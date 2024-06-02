Шесть лиц и три сердца Токио

Погрузитесь в атмосферу Токио, где вековые традиции и современность создают уникальный колорит. Вас ждет незабываемое путешествие
Токио - город, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Экскурсия «Шесть лиц и три сердца Токио» приглашает вас на уникальное путешествие, в ходе которого вы увидите, как древние традиции
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и современные тенденции сосуществуют бок о бок.

Начните свое приключение с парка Йойоги, где природа и спокойствие заставят вас забыть о суете мегаполиса.

Затем окунитесь в мир японских субкультур в районе Харадзюку, где каждый шаг открывает что-то новое и необычное.

После этого отправляйтесь в Сибую, чтобы ощутить динамику и энергию одного из самых оживленных районов Токио.

Долина любви покажет вам современные традиции свиданий в Японии, а встреча с памятником верному псу Хатико станет трогательным завершением вашего путешествия.

Эта экскурсия раскроет перед вами Токио с неожиданных сторон и позволит глубже понять уникальный дух этого города

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌳 Погружение в атмосферу священного леса Йойоги
  2. 👘 Открытие символов синтоистских храмов
  3. 🎨 Знакомство с субкультурами Харадзюку
  4. 🛍️ Прогулка по торговой улице Омотэсандо
  5. 🐕 Фото с верным пёсиком Хатико

Что можно увидеть

  • Парк Йойоги
  • Мейдзи-дзингу
  • Район Харадзюку
  • Улица Такэсита
  • Район Сибуя
  • Омотэсандо
  • Долина любви
  • Хатико
Шесть лиц и три сердца Токио
Шесть лиц и три сердца Токио
Шесть лиц и три сердца Токио
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк «Йойоги». Наше мини-путешествие мы начнём с одного из самых красивых парков Токио, где вы почувствуете атмосферу священного леса, окружающего главное синтоистское святилище — Мейдзи-дзингу. На пути к нему мы поговорим о символах и характерных чертах синтоистских храмов. Если повезёт, на территории святилища мы увидим свадебную церемонию, сопровождающуюся красивыми ритуалами. А ещё поговорим о периоде Мейдзи и его значении в истории Японии.

Район Харадзюку. Здесь мы окунёмся в мир местных субкультур. Пройдёмся по главной улице Такэсита, где вы встретите модных тинейджеров и яркие кафе.

Район Сибуя. На пути к нему мы проследуем по одной из главных торговых улиц Токио — Омотэсандо. На ней представлены мировые бренды одежды и других товаров на любой вкус и кошелёк. На Сибуе вы полюбуетесь 3D-анимацией с животными, пройдёте по одному из самых оживлённых перекрестков в мире и при желании оцените его масштаб с высоты.

Долина любви, где вы увидите, как выглядят современные места для свиданий японцев.

Хатико. В заключение сделаем памятное фото с верным пёсиком, история которого стала известна на весь мир.

Организационные детали

  • Подъём на смотровую площадку в Сибуе оплачивается дополнительно — 1500 йен с человека
  • Можем встретить вас в вашем отеле за доплату. Уточняйте цену в сообщениях
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Йойоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Е
2 июня 2024
Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию!
Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для нас абсолютно с разных сторон, перспектив и ракурсов. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Отдельная благодарность за чудесные фото и рекомендации по интересным локациям! Всем рекомендуем!
И
29 мая 2024
Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
О
22 мая 2024
Гармоничный тандем Дмитрия и Екатерины никого не оставит равнодушным: эрудированные, легкие в общение, веселые и готовые делиться с вами своими знаниями и жизненным опытом в Японии. Например, очень покорило, что
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у Кати и Димы были с собой их личные книжки с печатями из храмов, чтобы наглядно показать, что у вас может быть. А как прекрасно Екатерина читала нам на японском языке наши предсказания в храме Мейдзи! Современный взгляд на само проведение экскурсии глубоко покоряет, рассказы о традициях, религии будет переплетены с текущими тенденциями общества.
Наши 4 часа пролетели как одно мгновенье.

