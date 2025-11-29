Встретим вас в аэропорту Йоханнесбурга и отправимся в национальный парк «Пиланесберг». Дорога пройдёт среди живописных пейзажей, а по прибытии нас встретит уютный атмосферный лодж, где подадут приветственный ланч.

Вечером состоится первое сафари. Когда солнце опускается за горизонт, африканская саванна оживает: на просторы выходят слоны, львы и носороги.

Завершим день ужином от шефа под звёздным небом.