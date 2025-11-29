Мои заказы

Большое приключение в ЮАР и Зимбабве: сафари, полёт на вертолёте, водопад Виктория и релакс у океана

Увидеть пингвинов, прокатиться на винном трамвае, побывать у мыса Доброй Надежды и во Франшхуке
Отправляемся в захватывающее путешествие по самым впечатляющим уголкам Южной Африки — от дикой саванны до берегов Атлантики.

Эмоций и впечатлений будет масса! В нацпарке «Пиланесберг» вас ждёт увлекательные сафари на закате
и на рассвете, вы увидите дикую природу такой, какой её показывают в документальных фильмах, но вживую.

А ещё проведёте ночь в отеле, где прямо у бассейна можно встретить свободно бродящих жирафов, зебр и импал.

Искупаетесь в Купели Дьявола на водопаде Виктория, пролетите над Кейптауном на вертолёте, прогуляетесь по пляжу с пингвинами и сделаете эффектные снимки на краю земли — мысе Доброй Надежды.

В живописном регионе Франшхук, утопающем в зелени виноградников и окружённом горами, прокатитесь на винном трамвае. А ещё исследуете стильный и многогранный Кейптаун.

Описание тура

Организационные детали

Прививки не требуются, но будет необходима стандартная туристическая медицинская страховка.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, нацпарк «Пиланесберг», сафари на закате

Встретим вас в аэропорту Йоханнесбурга и отправимся в национальный парк «Пиланесберг». Дорога пройдёт среди живописных пейзажей, а по прибытии нас встретит уютный атмосферный лодж, где подадут приветственный ланч.

Вечером состоится первое сафари. Когда солнце опускается за горизонт, африканская саванна оживает: на просторы выходят слоны, львы и носороги.

Завершим день ужином от шефа под звёздным небом.

2 день

Наблюдение за животными на рассвете и прогулка со львами

На рассвете устроим сафари, пока саванна пробуждается. Это лучший момент, чтобы наблюдать хищников в их естественной среде, когда они выходят на охоту или отдыхают после ночной вылазки.

После сытного завтрака вас ждёт прогулка со львами в сопровождении опытных рейнджеров. Она входит в стоимость, но участие — по желанию.

К вечеру вернёмся в Йоханнесбург.

3 день

Прибытие в Зимбабве

Сегодня мы прибудем в Зимбабве. После перелёта нас ждёт заселение в необычный отель, где по утрам прямо у бассейна можно увидеть свободно гуляющих жирафов, зебр и импал. Этот день предназначен для отдыха и наслаждения красотой: будем любоваться пейзажами, знакомиться с местным колоритом, пробовать блюда африканской кухни.

4 день

Купание в Купели Дьявола, прогулка у водопада Виктория и ужин в ресторане на краю каньона

Утро начнётся с захватывающего дух приключения: купания в Купели Дьявола, расположенной прямо на краю водопада Виктория. Под нами — ревущие потоки воды, а вокруг — панорама, от которой невозможно отвести взгляд.

После этого мы погуляем в окрестностях. Нас ждут величественные виды, радуги, возникающие в мельчайших брызгах, и гул водных масс, который ощущается каждой клеткой тела.

Завершим день ужином с видом на реку Замбези, протекающую в глубоком каньоне. Ресторан расположен прямо на его краю, и закат здесь кажется особенно ярким.

5 день

Прибытие в Кейптаун

Перелетим в стильный и многоликий Кейптаун. Заселимся в уютный отель с панорамным видом, после чего у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть, прогуляться по набережной, вдохнуть солёный воздух океана, попробовать бокал южноафриканского вина и насладиться спокойствием после насыщенных приключений.

Теперь нас окружает не дикая природа, а энергия города — но Кейптаун умеет очаровывать по-своему: мягким светом, видом на Столовую гору и особой атмосферой гармонии.

6 день

Полёт на вертолёте, пляж Мюзенберг и милые пингвины

Сегодня мы увидим город с высоты птичьего полёта — нас ждёт полёт на вертолёте над Атлантическим побережьем и легендарной Столовой горой. Под нами будут сверкающие волны, белоснежные пляжи, стадион и разноцветные крыши города.

После приземления отправимся к побережью. Прогуляемся по пляжу Мюзенберг с его знаменитой линией ярких домиков, а затем посетим Болдерс-Бич — место, где живут очаровательные очковые пингвины. Представьте: океан, солнце, пляж и колония чёрно-белых птиц всего в нескольких шагах.

