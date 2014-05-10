1 отзыв оставили туристы

Сад Санкейэн особенно хорош в августе, когда цветут лотосы, и в ноябре, когда японские клёны окрашиваются в яркие цвета. Зимой, в декабре, можно насладиться редким видом заснеженного сада. Весной, в марте и апреле, цветение сливы и сакуры добавляет особую атмосферу, но сад может быть более загружен. Летом, в июне и июле, возможно посещение в более спокойной обстановке, но стоит учитывать возможные дожди. В остальные месяцы сад также открыт, и можно насладиться его спокойствием, хотя погода может быть менее предсказуемой.

В Йокогаме, в районе Хонмоку, находится сад Санкейэн - настоящий оазис для эстетов. Здесь можно увидеть 17 уникальных зданий, перевезённых из Киото, Гифу и Вакаямы.Каждое сооружение гармонично вписывается в окружающий

ландшафт с прудами, мостиками и бамбуковой рощей. Особое внимание привлекает трёхъярусная пагода и чайный домик из замка Фусими. В дождливую погоду можно насладиться зелёным чаем маття и посетить музейную галерею. На обратном пути стоит прогуляться по набережной Минато-Мирай, чтобы насладиться видами на «Порт Будущего» и, возможно, увидеть гору Фудзи. Эта экскурсия идеально подойдёт для ценителей японской культуры и природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Куда направиться, если в мегаполисе, какими являются и Токио, и Йокогама, вам захотелось разбавить современную историю Японию чем-то традиционным? Ваш путь должен лежать в район Хонмоку в Санкей-эн – самую “японскую” достопримечательность Йокогамы и мой любимый садовый парк. Это настоящее наслаждение для эстетов.

Большая территория Санкейэн (до которой можно быстро добраться на такси из района Яматэ или от станции JR Negishi) помимо красот японских садов, включает еще и 17 уникальных зданий и архитектурных сооружений, большей частью деревянных, а потому разобранных по брёвнышку и бережно перевезенных купцом Хара из Киото, Гифу, Вакаямы в его поместье в Йокогаму в самом начале прошлого века.

Все перевезённые сооружения и постройки – в гармонии с окружающей их природой, мостиками и беседками, прудами и холмами, бамбуковой рощей и небольшим водопадом. Я особенно рекомендую виды, которые открываются на трёхъярусную пагоду через огромный пруд с двухметровыми розово-зелёными лотусами (сейчас, в августе), на чайный домик из замка Фусими под Киото с зелеными и яркожелтыми японскими клёнами (погожим днём в ноябре), на гигантский дом богатого фермера из Гифу (зимой, в редкий снежный день), на дом из поместья одной из ветвей клана Токугава в архитектурном стиле сёин, перенесённый из префектуры Вакаяма (весной, когда зацветает слива умэ или позже, во время цветения сакуры).

Эстеты от искусства, оказавшись в Санкей-эн в дождливую погоду, могут передохнуть, выпив зелёный чай маття ($6 дополнительно), взбитый бамбуковый венчиком до густой пены руками элегантных бабушек и дедушек в кимоно из местного кружка чайной церемонии, и осмотреть небольшую музейную галерею внутри парка, где собрана коллекция живописи, в которой Санкей Хара знал толк (есть и несколько его творений – и мне особенно нравится то, где изображена кошка с пеоном).

На обратном пути вам скорее всего не миновать “Порт Будущего”, Минато-Мирай, визитную карточку Йокогамы. Если так, не спешите сразу назад в гостиницу – при благоприятной погоде пройдитесь вдоль набережной мимо морского вокзала с деревянной палубой, откуда откроется замечательный вид на “Порт Будущего” в лучах заката или в ночном освещении.

Такой взгляд на главную достопримечательность Йокогамы позволит вам насладиться видом, избежав толп на обзорную площадку самого высокого здания города (Лэндмарк Тауэр) и лабиринтов магазинов и ресторанов внизу. Если вы попадёте сюда ещё засветло зимой, когда воздух сух и прозрачен, возможно, что гора Фудзи на горизонте подмигнёт вам своей снежной вершиной. Застав на этом месте наступление темноты, вы будете вознаграждены зрелищем ночной панорамы города.

А сувениры из Йокогамы с морской тематикой для вас и ваших домашних никуда не денутся – в здании морского вокзала под палубой, откуда вы только что любовались видом на город, есть несколько сувенирных лавок с продукцией достойного качества.

Экскурсия подойдет всем, кто интересуется японскими садами, ландшафтным дизайном. Особенно рекомендую эту прогулку тем, кому интересна архитектура Японии и кто рад возможности увидеть архитектуру разных исторических эпох в одном месте.

Организационные детали