Полезная информация о Йемене
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Флаг Йемена
|Название
|Йемен
|Эмодзи флаг
|🇾🇪
|Полное название
|Йеменская Республика
|По-английски
|Yemen
|Столица
|Сана
|Города
|Список городов
|Валюта
|Йеменский риал
|Площадь
|527 970 км²
|Население
|27 478 000 чел.
|Телефонный код
|+967
|Код ISO
|YE
|Основной домен
|.YE
|Соседние страны
|🇴🇲 Оман🇸🇦 Саудовская Аравия
Йемен