7 день

Мыс Доброй Надежды, страусиная ферма, дорога Чапменс-Пик, рыбацкий посёлок Хаут-Бей и закат на пляже

Отправимся к мысу Доброй Надежды — самой юго-западной точке африканского континента, где встречаются два океана. Мы поднимемся к маяку, чтобы увидеть захватывающий панорамный вид на край земли.

На обратном пути заедем на страусиную ферму, а затем прокатимся по одной из самых живописных дорог планеты — Чапменс-Пик. Это серпантины над океаном, отвесные скалы и виды, от которых замирает дыхание. Сделаем остановку для фотографий.

Далее нас ждёт уютный рыбацкий посёлок Хаут-Бей, где можно увидеть морских котиков, отдыхающих на камнях. Завершим день на пляже Кемпс-Бэй, наблюдая, как солнце медленно опускается в океан, окрашивая небо в золотые и розовые оттенки.

8 день

Франшхук: поездка на винном трамвае, живописные виноградники и эстетичный пикник

Сегодня нас ждёт путешествие в гастрономическое сердце Южной Африки — регион Франшхук, утопающий в зелени виноградников и окружённый живописными горами.

Мы сядем на знаменитый винный трамвай — яркий ретро-поезд, который неспешно везёт своих пассажиров от одной винодельни к другой, сквозь бесконечные ряды лозы. На каждой остановке нас ждут дегустации изысканных напитков, знакомство с традициями местного виноделия и историями людей, создающих вкус региона.

В обед нас пригласят на пикник под открытым небом — свежий воздух, зелёные холмы, лёгкое шардоне в бокале и мерный шелест листвы.

9 день

Район Бо-Каап, подъём на Столовую гору, посещение Ботанического сада или экскурсия на винодельню

Погуляем по колоритному району — Бо-Каап. Яркие дома всех цветов радуги, узкие улочки и аромат специй, доносящийся из лавок и кафе, создают неповторимую атмосферу.

Далее активность на выбор: можно подняться на легендарную Столовую гору и увидеть город с высоты, а можно отправиться в ботанический сад Кирстенбош. Здесь, у подножия вершины, расцветает удивительное разнообразие растений, многие из которых не встречаются больше нигде в мире.

Для тех, кто ценит историю и вино, предусмотрен особенный маршрут — посещение старейшей винодельни Южной Африки, «Грут Констанция». Здесь дегустация превращается в путешествие во времени!

10 день

Свободный день

Сегодня — никаких планов, только вы и Кейптаун. Можно прогуляться по набережной, заглянуть в магазины за сувенирами, посидеть в уютном кафе с видом на океан или просто провести время на пляже. Тем, кто хочет продлить атмосферу города, стоит заглянуть в один из больших торговых центров.

11 день

Свободный день

У вас снова будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Кейптауну, отведать блюда местной кухни, понежиться на берегу и сделать эффектные кадры.

12 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождение тревел-лидером на протяжении всего путешествия
  • 2 сафари в нацпарке «Пиланесберг»
  • Прогулка со львами
  • Купание в Купели Дьявола
  • Полёт на вертолёте авиакомпанией Helicopter Flights (12 минут), перед полётом для вас проведут инструктаж
  • Входные билеты
  • Билеты на винный трамвай
Что не входит в цену
  • Билеты до Йоханнесбурга и обратно из Кейптауна
  • Обеды и ужины - ок. €30-40 в день
  • Внутренние перелёты
  • Kaza Visa - $60
  • Дегустация вина
  • Доплата за 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Йоханнесбурга, 8:00
Завершение: Аэропорт Кейптауна, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Йоханнесбурге
Привет! Меня зовут Ирина, и путешествия для меня — это не просто хобби, а настоящая страсть. За свою жизнь я посетила 4 континента, 17 стран и накопила сотни незабываемых историй
из самых разных уголков планеты: от шумных мегаполисов США до захватывающих сафари в Южной Африке и экзотических тропиков Малайзии. Уже много лет я разрабатываю собственные маршруты, которые всегда превращаются в увлекательные и насыщенные приключения. Теперь я хочу делиться своими знаниями и опытом не только через фотографии, но и в реальной жизни — чтобы ты тоже смог(ла) увидеть мир с новой стороны. Каждое новое направление я тщательно изучаю: посещаю его сама, проверяю все детали и тонкости, чтобы предложить тебе нечто действительно ценное и запоминающееся. Хочешь отправиться со мной?

