По Токио можно гулять и путешествовать неделями, месяцами, годами. Мы постараемся сделать так, чтобы вы уловили суть этого удивительного мегаполиса за один день. Аутентичные районы с уютными улочками, традиционная и современная архитектура, дворцы и храмы — гид покажет вам всё самое интересное и поделится любопытными фактами из прошлого и настоящего.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Район Асакуса. Он наполнен историей и традиционной культурой Японии. Здесь вы увидите самый старый буддийский храм в Токио — Сэнсодзи. К нему ведёт улочка Накамисэ, где продаются сувениры в лавках, которые работают уже сотни лет. Вы сможете примерить кимоно, побродить по паркам, сфотографироваться на фоне башни Токио Скай Три.

Районы Акихабара, Очаномидзу. Из окна автомобиля вы полюбуетесь городским пейзажем и некоторыми достопримечательностями. Например, в районе Очаномидзу находится главный собор Японской православной церкви Николай-до.

Императорский дворец. Мы прогуляемся по территории замка с прекрасными садами. Между дворцом и станцией Токио находятся офисы крупнейших японских корпораций. Вы оцените такие здания, как Маруноучи Билдинг, Син-Маруноучи Билдинг, Киттэ, Брик Сквер.

В районе Маруноучи мы отыщем маленькую местную «Гинзу» — улицу Маруноучи-Нака дори. Затем побываем в самом центре района на пристанционной площади. Недавно отремонитрованная, она привлекает своим видом и зданием Токийского вокзала из красного кирпича в стиле Возрождения.

Подземная часть ст. Токио — огромный торговый, развлекательный, ресторанный центр. Предлагаем здесь найти хороший и недорогой ресторан и пообедать, либо взять ланчбокс и почувствовать себя работником близлежащих офисов.

Программа экскурсии может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали