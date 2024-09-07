Увидеть Кейптаун с вертолёта, продегустировать вина и сыры и понаблюдать за дикими животными
Увидим всё это и даже больше! Полюбуемся Кейптауном с вертолёта, спустимся на стеклянном лифте в ущелье, посетим самую южную точку Африки, найдём место встречи двух океанов.
Нас ждёт купание в бассейне водопада, извилистые дорожки ботанического сада в окружении экзотических цветов, место съёмок фильмов и шахтёрский посёлок золотодобытчиков. Будем встречать закаты на панорамных точках и сможем останавливаться по пути там, где захотим.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 665
Описание
Организационные детали
Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур — молодёжный, 18-39 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт.
После внесения предоплаты необходимо оплатить организатору напрямую 50% от стоимости. Помимо 15% на сайте. Это нужно для бронирования жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте. В случае отмены поездки со стороны путешественника данная сумма не возвращается.
Для въезда в ЮАР российским гражданам виза не нужна.
Проживание. В комфортабельных домах, апартаментах и на виллах в 2-местных комнатах.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, дегустация вин на трёх винодельнях и сыров. Остальное питание оплачивается самостоятельно в кафе. Каждый день сможем пробовать местные блюда.
Виза. Для въезда в ЮАР российским гражданам виза не нужна.
Программа тура по дням
Привет, Африка
Сегодня день встреч в аэропорту Йоханнесбурга — вы прилетаете удобным вам рейсом, встретим всех.
Вечером соберёмся за торжественным ужином, приготовленным своими руками, и познакомимся.
Башни, холмы и сад Йоханнесбурга
Нас ждёт насыщенный день по достопримечательностям самого крупного по численности жителей города в ЮАР.
Йоханнесбург, он же «Йобург», «Йози» и «Еголи», может похвастаться самым высоким небоскрёбом в Африке — башней Понте Сити. В ней снимали фильмы «Робот по имени Чаппи» и «Бандитский Йоханнесбург». Отправимся к бывшему тюремному комплексу на холм Конституции, где содержались видные активисты движения против апартеида. Поднимемся на самый верх башен Соуэто, стены которых украшают яркие граффити. Желающие смогут добавить щепотку экстрима (за доплату) — ощутить свободное падение.
Далее отдохнём в ботаническом саду Уолтера Сисулу, где есть птичий уголок с видом на небольшую плотину. Закат встретим на холме Нортклифф, откуда открывается панорамный вид на Йоханнесбург.
Природа Африки и шахтёрский посёлок
Сегодня отправимся к самым впечатляющим природным локациям провинции Мпумаланги. Увидим 65-метровый водопад Мак-Мак, располагающийся среди скалистых утёсов и леса в одноимённом заповеднике.
Далее перенесёмся во времена золотой лихорадки — в шахтёрский посёлок Пилгримс Рест, который стал музеем и национальным памятником ЮАР. Проникнемся атмосферой 1800-х годов, узнаем о старателях, первооткрывателях и поисках неуловимого золота.
Переночуем в провинции Мпумаланга, устроим киновечер.
Лифт в ущелье, скалы, заповедник и природные богатства Африки
Начнём день с панорамных видов — посещения лифта «Graskop Gorge» со стеклянными стенками. Спустимся на нём в пышное ущелье с каскадным водопадом и многовековыми деревьями. Полюбуемся скалой Пиннакл на фоне неба и увидим «Окно Бога». Перед нами откроется провинция Лоувельд, непроходимые тропические леса и бесконечная равнина. Заедем на ещё одну смотровую площадку, после чего остановимся на обед в кафе.
Среди изумрудной листвы найдём живописный водопад, где погрузимся в спокойствие природного оазиса. На территории природного заповедника «Каньон Блайд-Ривер» есть немало интересных мест — увидим и «Выбоины удачи Бурка», чем-то напоминающие российские дороги. Узнаем, как образовалось геологическое чудо. Встретим закат в месте силы — на смотровой площадке с видом на три скалы, похожие на традиционные африканские хижины или рондавелы.
На ночь остановимся в гостевом доме в провинции Мпумаланга.
2 водопада и перелёт в Кейптаун к океану
Сегодня переезжаем в Кейптаун — морской город-порт со знаменитой Столовой горой. По дороге до аэропорта остановимся полюбоваться водопадами Берлинским и Лиссабонским. Внутренний перелёт уже включён в стоимость. Спустя 2 часа в небе окажемся у Атлантического океана! Заселимся и отдохнём.
