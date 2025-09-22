Мои заказы

Прекрасный день в Йокогаме

Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города
Йокогама - это город, где история и современность сливаются в единое целое.

Туристы могут посетить исторический Yokohama Red Brick Warehouse, увидеть британское наследие в Британском доме, насладиться природой в саду Санкейэн и попробовать местные блюда в Ноге Дайдогей.

Landmark Tower предлагает потрясающие виды на окрестности, а музей рамена познакомит с историей этого блюда. Это уникальная возможность увидеть Йокогаму во всей её красе
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные виды на город
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🌿 Природные красоты сада Санкейэн
  • 🍜 Кулинарные открытия в музее рамена
  • 🎡 Незабываемые виды с Landmark Tower
Ближайшие даты:
2
дек4
дек8
дек9
дек11
дек12
дек15
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Yokohama Red Brick Warehouse
  • Британский дом
  • Сад Санкейэн
  • Ноге Дайдогей
  • Музей рамена
  • Landmark Tower

Описание экскурсии

Yokohama Red Brick Warehouse. Первый таможенный склад, упростивший торговлю между Японией и внешним миром после двух с половиной столетий самоизоляции.

Британский дом. Вы увидите, где появились первые иностранные консульства после реставрации Мэйдзи, когда Япония открылась внешнему миру.

Сад Санкейэн. Мы насладимся захватывающей дух красотой природы и царящим здесь спокойствием.

Ноге Дайдогей — это самый сокровенный секрет Йокогамы. Так много закусочных и баров… пообедаем тут как местные жители!

Музей рамена — уникальная локация, где можно узнать об истории и культуре употребления знакового для страны блюда.

Landmark Tower. Вы сможете заглянуть на смотровую площадку, откуда открываются потрясающие виды на Токио, Йокогаму, полуостров Миура и гору Фудзи (если позволит погода).

Организационные детали

  • Оплата оставшейся суммы — наличными в йенах по курсу на день экскурсии
  • Часть экскурсии проводится пешком, часть — на общественном транспорте
  • Программу можно немного скорректировать согласно вашим пожеланиям
  • По запросу экскурсию можно провести на машине. Я заберу из отеля в Токио и вечером отвезу обратно. Стоимость — $699

Дополнительные расходы

  • Вход в сад Санкейэн — 900 йен за чел.
  • Вход на смотровую площадку — 1000 йен за чел.
  • Билет в музей рамена — 400 йен за чел.
  • Обед — по меню
  • Расходы на общественный транспорт — до 1300 йен за человека

Проезд и входные билеты для гида также оплачиваются путешественниками.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресепшена вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Йокогаме
Провела экскурсии для 922 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей
читать дальше

Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
22 сен 2025
Аэлита чудесный рассказчик и экскурсовод. Рекомендуем всем для экскурсии по Токио и Йокогаме. Спасибо большое, Аэлита, за проведенное время.

Входит в следующие категории Йокогамы

