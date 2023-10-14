Это Токио

Прочувствовать атмосферу столицы Японии и узнать её историю за 3 часа

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Ответы на вопросы
По Токио можно гулять и путешествовать неделями, месяцами, годами. Мы постараемся сделать так, чтобы вы уловили суть этого удивительного мегаполиса за один день.

Аутентичные районы с уютными улочками, традиционная и современная архитектура, дворцы и храмы — гид покажет вам всё самое интересное и поделится любопытными фактами из прошлого и настоящего.
Это Токио
Это Токио
Это Токио
Это Токио
Это Токио
Это Токио
Это Токио
Это Токио
Это Токио
Это Токио
Это Токио
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начнём наше путешествие с района Асакуса. Он наполнен историей и традиционной культурой Японии. Здесь вы увидите самый старый буддийский храм в Токио — Сэнсодзи. К храму ведёт улочка Накамисэ, где продаются сувениры в лавках, которые работают уже сотни лет. В этом же районе вы сможете примерить кимоно, побродить по паркам, сфотографироваться на фоне башни Токио Скай Три.

Далее мы проедем районы Акихабара, Очаномидзу. Из окна автомобиля вы полюбуетесь городским пейзажем и некоторыми достопримечательностями. Например, в районе Очаномидзу находится главный собор Японской православной церкви Николай-до.

Следующая остановка — Императорский дворец. Мы прогуляемся по территории замка с прекрасными садами. Между дворцом и станцией Токио находятся офисы крупнейших японских корпораций. Вы оцените такие здания, как Маруноучи Билдинг, Син-Маруноучи Билдинг, Киттэ, Брик Сквер.

В районе Маруноучи мы отыщем маленькую местную «Гинзу» — улицу Маруноучи-Нака дори. Затем побываем в самом центре района на пристанционной площади. Недавно отремонитрованная, она привлекает своим видом и зданием Токийского вокзала из красного кирпича в стиле Возрождения.

Подземная часть ст. Токио — огромный торговый, развлекательный, ресторанный центр. Предлагаем здесь найти хороший и недорогой ресторан и пообедать, либо взять ланчбокс и почувствовать себя работником близлежащих офисов.

Программа экскурсии может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Токио и по окончании отвезём обратно
  • Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с остановками и прогулками
  • Если вы захотите пообедать прямо во время экскурсии, то необходимо оплатить питание в том числе для гида

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Парки
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