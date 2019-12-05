Все экскурсии в Йокогаме
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Йокогаме – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €233. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Йокогаме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€300
за 1-4 чел.
Минато Мирай — символ Йокогамы
Погулять по одному из самых интересных и современных районов города и узнать о местной жизни
Индивидуальная экскурсия
4ч
€233
за 1-3 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€450
за 1-4 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Йокогамы»
- Отзыв на: По следам Эраста ФандоринаААнна5 декабря 2019Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский цикл, конечно. Сам Блафф / Яматэ - интереснейший район, без посещения которого впечатление от всей Японии будет неполным; маршрут экскурсии очень продуман, а Мила - самый интеллигентный и компетентный из гидов (а мы со многими путешествовали и всеми знакомствами с гидами Трипстера были очень довольны, но Мила - вне категорий и безусловно crème de la crème. Мила, ещё раз - огромное спасибо, мы обязательно вернёмся и попросим вашего чуткого руководства и внимания!
- Отзыв на: Сад Санкейэн — оазис для эстетовННаталья и Дмитрий10 мая 2014Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен! Мила очень профессиональный, корректный и обаятельный гид. Японию знает и любит и продолжает познавать что-то новое постоянно. Очень рекомендуем всем, кому не подходят традиционное "толкание" в группах на "топовых" туриститческих местах.