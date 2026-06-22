52 отзыва оставили туристы

Воспользуйтесь возможностью погрузиться в атмосферу Токио с эксклюзивной экскурсией на целый день.Ваше путешествие начнется с района первых небоскребов, где вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамными видами мегаполиса.Затем вы

посетите важное синтоистское святилище, окруженное парком, наполненным историями и традициями. Ваш гид поделится интересными фактами о японской культуре и религии, пока вы будете прогуливаться мимо знаменитого памятника верности - статуи пса Хатико. Исследуйте начало современного Токио и его корни, посетив комплекс с буддийским храмом и пагодой. Экскурсия завершится на захватывающем искусственном острове, где вы сможете увидеть футуристические пейзажи города. После дня, полного открытий, расслабьтесь в традиционном японском банном комплексе, где на вас ждут термальные воды, массаж и спа, а также множество ресторанов и магазинов для завершения вашего идеального дня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы побываем в районе первых небоскрёбов, поднимемся на смотровую площадку на высоте 202 м. Посетим очень уважаемое синтоистское святилище в парке «Вечный лес». У парка любопытная история: он родился из любви и уважения японского народа к своему императору — я вам все расскажу;) Мы пройдём мимо знаменитого пса Хатико, верно ждущего хозяина на своём постаменте, и побываем в месте, с которого начался современный Токио.

Мы обязательно посетим комплекс с буддийским храмом и пагодой, разберемся в том, во что верят японцы, а закончим экскурсию на искусственно созданном острове на море. Отсюда открываются невероятные футуристические виды современного города.

Организационные детали