Район Асакуса. Он наполнен историей и традиционной культурой Японии. Здесь вы увидите самый старый буддийский храм в Токио — Сэнсодзи. К нему ведёт улочка Накамисэ, где продаются сувениры в лавках, которые работают уже сотни лет. Вы сможете примерить кимоно, побродить по паркам, сфотографироваться на фоне башни Токио Скай Три.
Районы Акихабара, Очаномидзу. Из окна автомобиля вы полюбуетесь городским пейзажем и некоторыми достопримечательностями. Например, в районе Очаномидзу находится главный собор Японской православной церкви Николай-до.
Императорский дворец. Мы прогуляемся по территории замка с прекрасными садами. Между дворцом и станцией Токио находятся офисы крупнейших японских корпораций. Вы оцените такие здания, как Маруноучи Билдинг, Син-Маруноучи Билдинг, Киттэ, Брик Сквер.
В районе Маруноучи мы отыщем маленькую местную «Гинзу» — улицу Маруноучи-Нака дори. Затем побываем в самом центре района на пристанционной площади. Недавно отремонитрованная, она привлекает своим видом и зданием Токийского вокзала из красного кирпича в стиле Возрождения.
Подземная часть ст. Токио — огромный торговый, развлекательный, ресторанный центр. Предлагаем здесь найти хороший и недорогой ресторан и пообедать, либо взять ланчбокс и почувствовать себя работником близлежащих офисов.
Программа экскурсии может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями.
Организационные детали
Мы встретим вас в удобном для вас месте в Токио (обычно в вашем отеле). Обратного трансфера нет
Мы можем договориться об изменении порядка посещения локаций
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с остановками, прогулками и рассказом о посещаемом месте
По желанию — каллиграфическое написание вашего имени японскими иероглифами в подарок (просим уведомить нас не позднее чем за 3 дня до даты экскурсии)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обычно в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 473 туристов
Здравствуйте! Предлагаем вам увидеть удивительную и прекрасную Японию! Мы знаем эту страну, её язык, культуру, бизнес и другие интересные аспекты. Мы — команда из двух гидов, имеющих более 20 лет читать дальшеуменьшить
опыта работы с туристами, бизнесменами и делегациями. Мы готовы выполнить самые сложные программы и проекты, обеспечить экскурсии на английском языке и многое другое. С нами вы прекрасно проведёте время и посетите самые интересные места в Японии. Кроме того, для бизнесменов мы предоставляем услуги по посещению выставок, заводов, организации бизнес-мероприятий, переговоров с японскими партнерами и многое другое. Свяжитесь с нами, и мы обязательно ответим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
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–
2
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Инна
Просто в полном восторге от экскурсии! Дмитрий и Евгения очень интеллигентные люди давно живущие в Японии, обладают глубокими познаниями как по истории страны, так и по всем нюансам жизни в читать дальшеуменьшить
Японии. Мы были на экскурсии на второй день после прилета и она помогла нам совершить первое «погружение» в жизнь в стране. И особая благодарность Евгении за помощь в поиске лекарства для приболевшей дочки. Сколько у на. Было экскурсий от Трипстера, а это одна из самых лучших!
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Людмила
Мне очень в курсе понравилась, Дмитрий отлично знал материал, Чувствовалось, что он любит город И хорошо его знает, Мне было очень интересно я получила много информации полезной спасибо
+1
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Ю
Юлия
Все очень понравилось. Много информации,ответы на любые вопросы. Спасибо,Евгения профессионал,рекомендую 👏
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А
Анастасия
Остались в полном восторге от экскурсии и гидов. Евгения - очень внимательный, интеллигентный, образованный и просто приятный человек. Было особенно приятно, что она постоянно заботливо переживала, не устала ли моя читать дальшеуменьшить
мама, и подстраивала всё под нас.
Нас также сопровождал муж Евгении: он аккуратно возил нас из точки в точку и по дороге рассказывал много интересного. Отдельно хочу отметить, что они помогали нам с покупками и общением на месте - это оказалось очень ценно, потому по-английски японцы говорят крайне редко и далее мы это особенно оценили.
Мы были в Токио впервые, и этот день стал самым познавательным из всей нашей недели😄 С удовольствием буду советовать друзьям!
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Yakov
Нам очень понравилась экскурсия с Петром! Пять часов пролетели совершенно незаметно. Петр очень эрудированный гид, который не просто показывает достопримечательности, а помогает понять историю, культуру и современную жизнь Японии. Мы читать дальшеуменьшить
посетили Императорский дворец, Токийский вокзал, религиозные места и увидели несколько необычных уголков города, на которые сами вряд ли обратили бы внимание, включая место, где тренируются сумоисты. Было много интересных фактов и деталей, которых не найдешь в обычных путеводителях. Отличный маршрут, прекрасная подача материала и очень приятная атмосфера. С удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет увидеть настоящий Токио и узнать о нем гораздо больше, чем можно прочитать в путеводителях.
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Е
Екатерина
Отправляла туристов на данную экскурсию, предварительно списались с Евгенией - малейшая девушка, учла все пожелания, рассказала первичную информацию, купили заранее туристам переходник ❤️ Саму экскурсию вел Дмитрий, далее прямая речь читать дальшеуменьшить
от моих туристов)
«Мы сегодня получили столько эмоций от общения с Дмитрием. Много всего увидели, узнали, в метро с пересадкой проехали, причем с нами был Дмитрий, ловил нам такси, договаривался с таксистом. Подарил карты для проезда, положил на них деньги,показал как пользоваться. Привел нас в магазин, где мы купили запланированное. И вообще, таких людей всесторонне развитых, талантливых во всем мы не встречали. Вам спасибо за такую экскурсию!»