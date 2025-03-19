мар
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы:
- в Ботсвану: 18.03.2025, вылет в 21:30, Москва (Домодедово) – Маун;
- в Россию: 26.03.2025, вылет в 14:35, Йоханнесбург – Москва (Домодедово).
Проживание. 2-местное размещение в роскошных лоджах и отелях с бассейнами: лодж Sable Alley 5* (1-3 ночи), лодж Cresta Mowana Safari Resort & Spa 4* (4-5 ночи), отель Royal Livingstone Hotel 5* (6 ночь), отель 54 on Bath 5* (7 ночь). 1-местное проживание — за доплату.
*Фото мест размещения взяты с сайта booking.com и предоставлены организатором
Питание. В стоимость тура включены: полный пансион и напитки местного производства в лоджах (1-6 дни); завтраки в отелях (7-8 дни). Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный) и джипы (для багажа предусмотрено отдельно авто). Также включены перелёты чартерными рейсами Маун — дельта Окаванго — Касане («Чобе») с багажом до 20 кг.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. В Ботсване и ЮАР гражданам России не требуется. Виза в Замбию оформляется заранее онлайн.
Программа тура по дням
Прибытие к дельте Окаванго
Встретим вас у аэропорта Мауна и чартерным рейсом доберёмся к дельте реки Окаванго, самой большой внутренней дельте планеты, не имеющей выхода в мировой океан. Время перелёта — 35 минут.
Затем доедем в наш лодж и разместимся в комфортабельных шатрах с открытой ванной. Включены полный пансион и напитки местного производства. Рядом с отелем расположена заросшая лилиями лагуна, где обитают бегемоты, а слоны и буйволы приходят на водопой.
Вечером состоится наше первое сафари на открытых джипах. Дельта Окаванго — это уникальная экосистема с каналами, островами, лесами и саванной. Здесь обитают все представители «большой пятёрки» — лев, леопард, буйвол, слон, носорог, а также множество других животных и птиц. Рай для любителей дикой природы!
Экспертом в этом туре выступит Иван Затевахин — кандидат биологических наук, радио- и телеведущий, известный благодаря программам «Диалоги о животных» и «Доброе утро». Всю поездку учёный будет делиться с вами самыми интересными фактами — будет увлекательно!
Сафари по дельте, отдых в лодже
Встанем ещё на рассвете, ведь это лучшее время, чтобы встретить животных. Отправимся на очередное сафари: будем наблюдать за диким миром Ботсваны с близкого расстояния и слушать рассказы эксперта о нём.
К обеду вернёмся в лодж. Днём будет свободное время, чтобы отдохнуть у бассейна. При желании вы можете исследовать дельту на каноэ-мокоро или заказать пешеходную экскурсию в компании вооружённого рейнджера (включено в стоимость).
Вечером продолжим наше сафари. По возвращении в лодж соберёмся у костра с бокалом вина и поболтаем.
Сафари по дельте, отдых в лодже
Программа этого дня повторяет программу предыдущего: будем наблюдать за животными во время джип-сафари, слушать лекции Ивана Затевахина, отдыхать у бассейна и костра в лодже.
Прибытие в нацпарк «Чобе»
После завтрака съездим на финальное сафари по дельте Окаванго. Затем чартерным рейсом доберёмся к следующей локации — национальному парку «Чобе», самому старому и третьему по величине в Ботсване. Время перелёта — 45 минут.
Доедем в наш лодж и разместимся в просторных номерах. Включены полный пансион и напитки местного производства. На территории есть спа-салон и поле для гольфа.
На закате на лодках исследуем реку Чобе. Прилегающий к ней национальный парк известен самой высокой в Африке концентрацией слонов — здесь живёт около 50 тысяч особей. Также можно встретить буйволов, львов, гиен, леопардов, бородавочников, обезьян. Мы с воды понаблюдаем за животными, приходящими к руслу, чтобы утолить жажду.
Сафари по нацпарку
Ранним утром загрузимся в открытые джипы и поедем на сафари. Обязательно встретим множество млекопитающих и хищников и, если повезёт, — редкую дикую собаку.
Днём вернёмся в лодж, чтобы пообедать и отдохнуть. Вечером состоится очередное сафари на выбор — на лодке или джипе. В отель вернёмся к ужину.
Переезд к водопаду Виктория, речной круиз
Позавтракав, освободим номера и поедем в Замбию. После размещения в отеле немного отдохнём, а затем отправимся любоваться величественным водопадом Виктория. Это единственный в мире водопад, одновременно имеющий более 100 метров в высоту и более километра в ширину. Услышим «гром небес» — гул, издаваемый при падении тонн воды, и обязательно увидим радугу.
На закате совершим круиз по реке Замбези. На борту выпьем коктейль и попробуем суши от шеф-повара.
Перелёт в Йоханнесбург
Утром вы можете запланировать полёт над водопадом Виктория на вертолёте (за доплату). Затем поедем к аэропорту и улетим в ЮАР. Время перелёта — 1 час 30 минут. Остаток дня будет свободен. Рекомендуем попробовать изысканные блюда и выпить игристого в ресторане нашего отеля в Йоханнесбурге.
Колыбель человечества, возвращение домой
Посвятим утро Колыбели человечества. Это огромный район, охраняемый ЮНЕСКО, со множеством известняковых пещер. В них археологи нашли огромное количество окаменелых останков людей и животных, чей возраст исчисляется миллионами лет. Как и эфиопский нацпарк «Аваш», это место претендует на звание родины древнейшего человека.
По окончании экскурсии доставим вас к аэропорту к обратному рейсу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$10 550
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Полный пансион и напитки местного производства в лоджах
- Завтраки в отелях
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по программе
- Перелёты чартерными рейсами
- Дополнительная машина для перевозки багажа
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Сопровождение и лекции эксперта
- Все входные билеты, активности, сафари, круизы и экскурсии по программе
- Туристические сборы
Что не входит в цену
- Перелёты в Маун и обратно из Йоханнесбурга
- Перелёт Ливингстон - Йоханнесбург - от $350
- Обеды и ужины в 7-8 дни
- Страховка
- Виза в Замбию - $75
- Полёт на вертолёте над водопадом Виктория - $350
- Доплата за 1-местное размещение - $950