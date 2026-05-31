Индивидуальная
до 6 чел.
На велосипеде - по Йокогаме
С ветерком прокатиться по нескольким районам и увидеть главные исторические достопримечательности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $273 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Йокогама: японские каникулы с максимальной пользой
Откройте для себя Йокогаму - город, где традиции встречаются с современностью. Увлекательная экскурсия по кварталам и музеям ждёт вас и вашу семью
14 авг в 09:00
18 сен в 09:00
от $344 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Символы Йокогамы: Минато Мирай и старый город
Погулять по самым интересным и современным районам города и узнать о местной жизни
Начало: На станции Йокогама или Сакурагичё
11 авг в 16:30
18 авг в 09:30
от $395 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный день в Йокогаме
Откройте для себя уникальный мир Йокогамы, где история встречается с современностью. Насладитесь культурой и природой города
Начало: У ресепшена вашего отеля
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
от $299 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сад Санкейэн - оазис для эстетов
Погрузитесь в атмосферу японской традиции в саду Санкейэн в Йокогаме. Уникальные здания и живописные виды ждут вас в этом оазисе для эстетов
Начало: В районе станции JR Shibuya или Harajuku/ Meijijin...
21 авг в 11:00
22 авг в 07:00
от $380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Йокогамой: улочки, стрит-фуд и секретное кафе
Увидеть, чем живёт город, и попробовать его на вкус
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И это действительно прекрасный день в Йокогаме! Я влюбилась в этот город роз, которые я обожаю! А запах роз, до
+6
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И
Провели прекрасный день в Йокогаме с Аэлитой. Остались довольны всем: маршрутом, подробными рассказами, внимательным отношением, ответами на вопросы. Программу экскурсии прошли на одном дыхании)))
Горячо рекомендуем!!!
Горячо рекомендуем!!!
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И
Это была наша пятая экскурсия с Аэлитой) сразу скажу, что все экскурсии были насыщенными и интересными)😍 В Йокогаме мы сначала
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А
Аэлита чудесный рассказчик и экскурсовод. Рекомендуем всем для экскурсии по Токио и Йокогаме. Спасибо большое, Аэлита, за проведенное время.
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Шикарный тур - весело, интересно и с ветерком! За относительно короткое время экскурсии, можно увидеть и познакомиться с основными ландшафтными достопримечательностями Йокогамы. Ксения хорошо разбирается в истории города и интересно преподносит материал. Рекомендую однозначно!
+1
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Экскурсия по Йокогаме очень хорошо построена, интересный рассказ Анастасии. Мы увидели разную Йокогаму и набережную, и китайский квартал и современный высотный центр, замечательный парк. Это уже вторая экскурсия с Анастасией, советую всем.
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I
Очень благодарны экскурсоводу Ксении за увлекательный и познавательный рассказ о городе. Маршрут выбран отличный. Чувствуется увлеченность Ксении своим делом и это добавляет особую ценность экскурсии.
Игорь, Андрей
Игорь, Андрей
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Анастасия, спасибо за чудесный день, спасибо за прекрасную прогулку по Йокогаме. Посещаю Японию не впервые, а с Йокогамрй познакомилась лишь
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Г
Мы воспользовались этой экскурсией в комбинации с ещё одной «10 сокровищ деревянного зодчества». Получился маршрут одного дня от современного благоустроенного
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Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
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Всего 12 отзывов в Йокогаме
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Ответы на вопросы от путешественников по Йокогаме
Самые популярные экскурсии в Йокогаме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Йокогаме в августе 2026
Сейчас в Йокогаме можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 273 до 395. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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