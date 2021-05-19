Полезная информация о Таизе
Что нужно знать о Таизе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Таизе
01:0330
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇾🇪 Йемен
|Название города
|Таиз
|По-английски
|Taiz
|Столица региона
|Таиз является столицей региона
|Население города
|615 222 чел.
|Аэропорт
|Al Janad TAI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Aden
|Средняя высота
|1 316 м. от уровня моря