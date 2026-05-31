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головокружения! (были в середине мая, другие цветы присутствуют естественно)

Чудесный солнечный день -отличная экскурсия!

Побывали в Санкейн гарден, Беррик холле, резиденции консула Британии, музее Береговой Охраны Японии, прогулялись по цветущим паркам, по живописной набережной, старинным и современным улочкам города, прокатились на фуникулере, и закончили экскурсию в музее Рамена, отведав там самый вкусный рамен!!!

с Аэлитой у нас уже не первая экскурсия, считаю ее лучшим экскурсоводом, и снова планирую с ней узнать что -то новое о Японии. Экскурсии всегда насыщенные, широкий кругозор знаний древней и современной истории. Получили ответы на все интересующие вопросы и максимум положительных впечатлений! Видно, что Аэлита профессионал своего дела!