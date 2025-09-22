Йокогама - это город, где история и современность сливаются в единое целое. Туристы могут посетить исторический Yokohama Red Brick Warehouse, увидеть британское наследие в Британском доме, насладиться природой в саду Санкейэн и попробовать местные блюда в Ноге Дайдогей. Landmark Tower предлагает потрясающие виды на окрестности, а музей рамена познакомит с историей этого блюда. Это уникальная возможность увидеть Йокогаму во всей её красе

Ваш гид в Йокогаме

Аэлита Ваш гид в Йокогаме

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Yokohama Red Brick Warehouse. Первый таможенный склад, упростивший торговлю между Японией и внешним миром после двух с половиной столетий самоизоляции.

Британский дом. Вы увидите, где появились первые иностранные консульства после реставрации Мэйдзи, когда Япония открылась внешнему миру.

Сад Санкейэн. Мы насладимся захватывающей дух красотой природы и царящим здесь спокойствием.

Ноге Дайдогей — это самый сокровенный секрет Йокогамы. Так много закусочных и баров… пообедаем тут как местные жители!

Музей рамена — уникальная локация, где можно узнать об истории и культуре употребления знакового для страны блюда.

Landmark Tower. Вы сможете заглянуть на смотровую площадку, откуда открываются потрясающие виды на Токио, Йокогаму, полуостров Миура и гору Фудзи (если позволит погода).

Организационные детали

Оплата оставшейся суммы — наличными в йенах по курсу на день экскурсии

Часть экскурсии проводится пешком, часть — на общественном транспорте

Программу можно немного скорректировать согласно вашим пожеланиям

По запросу экскурсию можно провести на машине. Я заберу из отеля в Токио и вечером отвезу обратно. Стоимость — $699

Дополнительные расходы

Вход в сад Санкейэн — 900 йен за чел.

Вход на смотровую площадку — 1000 йен за чел.

Билет в музей рамена — 400 йен за чел.

Обед — по меню

Расходы на общественный транспорт — до 1300 йен за человека

Проезд и входные билеты для гида также оплачиваются путешественниками.