Парк «Йойоги». Наше мини-путешествие мы начнём с одного из самых красивых парков Токио, где вы почувствуете атмосферу священного леса, окружающего главное синтоистское святилище — Мейдзи-дзингу. На пути к нему мы поговорим о символах и характерных чертах синтоистских храмов. Если повезёт, на территории святилища мы увидим свадебную церемонию, сопровождающуюся красивыми ритуалами. А ещё поговорим о периоде Мейдзи и его значении в истории Японии.
Район Харадзюку. Здесь мы окунёмся в мир местных субкультур. Пройдёмся по главной улице Такэсита, где вы встретите модных тинейджеров и яркие кафе.
Район Сибуя. На пути к нему мы проследуем по одной из главных торговых улиц Токио — Омотэсандо. На ней представлены мировые бренды одежды и других товаров на любой вкус и кошелёк. На Сибуе вы полюбуетесь 3D-анимацией с животными, пройдёте по одному из самых оживлённых перекрестков в мире и при желании оцените его масштаб с высоты.
Долина любви, где вы увидите, как выглядят современные места для свиданий японцев.
Хатико. В заключение сделаем памятное фото с верным пёсиком, история которого стала известна на весь мир.
Организационные детали
Подъём на смотровую площадку в Сибуе оплачивается дополнительно — 1500 йен с человека
Можем встретить вас в вашем отеле за доплату. Уточняйте цену в сообщениях
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Токио
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Екатерина, я много лет увлекаюсь культурой и традициями Японии. Мне посчастливилось увидеть красоты этой страны от самого северного острова Хоккайдо до южной тропической Окинавы.
В настоящее время я живу читать дальше
и работаю в Токио. Я и моя команда хотим поделиться самыми интересными местами этого города и его окрестностей. Также сможем дать рекомендации по традиционным сувенирам и маршрутам в соответствии с вашими предпочтениями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
2 июня 2024
Наша искренняя благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Открыли для себя много нового, неожиданного и интересного. Токио раскрылся для нас абсолютно с разных сторон, перспектив и ракурсов. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Отдельная благодарность за чудесные фото и рекомендации по интересным локациям! Всем рекомендуем!
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Игорь
29 мая 2024
Прекрасная прогулка с Екатериной и Дмитрием. Отличное первое знакомство с Токио и первое впечатление о Японии и японцах. Однозначно рекомендую
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Ольга
22 мая 2024
Гармоничный тандем Дмитрия и Екатерины никого не оставит равнодушным: эрудированные, легкие в общение, веселые и готовые делиться с вами своими знаниями и жизненным опытом в Японии. Например, очень покорило, что читать дальше
у Кати и Димы были с собой их личные книжки с печатями из храмов, чтобы наглядно показать, что у вас может быть. А как прекрасно Екатерина читала нам на японском языке наши предсказания в храме Мейдзи! Современный взгляд на само проведение экскурсии глубоко покоряет, рассказы о традициях, религии будет переплетены с текущими тенденциями общества. Наши 4 часа пролетели как одно мгновенье.
Это был наш первый визит в Японию, а так как поездка было спонтанной, мы почти не были готовы к ней, поэтому мы очень рады, что в 1 день нашего пребывания в Токио у нас случилась экскурсия у Екатерины и Дмитрия. Хотелось бы выразить огромную благодарность Екатерине и Дмитрию за такую прекрасную и познавательную экскурсию. Помимо обязательной программы, нам ответили на все наши вопросы, включая бытовые. До конца поездки ребята интересовались нашими делами, советовали продукты, алкоголь и даже косметику, помимо всего прочего, не оставались равнодушными к дальнейшим нашим передвижениям по Японии и комментировали и дополняли наши рассказы и впечатления интересными фактами!
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михаил
12 мая 2024
Добрый день. Хочу выразить признательность за интересную экскурсию проведенную в Токио 30.04.24. Екатериной. Любит Японию,ее прошлое и настоящее,старается донести ее до гостей страны. Михаил и Марина.
Людмила
2 мая 2024
Были на экскурсии с Екатериной и Дмитрием, было интересно, ребята помогли и по другим вопросам нам, все замечательно, только дождик слегка помешал.
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александра
20 апр 2024
Очень довольна, что случайным образом выбор экскурсии в Токио пал на Екатерину. Самые лучшие впечатления от маршрута, рассказов и самого гида.
Были с ребенком 14 лет, она тоже довольна, так как по ходу Екатерина прислушивается к группе, дает возможность подольше задержаться в точках, которые вызывают интерес и может рассказать что-то интересное о Японских традициях под любой запрос.
Дмитрий
20 апр 2024
Это была отличная прогулка с погружением в культуру и историю Токио. Екатерина была на связи до и во время всей нашей поездки и помогала по всем интересующим нас вопросам. Невероятное отношение, спасибо!
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Сергей
8 апр 2024
Со мной были Катя с Димой, приятная молодая пара, прекрасно провели меня по городу, предмет знают на отлично. Подхватывают тему друг у друга на лету. Хорошо разбираются и в прочих вопросах быта и культуры Японии. Сами увлечённые путешественники и интересуются посторонним опытом. Было интересно. Спасибо.
Юлия
4 апр 2024
Первый раз поехали в Токио и попали в высокий сезон. Екатерину нашли здесь - и очень рады, что нашим гидом была она- очень повезло с ней. Подача информации, объем, качество- читать дальше
исчерпывающие, на высоте. Катерина рассказывает много и интересно, знала ответы на все наши вопросы, а их было много. Ездили с дочкой,12 лет, очень увлеченной аниме, и для нас было очень важно посещение некоторых не экскурсионных мест- с Катериной никаких проблем не возникло. Очень милая и приятная девушка, и все запросы наши были удовлетворены более чем. Очень рады, что так повезло с гидом, всем рекомендуем от души. Катерина спасибо!
Е
Евгений
2 апр 2024
Очень рекомендую Екатерину, сразу видно человека, любящего своей дело и не менее важно любящую Японию. Очень здорово организовала сложную программу, так как нас было 15 человек из них 2 детей, изменили программу под погоду, смогла забронировать прекрасный ужин в самый час пик 🌷
Алексей
23 мар 2024
Это огонь! Если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставил. Маршрут, рассказ, ответы на вопросы, помощь, все великолепно.