В колыбели человечества: большое африканское сафари с телеведущим-биологом

Подобраться к животным на джипах и лодках, пожить в шатре и услышать «гром небес»
Путешествие по Африке — это незабываемое приключение, которое позволит вам окунуться в мир дикой природы и посетить места, где, по предположениям учёных, появились первые люди. Начнём тур в Ботсване —
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настоящем раю для любителей сафари.

На джипах и лодках мы исследуем дельту реки Окаванго и национальный парк «Чобе» и на расстоянии вытянутой руки увидим слонов, львов, бегемотов и многих других животных.

Поймаем радугу и послушаем «гром небес» у водопада Виктория в Замбии и проводим закатные лучи, отправившись в речной круиз. Завершим поездку в ЮАР, где находится Колыбель человечества — родина наших древнейших предков.

Будем останавливаться в аутентичных лоджах и отелях, куда частенько наведываются и представители фауны. Ещё интереснее тур сделают рассказы эксперта — биолога, радио- и телеведущего Ивана Затевахина.

В колыбели человечества: большое африканское сафари с телеведущим-биологом
В колыбели человечества: большое африканское сафари с телеведущим-биологом
В колыбели человечества: большое африканское сафари с телеведущим-биологом
Ближайшие даты:
19
мар
Время начала: 12:40

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы:
- в Ботсвану: 18.03.2025, вылет в 21:30, Москва (Домодедово) – Маун;
- в Россию: 26.03.2025, вылет в 14:35, Йоханнесбург – Москва (Домодедово).

Проживание. 2-местное размещение в роскошных лоджах и отелях с бассейнами: лодж Sable Alley 5* (1-3 ночи), лодж Cresta Mowana Safari Resort & Spa 4* (4-5 ночи), отель Royal Livingstone Hotel 5* (6 ночь), отель 54 on Bath 5* (7 ночь). 1-местное проживание — за доплату.

*Фото мест размещения взяты с сайта booking.com и предоставлены организатором

Питание. В стоимость тура включены: полный пансион и напитки местного производства в лоджах (1-6 дни); завтраки в отелях (7-8 дни). Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный) и джипы (для багажа предусмотрено отдельно авто). Также включены перелёты чартерными рейсами Маун — дельта Окаванго — Касане («Чобе») с багажом до 20 кг.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. В Ботсване и ЮАР гражданам России не требуется. Виза в Замбию оформляется заранее онлайн.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие к дельте Окаванго

Встретим вас у аэропорта Мауна и чартерным рейсом доберёмся к дельте реки Окаванго, самой большой внутренней дельте планеты, не имеющей выхода в мировой океан. Время перелёта — 35 минут.

Затем доедем в наш лодж и разместимся в комфортабельных шатрах с открытой ванной. Включены полный пансион и напитки местного производства. Рядом с отелем расположена заросшая лилиями лагуна, где обитают бегемоты, а слоны и буйволы приходят на водопой.

Вечером состоится наше первое сафари на открытых джипах. Дельта Окаванго — это уникальная экосистема с каналами, островами, лесами и саванной. Здесь обитают все представители «большой пятёрки» — лев, леопард, буйвол, слон, носорог, а также множество других животных и птиц. Рай для любителей дикой природы!

Экспертом в этом туре выступит Иван Затевахин — кандидат биологических наук, радио- и телеведущий, известный благодаря программам «Диалоги о животных» и «Доброе утро». Всю поездку учёный будет делиться с вами самыми интересными фактами — будет увлекательно!

Прибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте ОкавангоПрибытие к дельте Окаванго
2 день

Сафари по дельте, отдых в лодже

Встанем ещё на рассвете, ведь это лучшее время, чтобы встретить животных. Отправимся на очередное сафари: будем наблюдать за диким миром Ботсваны с близкого расстояния и слушать рассказы эксперта о нём.

К обеду вернёмся в лодж. Днём будет свободное время, чтобы отдохнуть у бассейна. При желании вы можете исследовать дельту на каноэ-мокоро или заказать пешеходную экскурсию в компании вооружённого рейнджера (включено в стоимость).

Вечером продолжим наше сафари. По возвращении в лодж соберёмся у костра с бокалом вина и поболтаем.

