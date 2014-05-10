1 отзыв оставили туристы

Каждое сооружение гармонично вписывается в окружающий
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная японская архитектура
- 🏯 Исторические сооружения
- 🌸 Живописные пейзажи
- 🍵 Традиционная чайная церемония
- 🖼️ Музейная галерея с живописью
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Сад Санкейэн
- Трёхъярусная пагода
- Чайный домик из замка Фусими
- Дом богатого фермера из Гифу
- Дом из поместья клана Токугава
Описание экскурсии
Куда направиться, если в мегаполисе, какими являются и Токио, и Йокогама, вам захотелось разбавить современную историю Японию чем-то традиционным? Ваш путь должен лежать в район Хонмоку в Санкей-эн – самую “японскую” достопримечательность Йокогамы и мой любимый садовый парк. Это настоящее наслаждение для эстетов.
Большая территория Санкейэн (до которой можно быстро добраться на такси из района Яматэ или от станции JR Negishi) помимо красот японских садов, включает еще и 17 уникальных зданий и архитектурных сооружений, большей частью деревянных, а потому разобранных по брёвнышку и бережно перевезенных купцом Хара из Киото, Гифу, Вакаямы в его поместье в Йокогаму в самом начале прошлого века.
Все перевезённые сооружения и постройки – в гармонии с окружающей их природой, мостиками и беседками, прудами и холмами, бамбуковой рощей и небольшим водопадом. Я особенно рекомендую виды, которые открываются на трёхъярусную пагоду через огромный пруд с двухметровыми розово-зелёными лотусами (сейчас, в августе), на чайный домик из замка Фусими под Киото с зелеными и яркожелтыми японскими клёнами (погожим днём в ноябре), на гигантский дом богатого фермера из Гифу (зимой, в редкий снежный день), на дом из поместья одной из ветвей клана Токугава в архитектурном стиле сёин, перенесённый из префектуры Вакаяма (весной, когда зацветает слива умэ или позже, во время цветения сакуры).
Эстеты от искусства, оказавшись в Санкей-эн в дождливую погоду, могут передохнуть, выпив зелёный чай маття ($6 дополнительно), взбитый бамбуковый венчиком до густой пены руками элегантных бабушек и дедушек в кимоно из местного кружка чайной церемонии, и осмотреть небольшую музейную галерею внутри парка, где собрана коллекция живописи, в которой Санкей Хара знал толк (есть и несколько его творений – и мне особенно нравится то, где изображена кошка с пеоном).
На обратном пути вам скорее всего не миновать “Порт Будущего”, Минато-Мирай, визитную карточку Йокогамы. Если так, не спешите сразу назад в гостиницу – при благоприятной погоде пройдитесь вдоль набережной мимо морского вокзала с деревянной палубой, откуда откроется замечательный вид на “Порт Будущего” в лучах заката или в ночном освещении.
Такой взгляд на главную достопримечательность Йокогамы позволит вам насладиться видом, избежав толп на обзорную площадку самого высокого здания города (Лэндмарк Тауэр) и лабиринтов магазинов и ресторанов внизу. Если вы попадёте сюда ещё засветло зимой, когда воздух сух и прозрачен, возможно, что гора Фудзи на горизонте подмигнёт вам своей снежной вершиной. Застав на этом месте наступление темноты, вы будете вознаграждены зрелищем ночной панорамы города.
А сувениры из Йокогамы с морской тематикой для вас и ваших домашних никуда не денутся – в здании морского вокзала под палубой, откуда вы только что любовались видом на город, есть несколько сувенирных лавок с продукцией достойного качества.
Экскурсия подойдет всем, кто интересуется японскими садами, ландшафтным дизайном. Особенно рекомендую эту прогулку тем, кому интересна архитектура Японии и кто рад возможности увидеть архитектуру разных исторических эпох в одном месте.
Организационные детали
- Плата за вход в парк включена в стоимость, как и мои транспортные расходы до ст. Йокогама.
- Транспортые расходы участников — не включены. Они составят около 3 долларов от станций Yokohama или Sakuragicho (автобус). Вместо этого я бы рекомендовала воспользоваться такси от станции Negishi, что может обойтись в 17-28 долларов в зависимости от такси-компании.
Из центра Токио до Йокогамы время в пути и расходы на транспорт (экспресс-электричка) могут составить от получаса до 1 часа, от 5 до 7 долларов (подробности – в личной переписке).
- Не любите вникать в транспортные схемы? Я могу забрать вас прямо из гостиницы в Токио или Йокогаме, если она рядом с определенными станциями, и мы выберем взаимоудобное время.
- Стоимость экскурсии включает входную плату в парк (прибл. $6 за чел.). Сумма предполагает, что участников не более пяти, и не изменится в зависимости от того, заказываете ли вы прогулку для пятерых или для одного.
- Санкей-эн открыт с 9 утра (пускают до 16:30).
- Любителей созерцания цветущих лотосов летом пускают в парк уже в 6 утра, когда цветы еще не закрылись от зноя. Также парк бывает открыт по вечерам в сезон цветения сакуры (конец марта/начало апреля), алых клёнов (конец ноября), а также несколько дней в июне для любования светлячками и в сентябре для созерцания полной луны.
- Если пользуетесь такси от станции, помните — в Японии 4 пассажира на заднем сиденье — это нарушение правил безопасности.