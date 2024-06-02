Токио - город, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Экскурсия «Шесть лиц и три сердца Токио» приглашает вас на уникальное путешествие, в ходе которого вы увидите, как древние традиции

и современные тенденции сосуществуют бок о бок. Начните свое приключение с парка Йойоги, где природа и спокойствие заставят вас забыть о суете мегаполиса. Затем окунитесь в мир японских субкультур в районе Харадзюку, где каждый шаг открывает что-то новое и необычное. После этого отправляйтесь в Сибую, чтобы ощутить динамику и энергию одного из самых оживленных районов Токио. Долина любви покажет вам современные традиции свиданий в Японии, а встреча с памятником верному псу Хатико станет трогательным завершением вашего путешествия. Эта экскурсия раскроет перед вами Токио с неожиданных сторон и позволит глубже понять уникальный дух этого города

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк «Йойоги». Наше мини-путешествие мы начнём с одного из самых красивых парков Токио, где вы почувствуете атмосферу священного леса, окружающего главное синтоистское святилище — Мейдзи-дзингу. На пути к нему мы поговорим о символах и характерных чертах синтоистских храмов. Если повезёт, на территории святилища мы увидим свадебную церемонию, сопровождающуюся красивыми ритуалами. А ещё поговорим о периоде Мейдзи и его значении в истории Японии.

Район Харадзюку. Здесь мы окунёмся в мир местных субкультур. Пройдёмся по главной улице Такэсита, где вы встретите модных тинейджеров и яркие кафе.

Район Сибуя. На пути к нему мы проследуем по одной из главных торговых улиц Токио — Омотэсандо. На ней представлены мировые бренды одежды и других товаров на любой вкус и кошелёк. На Сибуе вы полюбуетесь 3D-анимацией с животными, пройдёте по одному из самых оживлённых перекрестков в мире и при желании оцените его масштаб с высоты.

Долина любви, где вы увидите, как выглядят современные места для свиданий японцев.

Хатико. В заключение сделаем памятное фото с верным пёсиком, история которого стала известна на весь мир.

Организационные детали