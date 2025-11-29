Эмоций и впечатлений будет масса! В нацпарке «Пиланесберг» вас ждёт увлекательные сафари на закате
Описание тура
Организационные детали
Прививки не требуются, но будет необходима стандартная туристическая медицинская страховка.
Программа тура по дням
Прибытие, нацпарк «Пиланесберг», сафари на закате
Встретим вас в аэропорту Йоханнесбурга и отправимся в национальный парк «Пиланесберг». Дорога пройдёт среди живописных пейзажей, а по прибытии нас встретит уютный атмосферный лодж, где подадут приветственный ланч.
Вечером состоится первое сафари. Когда солнце опускается за горизонт, африканская саванна оживает: на просторы выходят слоны, львы и носороги.
Завершим день ужином от шефа под звёздным небом.
Наблюдение за животными на рассвете и прогулка со львами
На рассвете устроим сафари, пока саванна пробуждается. Это лучший момент, чтобы наблюдать хищников в их естественной среде, когда они выходят на охоту или отдыхают после ночной вылазки.
После сытного завтрака вас ждёт прогулка со львами в сопровождении опытных рейнджеров. Она входит в стоимость, но участие — по желанию.
К вечеру вернёмся в Йоханнесбург.
Прибытие в Зимбабве
Сегодня мы прибудем в Зимбабве. После перелёта нас ждёт заселение в необычный отель, где по утрам прямо у бассейна можно увидеть свободно гуляющих жирафов, зебр и импал. Этот день предназначен для отдыха и наслаждения красотой: будем любоваться пейзажами, знакомиться с местным колоритом, пробовать блюда африканской кухни.
Купание в Купели Дьявола, прогулка у водопада Виктория и ужин в ресторане на краю каньона
Утро начнётся с захватывающего дух приключения: купания в Купели Дьявола, расположенной прямо на краю водопада Виктория. Под нами — ревущие потоки воды, а вокруг — панорама, от которой невозможно отвести взгляд.
После этого мы погуляем в окрестностях. Нас ждут величественные виды, радуги, возникающие в мельчайших брызгах, и гул водных масс, который ощущается каждой клеткой тела.
Завершим день ужином с видом на реку Замбези, протекающую в глубоком каньоне. Ресторан расположен прямо на его краю, и закат здесь кажется особенно ярким.
Прибытие в Кейптаун
Перелетим в стильный и многоликий Кейптаун. Заселимся в уютный отель с панорамным видом, после чего у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть, прогуляться по набережной, вдохнуть солёный воздух океана, попробовать бокал южноафриканского вина и насладиться спокойствием после насыщенных приключений.
Теперь нас окружает не дикая природа, а энергия города — но Кейптаун умеет очаровывать по-своему: мягким светом, видом на Столовую гору и особой атмосферой гармонии.
Полёт на вертолёте, пляж Мюзенберг и милые пингвины
Сегодня мы увидим город с высоты птичьего полёта — нас ждёт полёт на вертолёте над Атлантическим побережьем и легендарной Столовой горой. Под нами будут сверкающие волны, белоснежные пляжи, стадион и разноцветные крыши города.
После приземления отправимся к побережью. Прогуляемся по пляжу Мюзенберг с его знаменитой линией ярких домиков, а затем посетим Болдерс-Бич — место, где живут очаровательные очковые пингвины. Представьте: океан, солнце, пляж и колония чёрно-белых птиц всего в нескольких шагах.
Мыс Доброй Надежды, страусиная ферма, дорога Чапменс-Пик, рыбацкий посёлок Хаут-Бей и закат на пляже
Отправимся к мысу Доброй Надежды — самой юго-западной точке африканского континента, где встречаются два океана. Мы поднимемся к маяку, чтобы увидеть захватывающий панорамный вид на край земли.
На обратном пути заедем на страусиную ферму, а затем прокатимся по одной из самых живописных дорог планеты — Чапменс-Пик. Это серпантины над океаном, отвесные скалы и виды, от которых замирает дыхание. Сделаем остановку для фотографий.
Далее нас ждёт уютный рыбацкий посёлок Хаут-Бей, где можно увидеть морских котиков, отдыхающих на камнях. Завершим день на пляже Кемпс-Бэй, наблюдая, как солнце медленно опускается в океан, окрашивая небо в золотые и розовые оттенки.
Франшхук: поездка на винном трамвае, живописные виноградники и эстетичный пикник
Сегодня нас ждёт путешествие в гастрономическое сердце Южной Африки — регион Франшхук, утопающий в зелени виноградников и окружённый живописными горами.
Мы сядем на знаменитый винный трамвай — яркий ретро-поезд, который неспешно везёт своих пассажиров от одной винодельни к другой, сквозь бесконечные ряды лозы. На каждой остановке нас ждут дегустации изысканных напитков, знакомство с традициями местного виноделия и историями людей, создающих вкус региона.
В обед нас пригласят на пикник под открытым небом — свежий воздух, зелёные холмы, лёгкое шардоне в бокале и мерный шелест листвы.
Район Бо-Каап, подъём на Столовую гору, посещение Ботанического сада или экскурсия на винодельню
Погуляем по колоритному району — Бо-Каап. Яркие дома всех цветов радуги, узкие улочки и аромат специй, доносящийся из лавок и кафе, создают неповторимую атмосферу.
Далее активность на выбор: можно подняться на легендарную Столовую гору и увидеть город с высоты, а можно отправиться в ботанический сад Кирстенбош. Здесь, у подножия вершины, расцветает удивительное разнообразие растений, многие из которых не встречаются больше нигде в мире.
Для тех, кто ценит историю и вино, предусмотрен особенный маршрут — посещение старейшей винодельни Южной Африки, «Грут Констанция». Здесь дегустация превращается в путешествие во времени!
Свободный день
Сегодня — никаких планов, только вы и Кейптаун. Можно прогуляться по набережной, заглянуть в магазины за сувенирами, посидеть в уютном кафе с видом на океан или просто провести время на пляже. Тем, кто хочет продлить атмосферу города, стоит заглянуть в один из больших торговых центров.
Свободный день
У вас снова будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Кейптауну, отведать блюда местной кухни, понежиться на берегу и сделать эффектные кадры.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождение тревел-лидером на протяжении всего путешествия
- 2 сафари в нацпарке «Пиланесберг»
- Прогулка со львами
- Купание в Купели Дьявола
- Полёт на вертолёте авиакомпанией Helicopter Flights (12 минут), перед полётом для вас проведут инструктаж
- Входные билеты
- Билеты на винный трамвай
Что не входит в цену
- Билеты до Йоханнесбурга и обратно из Кейптауна
- Обеды и ужины - ок. €30-40 в день
- Внутренние перелёты
- Kaza Visa - $60
- Дегустация вина
- Доплата за 1-местное проживание