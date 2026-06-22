52 отзыва оставили туристы

Воспользуйтесь возможностью погрузиться в атмосферу Токио с эксклюзивной экскурсией на целый день.
Ваше путешествие начнется с района первых небоскребов, где вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамными видами мегаполиса.
Затем вы
Ваше путешествие начнется с района первых небоскребов, где вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамными видами мегаполиса.
Затем вы
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Полный день в Токио
- 🏯 Посещение знаковых храмов
- 🌳 Прогулка по парку «Вечный лес»
- 🐕 Встреча с Хатико
- 🏙️ Невероятные виды с высоты
- 🛁 Отдых в термальных водах
- 🍣 Вкусный обед в местных ресторанах
Что можно увидеть
- Район первых небоскрёбов
- Смотровая площадка
- Синтоистское святилище
- Парк «Вечный лес»
- Памятник Хатико
- Буддийский храм
- Пагода
- Искусственный остров
Описание экскурсии
Мы побываем в районе первых небоскрёбов, поднимемся на смотровую площадку на высоте 202 м. Посетим очень уважаемое синтоистское святилище в парке «Вечный лес». У парка любопытная история: он родился из любви и уважения японского народа к своему императору — я вам все расскажу;) Мы пройдём мимо знаменитого пса Хатико, верно ждущего хозяина на своём постаменте, и побываем в месте, с которого начался современный Токио.
Мы обязательно посетим комплекс с буддийским храмом и пагодой, разберемся в том, во что верят японцы, а закончим экскурсию на искусственно созданном острове на море. Отсюда открываются невероятные футуристические виды современного города.
Организационные детали
- Между локациями мы будем перемещаться на общественном транспорте
- Проезд оплачивается дополнительно — около 2300 йен на одного человека. Проезд гида оплачивается путешественниками.
- Дополнительно оплачивается обед — от 1200 йен на человека (в зависимости от выбранного заведения и заказанных блюд)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель путешественников, Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1543 туристов
Я живу в Японии с 2000 года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом, а Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012 года я работаю гидом для русскоговорящих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная прогулка с Ириной! За день мы побывали во многих местах, от знаковых храмов, до зон отдыха и торговых рядов. Попробовали местные блюда, я узнала массу нового про историю Токио,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
мы с мужем впервые поехали в Японию, и Ирина помогала прочувствовать и окунуться в культуру, историю и быт Токио. Прекрасная экскурсия. Посетили знаковые достопримечательности, прокатились на метро. Ирина - интересный рассказчик. Всё объяснила и показала. Мы в восторге! Не посто рекомендуем, а настоятельно советуем взять эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
я
Все прошло отлично Ирина большая умница
Вам был полезен этот отзыв?
Очень насыщенная,интересная экскурсия. Посетили много локаций разнообразных. Научились пользоваться метро. Получили рекомендации для дальнейшего нахождения в городе.
Вам был полезен этот отзыв?
Очень насыщенно и не скучно 💪🏼
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина -замечательный гид, интересный собеседник. Все рассказала, порекомендовала, объяснила 👍, грамотно и четко. Приятный в общении человек. Рекомендуем от всей души)))!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Токио на весь день»
Мини-группа
до 4 чел.
Ночная автомобильная культура Токио
Узнайте больше о JDM и насладитесь ночной атмосферой Токио. Посетите культовые места и сделайте яркие фото на фоне легендарных автомобилей
Начало: У станции Toyosu
Расписание: в среду и четверг в 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Токио
Понять, почувствовать и полюбить Токио в его многогранности
Начало: Обычно в вашем отеле
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Токио - первая встреча
Познакомьтесь с историческим и современным Токио, открывая секреты японской столицы в увлекательной экскурсии
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от $400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио сквозь века: от древних стен до современных башен
Токио - город контрастов, где прошлое и будущее идут рука об руку. Откройте для себя его историю и современность на уникальной экскурсии
Начало: В районе станции метро Ginza
27 авг в 10:30
28 авг в 10:30
от $335 за всё до 6 чел.
от $400 за экскурсию