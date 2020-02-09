52 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мы побываем в районе первых небоскрёбов, поднимемся на смотровую площадку на высоте 202 м. Посетим очень уважаемое синтоистское святилище в парке «Вечный лес». У парка любопытная история: он родился из любви и уважения японского народа к своему императору — я вам все расскажу ;) Мы пройдём мимо знаменитого пса Хатико, верно ждущего хозяина на своём постаменте, и побываем в месте, с которого начался современный Токио.

Мы обязательно посетим комплекс с буддийским храмом и пагодой, разберемся в том, во что верят японцы, а закончим экскурсию на искусственно созданном острове на море. Отсюда открываются невероятные футуристические виды современного города.

После такого насыщенного дня было бы идеально отправится отмокать в термальных водах, сходить на массаж и в спа. Я провожу вас до банного комплекса, построенного в виде японского городка трёхсотлетней давности. На его территории расположено множество ресторанов, баров и магазинов. Цена входного билета — 2480 йен (18 €) за человека, а если зайти до 18:00 — 1980 йен (15,4 €) за человека.