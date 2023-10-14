Прочувствовать атмосферу столицы Японии и узнать её историю за 3 часа
Аутентичные районы с уютными улочками, традиционная и современная архитектура, дворцы и храмы — гид покажет вам всё самое интересное и поделится любопытными фактами из прошлого и настоящего.
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Описание
Что вас ожидает
Начнём наше путешествие с района Асакуса. Он наполнен историей и традиционной культурой Японии. Здесь вы увидите самый старый буддийский храм в Токио — Сэнсодзи. К храму ведёт улочка Накамисэ, где продаются сувениры в лавках, которые работают уже сотни лет. В этом же районе вы сможете примерить кимоно, побродить по паркам, сфотографироваться на фоне башни Токио Скай Три.
Далее мы проедем районы Акихабара, Очаномидзу. Из окна автомобиля вы полюбуетесь городским пейзажем и некоторыми достопримечательностями. Например, в районе Очаномидзу находится главный собор Японской православной церкви Николай-до.
Следующая остановка — Императорский дворец. Мы прогуляемся по территории замка с прекрасными садами. Между дворцом и станцией Токио находятся офисы крупнейших японских корпораций. Вы оцените такие здания, как Маруноучи Билдинг, Син-Маруноучи Билдинг, Киттэ, Брик Сквер.
В районе Маруноучи мы отыщем маленькую местную «Гинзу» — улицу Маруноучи-Нака дори. Затем побываем в самом центре района на пристанционной площади. Недавно отремонитрованная, она привлекает своим видом и зданием Токийского вокзала из красного кирпича в стиле Возрождения.
Подземная часть ст. Токио — огромный торговый, развлекательный, ресторанный центр. Предлагаем здесь найти хороший и недорогой ресторан и пообедать, либо взять ланчбокс и почувствовать себя работником близлежащих офисов.
Программа экскурсии может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Токио и по окончании отвезём обратно
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками
- Если вы захотите пообедать прямо во время экскурсии, то необходимо оплатить питание в том числе для гида
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.