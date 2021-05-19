Полезная информация о Таизе

Что нужно знать о Таизе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таизе
01:0330
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇾🇪 Йемен
Название городаТаиз
По-английскиTaiz
Столица регионаТаиз является столицей региона
Население города615 222 чел.
АэропортAl Janad TAI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Aden
Средняя высота1 316 м. от уровня моря

Где находится Таиз на карте