Кейптаун с вертолёта и горы, морской мир, исторический район и вечер на пляже
Пора увидеть калейдоскоп красочных домов и культурного наследия Кейптауна. Для этого отправимся в исторический район Бо-Каап. Посетим самый большой аквариум в Южном полушарии — «Двух Океанов». Узнаем о биоразнообразии побережья Южной Африки и рассмотрим морской мир, гуляя по стеклянной трубе.
Затем запрыгнем в вертолёт и восхитимся Кейптауном с высоты. Увидим места, где мы в скором времени побываем. Продолжим любоваться панорамными видами со Столовой горы, куда поднимемся по канатной дороге.
Вечер встретим на побережье — на лучшем пляже для сёрфинга Кампс-Бэй с белоснежным песком. Желающие смогут искупаться в лазурных водах.
Много океана, морских котиков, пингвинов и вина
Приготовьтесь умиляться — отправляемся на остров к морским котикам, греющимся на скалах! Далее в программе одна из самых живописных прибрежных дорог в мире. Мы сможем остановиться там, где захотим, сделаем фото и посетим винодельческое хозяйство 17-го века. Нас ждёт дегустация южноафриканских вин.
Насладившись вкусами и ароматами, заедем на пляж с пингвинами и понаблюдаем за очаровательными животными. Закат встретим на знаменитом мысе Доброй Надежды с видом на скалы, о которые разбиваются волны. Когда-то здесь мореплаватели искали проход в далёкие края, а теперь мы наслаждаемся восхитительной панорамой.
Ночуем в Кейптауне.
Шанс увидеть китов, место встречи двух океанов, самая южная точка Африки и пустынный пляж
Оставим на пару дней Кейптаун, чтобы посетить ещё несколько живописных локаций. Переезжаем в небольшой город Монтегю. По пути сделаем остановку на смотровой площадке, с которой будет шанс увидеть мигрирующих китов. Следующая точка — встреча Индийского океана с Атлантическим. Посетим мыс Игольный, самую южную точку Африки, где красуется маяк.
После обеда прогуляемся по практически пустынному пляжу, длина которого составляет более 20 км. Разместимся с комфортом в доме на одну ночь и постараемся пораньше лечь спать, так как завтра нас ждёт насыщенная программа.
Сафари в заповеднике, дегустация вина и сыров, ботанический сад и закат с видом на побережье
Сегодня посетим частный заповедник «Аквила», где увидим «большую пятёрку» — слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. После захватывающего сафари продегустируем вина и сыры южноафриканского производителя «Fairview Wine and Cheese».
Вернёмся в Кейптаун и отдохнём в ботаническом саду Кирстенбош. В спокойном темпе прогуляемся по извилистым дорожкам в окружении африканских цветов и экзотических для нас растений. По традиции, встретим закат на панорамной точке, откуда насладимся видом на побережье.
Океан, вино и страусиная ферма
День релакса необходим в каждом туре — сегодня каждый сам выберет, чем хочет заняться в Кейптауне. Желающие поваляются на пляже, искупаются, посёрфят, прогуляются по городскому рынку.
Посетим винодельню, основанную в 1773 году, и продегустируем несколько сортов, признанных на международном уровне. Заглянем на страусиную ферму и узнаем об одной из крупнейших в мире нелетающих птиц. Вечером расслабимся в баре или соберёмся дома.
Отъезд
После завтрака выезжаем из апартаментов и отправляемся в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды по программе на комфортабельном джипе или минивэне и расходы на авто (бензин, парковки, обслуживание)
- Трансфер из/в аэропорт
- Внутренний перелёт Йоханнесбург - Кейптаун
- Завтраки со 2-го дня
- Дегустация вин (3 винодельни) и сыров
- Полёт на вертолёте
- Посещение океанариума
- Канатная дорога
- Сафари в заповеднике
- Круиз к морским котикам
- Сборы в национальных парках
- Входные билеты
- Экскурсии
- Фотографии с полароида: 4 для себя и 1 общая
- Фотографии с оцифрованной плёнки в течение месяца после поездки
- Работа организатора, помощь с покупкой билетов и во время тура по любым вопросам
- Путешествие проводится в группе от 3 человек. Возраст участников - 18-39 лет
- После внесения предоплаты необходимо оплатить организатору напрямую 50% от стоимости. Помимо 15% на сайте. Это нужно для бронирования жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте. В случае отмены поездки со стороны путешественника данная сумма не возвращается
Что не входит в цену
- Билеты до Йоханнесбурга и обратно из Кейптауна
- Обеды и ужины - около 20-30 долларов в день
- Сёрфинг - около 30 долларов
- Дополнительные активности и развлечения