Это был наш первый визит в Японию, а так как поездка было спонтанной, мы почти не были готовы к ней, поэтому мы очень рады, что в 1 день нашего пребывания в Токио у нас случилась экскурсия у Екатерины и Дмитрия.
Хотелось бы выразить огромную благодарность Екатерине и Дмитрию за такую прекрасную и познавательную экскурсию. Помимо обязательной программы, нам ответили на все наши вопросы, включая бытовые. До конца поездки ребята интересовались нашими делами, советовали продукты, алкоголь и даже косметику, помимо всего прочего, не оставались равнодушными к дальнейшим нашим передвижениям по Японии и комментировали и дополняли наши рассказы и впечатления интересными фактами!

м
12 мая 2024
Добрый день. Хочу выразить признательность за интересную экскурсию проведенную в Токио 30.04.24. Екатериной. Любит Японию,ее прошлое и настоящее,старается донести ее до гостей страны. Михаил и Марина.
Людмила
2 мая 2024
Были на экскурсии с Екатериной и Дмитрием, было интересно, ребята помогли и по другим вопросам нам, все замечательно, только дождик слегка помешал.
а
20 апр 2024
Очень довольна, что случайным образом выбор экскурсии в Токио пал на Екатерину.
Самые лучшие впечатления от маршрута, рассказов и самого гида.

Были с ребенком 14 лет, она тоже довольна, так как по ходу Екатерина прислушивается к группе, дает возможность подольше задержаться в точках, которые вызывают интерес и может рассказать что-то интересное о Японских традициях под любой запрос.
Очень довольна, что случайным образом выбор экскурсии в Токио пал на Екатерину.Очень довольна, что случайным образом выбор экскурсии в Токио пал на Екатерину.Очень довольна, что случайным образом выбор экскурсии в Токио пал на Екатерину.
Дмитрий
20 апр 2024
Это была отличная прогулка с погружением в культуру и историю Токио. Екатерина была на связи до и во время всей нашей поездки и помогала по всем интересующим нас вопросам. Невероятное отношение, спасибо!
С
8 апр 2024
Со мной были Катя с Димой, приятная молодая пара, прекрасно провели меня по городу, предмет знают на отлично. Подхватывают тему друг у друга на лету. Хорошо разбираются и в прочих вопросах быта и культуры Японии. Сами увлечённые путешественники и интересуются посторонним опытом. Было интересно. Спасибо.
Юлия
4 апр 2024
Первый раз поехали в Токио и попали в высокий сезон. Екатерину нашли здесь - и очень рады, что нашим гидом была она- очень повезло с ней. Подача информации, объем, качество-
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исчерпывающие, на высоте. Катерина рассказывает много и интересно, знала ответы на все наши вопросы, а их было много. Ездили с дочкой,12 лет, очень увлеченной аниме, и для нас было очень важно посещение некоторых не экскурсионных мест- с Катериной никаких проблем не возникло. Очень милая и приятная девушка, и все запросы наши были удовлетворены более чем. Очень рады, что так повезло с гидом, всем рекомендуем от души. Катерина спасибо!

Первый раз поехали в Токио и попали в высокий сезон. Екатерину нашли здесь - и очень
Е
2 апр 2024
Очень рекомендую Екатерину, сразу видно человека, любящего своей дело и не менее важно любящую Японию. Очень здорово организовала сложную программу, так как нас было 15 человек из них 2 детей, изменили программу под погоду, смогла забронировать прекрасный ужин в самый час пик 🌷
Алексей
23 мар 2024
Это огонь! Если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставил. Маршрут, рассказ, ответы на вопросы, помощь, все великолепно.
Это огонь! Если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставил. Маршрут, рассказ, ответы на вопросы, помощь, все великолепно.Это огонь! Если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставил. Маршрут, рассказ, ответы на вопросы, помощь, все великолепно.

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