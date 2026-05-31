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Экскурсии в Йокогаме

Найдено 6 экскурсий в Йокогаме на русском языке, цены от $273. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На велосипеде - по Йокогаме
На велосипеде
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $273 за всё до 6 чел.
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Откройте для себя Йокогаму - город, где традиции встречаются с современностью. Увлекательная экскурсия по кварталам и музеям ждёт вас и вашу семью
14 авг в 09:00
18 сен в 09:00
от $344 за всё до 4 чел.
Символы Йокогамы: Минато Мирай и старый город
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Символы Йокогамы: Минато Мирай и старый город
Погулять по самым интересным и современным районам города и узнать о местной жизни
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
11 авг в 16:30
18 авг в 09:30
от $395 за всё до 3 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Пешая
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города
Начало: У ресепшена вашего отеля
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $299 за всё до 5 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
21 авг в 11:00
22 авг в 07:00
от $380 за всё до 3 чел.
Знакомство с Йокогамой: улочки, стрит-фуд и секретное кафе
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Йокогамой: улочки, стрит-фуд и секретное кафе
Увидеть, чем живёт город, и попробовать его на вкус
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ирина
Прекрасный день в Йокогаме
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю! А запах роз, до
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головокружения! (были в середине мая, другие цветы присутствуют естественно)
Чудесный солнечный день -отличная экскурсия!
Побывали в Санкейн гарден, Беррик холле, резиденции консула Британии, музее Береговой Охраны Японии, прогулялись по цветущим паркам, по живописной набережной, старинным и современным улочкам города, прокатились на фуникулере, и закончили экскурсию в музее Рамена, отведав там самый вкусный рамен!!!
с Аэлитой у нас уже не первая экскурсия, считаю ее лучшим экскурсоводом, и снова планирую с ней узнать что -то новое о Японии. Экскурсии всегда насыщенные, широкий кругозор знаний древней и современной истории. Получили ответы на все интересующие вопросы и максимум положительных впечатлений! Видно, что Аэлита профессионал своего дела!

И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!+6
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю!
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И
Прекрасный день в Йокогаме
Провели прекрасный день в Йокогаме с Аэлитой. Остались довольны всем: маршрутом, подробными рассказами, внимательным отношением, ответами на вопросы. Программу экскурсии прошли на одном дыхании)))
Горячо рекомендуем!!!
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И
Прекрасный день в Йокогаме
Это была наша пятая экскурсия с Аэлитой) сразу скажу, что все экскурсии были насыщенными и интересными)😍 В Йокогаме мы сначала
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посмотрели всё, что связано с появлением европейцев в Японии после того, как страна открылась после самоизоляции, посетили место захоронения российских моряков на Иностранном кладбище, прошлись по торговой улице Мотомати и поехали в Сад Санкейэн. Сад огромный, очень красивый, Аэлита организовала нам возможность выпить матчу и полюбоваться клёнами. Потом мы прогулялись по набережной и завершили экскурсию в музее рамена. Хотим сказать большое спасибо) ❤️

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А
Прекрасный день в Йокогаме
Аэлита чудесный рассказчик и экскурсовод. Рекомендуем всем для экскурсии по Токио и Йокогаме. Спасибо большое, Аэлита, за проведенное время.
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Yuri
На велосипеде - по Йокогаме
Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и познакомиться с основными ландшафтными достопримечательностями Йокогамы. Ксения хорошо разбирается в истории города и интересно преподносит материал. Рекомендую однозначно!
Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и
Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и
Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и
Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и+1
Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и
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Людмила
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Экскурсия по Йокогаме очень хорошо построена, интересный рассказ Анастасии. Мы увидели разную Йокогаму и набережную, и китайский квартал и современный высотный центр, замечательный парк. Это уже вторая экскурсия с Анастасией, советую всем.
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I
На велосипеде - по Йокогаме
Очень благодарны экскурсоводу Ксении за увлекательный и познавательный рассказ о городе. Маршрут выбран отличный. Чувствуется увлеченность Ксении своим делом и это добавляет особую ценность экскурсии.
Игорь, Андрей
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Елена
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Анастасия, спасибо за чудесный день, спасибо за прекрасную прогулку по Йокогаме. Посещаю Японию не впервые, а с Йокогамрй познакомилась лишь
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в последний приезд. Город разительно отличается от Токио атмосферой, обилием европейской застройки, наличием "своего стиля". Поразила забота, с которой японцы сохраняют своё прошлое. Первое знакомство с Йокогамой получилось свыше моих ожиданий, но не вышло бы так без прекрасного гида. Анастасия познакомила с городом, рассказала много интересных фактов о жизни японцев, обратила внимание на многие детали, дала рекомендации. Если хотите отличного гида в Йокогаме - без сомнения обращайтесь к Анастасии, познакомит и поможет влюбиться в самый элегантный город Японии.

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Г
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Мы воспользовались этой экскурсией в комбинации с ещё одной «10 сокровищ деревянного зодчества». Получился маршрут одного дня от современного благоустроенного
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города к зелёным традиционным ландшафтам старинной Японии. С высоты башни Land Tower увидели токийский залив, просторный и чистый. В Йокогаме есть самый большой китайский квартал, корабельный порт, но всё так упорядоченно и красиво! Сомневались насчет музея, но тоже понравилось! Анастасия завлекательно рассказывает об отношениях и правилах поведения японцев, поясняет кучу традиций, которые мы сами разглядели бы с трудом. Остались довольны сегодняшним днём, и пожалели лишь о том, что встретились с таким гидом только в последний день своей поездки. Всем рекомендуем!

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Сергей
Символы Йокогамы: Минато Мирай и старый город
Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
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Всего 12 отзывов в Йокогаме

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Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме

Самые популярные экскурсии в Йокогаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. На велосипеде - по Йокогаме;
  2. Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой;
  3. Символы Йокогамы: Минато Мирай и старый город;
  4. Прекрасный день в Йокогаме;
  5. Сад Санкейэн - оазис для эстетов.
Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в августе 2026
Сейчас в Йокогаме можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 273 до 395. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Наши экскурсии по Японии в йокогаме на русском языке помогут вам познакомиться с достопримечательностями и историей этой страны. Наши цены начинаются от $273, а забронировать экскурсию вы можете уже сегодня