Всё о Йемене

Полезная информация о Йемене

Что нужно знать о Йемене: поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Йемена
Флаг Йемена
НазваниеЙемен
Эмодзи флаг🇾🇪
Полное названиеЙеменская Республика
По-английскиYemen
СтолицаСана
ГородаСписок городов
ВалютаЙеменский риал
Площадь527 970 км²
Население27 478 000 чел.
Телефонный код+967
Код ISOYE
Основной домен.YE
Соседние страны🇴🇲 Оман🇸🇦 Саудовская Аравия
Йемен фото страны
Йемен

Когда лучше лететь в Йемен

Расписание авиа-рейсов