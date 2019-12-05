Экскурсии Йокогамы

Все экскурсии в Йокогаме

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Йокогаме – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €233. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Йокогаме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Минато Мирай — символ Йокогамы
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
300
за 1-4 чел.
Минато Мирай — символ Йокогамы
Погулять по одному из самых интересных и современных районов города и узнать о местной жизни
Сад Санкейэн — оазис для эстетов
Индивидуальная экскурсия
5
1
233
за 1-3 чел.
Сад Санкейэн — оазис для эстетов
По следам Эраста Фандорина
Индивидуальная экскурсия
5
1
450
за 1-4 чел.
По следам Эраста Фандорина

Последние отзывы «Экскурсии Йокогамы»

  • Отзыв на: По следам Эраста Фандорина
    А
    Анна
    5 декабря 2019
    5
    Это лучшая из возможных экскурсий в Иокогаме или даже вообще в Японии - для тех, кто любит и ценит фандоринский цикл, конечно. Сам Блафф / Яматэ - интереснейший район, без посещения которого впечатление от всей Японии будет неполным; маршрут экскурсии очень продуман, а Мила - самый интеллигентный и компетентный из гидов (а мы со многими путешествовали и всеми знакомствами с гидами Трипстера были очень довольны, но Мила - вне категорий и безусловно crème de la crème. Мила, ещё раз - огромное спасибо, мы обязательно вернёмся и попросим вашего чуткого руководства и внимания!
  • Отзыв на: Сад Санкейэн — оазис для эстетов
    Н
    Наталья и Дмитрий
    10 мая 2014
    5
    Были с Милой в саду Санкейэн 8 мая. Экскурсия очень понравилась своей самобытностью, непринужденностью, ощущением причастности к Японии. Сад великолепен! Мила очень профессиональный, корректный и обаятельный гид. Японию знает и любит и продолжает познавать что-то новое постоянно. Очень рекомендуем всем, кому не подходят традиционное "толкание" в группах на "топовых" туриститческих местах.
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