Сафари по дельте, отдых в лоджеСафари по дельте, отдых в лоджеСафари по дельте, отдых в лоджеСафари по дельте, отдых в лодже
3 день

Сафари по дельте, отдых в лодже

Программа этого дня повторяет программу предыдущего: будем наблюдать за животными во время джип-сафари, слушать лекции Ивана Затевахина, отдыхать у бассейна и костра в лодже.

Сафари по дельте, отдых в лоджеСафари по дельте, отдых в лоджеСафари по дельте, отдых в лоджеСафари по дельте, отдых в лодже
4 день

Прибытие в нацпарк «Чобе»

После завтрака съездим на финальное сафари по дельте Окаванго. Затем чартерным рейсом доберёмся к следующей локации — национальному парку «Чобе», самому старому и третьему по величине в Ботсване. Время перелёта — 45 минут.

Доедем в наш лодж и разместимся в просторных номерах. Включены полный пансион и напитки местного производства. На территории есть спа-салон и поле для гольфа.

На закате на лодках исследуем реку Чобе. Прилегающий к ней национальный парк известен самой высокой в Африке концентрацией слонов — здесь живёт около 50 тысяч особей. Также можно встретить буйволов, львов, гиен, леопардов, бородавочников, обезьян. Мы с воды понаблюдаем за животными, приходящими к руслу, чтобы утолить жажду.

Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»Прибытие в нацпарк «Чобе»
5 день

Сафари по нацпарку

Ранним утром загрузимся в открытые джипы и поедем на сафари. Обязательно встретим множество млекопитающих и хищников и, если повезёт, — редкую дикую собаку.

Днём вернёмся в лодж, чтобы пообедать и отдохнуть. Вечером состоится очередное сафари на выбор — на лодке или джипе. В отель вернёмся к ужину.

Сафари по нацпаркуСафари по нацпаркуСафари по нацпаркуСафари по нацпарку
6 день

Переезд к водопаду Виктория, речной круиз

Позавтракав, освободим номера и поедем в Замбию. После размещения в отеле немного отдохнём, а затем отправимся любоваться величественным водопадом Виктория. Это единственный в мире водопад, одновременно имеющий более 100 метров в высоту и более километра в ширину. Услышим «гром небес» — гул, издаваемый при падении тонн воды, и обязательно увидим радугу.

На закате совершим круиз по реке Замбези. На борту выпьем коктейль и попробуем суши от шеф-повара.

Переезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круизПереезд к водопаду Виктория, речной круиз
7 день

Перелёт в Йоханнесбург

Утром вы можете запланировать полёт над водопадом Виктория на вертолёте (за доплату). Затем поедем к аэропорту и улетим в ЮАР. Время перелёта — 1 час 30 минут. Остаток дня будет свободен. Рекомендуем попробовать изысканные блюда и выпить игристого в ресторане нашего отеля в Йоханнесбурге.

Перелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в ЙоханнесбургПерелёт в Йоханнесбург
8 день

Колыбель человечества, возвращение домой

Посвятим утро Колыбели человечества. Это огромный район, охраняемый ЮНЕСКО, со множеством известняковых пещер. В них археологи нашли огромное количество окаменелых останков людей и животных, чей возраст исчисляется миллионами лет. Как и эфиопский нацпарк «Аваш», это место претендует на звание родины древнейшего человека.

По окончании экскурсии доставим вас к аэропорту к обратному рейсу и попрощаемся.

Колыбель человечества, возвращение домойКолыбель человечества, возвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$10 550
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Полный пансион и напитки местного производства в лоджах
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по программе
  • Перелёты чартерными рейсами
  • Дополнительная машина для перевозки багажа
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Сопровождение и лекции эксперта
  • Все входные билеты, активности, сафари, круизы и экскурсии по программе
  • Туристические сборы
Что не входит в цену
  • Перелёты в Маун и обратно из Йоханнесбурга
  • Перелёт Ливингстон - Йоханнесбург - от $350
  • Обеды и ужины в 7-8 дни
  • Страховка
  • Виза в Замбию - $75
  • Полёт на вертолёте над водопадом Виктория - $350
  • Доплата за 1-местное размещение - $950
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мауна, после полудня
Завершение: Аэропорт Йоханнесбурга, полдень
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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