотографировано!.. Ирина-фанат Токио и мы смотрели ее влюбленными глазами на этот великий город, становясь с каждым шагом такими же фанатами! Экскурсия не утомительна, т. к. продуманно чередуются пешие участки с поездками в метро. Мы обязательно вернемся в Токио и Ирина обязательно нам дорасскажет и покажет то, что не успела в тот единственный теплый осенний день... Спасибо ей ОГРОМНОЕ!!!
Dmitry
1 сентября 2019
Ирина проявила себя как человек, хорошо знающий историю Японии, ее традиции и культуру. Гуляя по улицам Токио, она рассказала нам и про современную жизнь мегаполиса и про его прошлое. Было очень интересно - это однозначное мнение всей группы. Спасибо!
16 августа 2019
Ирина встретила нас в холле отеля, что очень удобно для туристов, попавших в такой огромный мегаполис. Сели в метро, где она очень подробно помогла разобраться в хитросплетениях токийского метро и очень помогло нам в дальнейшем самостоятельно передвигаться. Был очень жаркий день и Ирина максимально старалась меньше нас водить по этой сумашедшей жаре, очень грамотно выстроила маршрут, показала нам, где в автоматах можно купить в тюбиках вкусное японское мороженое. Мы ели его на ходу, прикладывали ко лбу и слушали историю про Японию. Посетили много интересных мест, Ирина рассказывала очень доступно и отвечала на все наши многочисленные вопросы. Покушали недорого в кафе с местной кухней, помогла разобраться в меню, отдельное ей спасибо. Посетили максимально храмы и дворец императора, и экскурсию закончили возле памятника Хатико, к нему она провела нас через самый длинный пешеходный переход, одномоментно который пересекали множество людей, мои дети были в восторге. Экскурсией довольны. Гида рекомендую.
Оксана
10 августа 2019
Очень приятный гид! Рассказала много интересного о Японии, менталитете японцев и их образе жизни. Посетили самые популярные местные достопримечательности. Ирина с готовностью помогла разобраться с нашими запросами: обмен валюты, супермаркет и др. Доступно объяснила, как ориентироваться в общественном транспорте и покупать билеты на него. Посоветовала интересные для осмотра места и магазины. С ее помощью началось наше погружение в Японию и знакомство с восточной культурой:) Огромное спасибо!! Надеемся с вами ещё встретиться!! Всем советуем.
Ещё 42 отзыва

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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