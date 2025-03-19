Встретим вас у аэропорта Мауна и чартерным рейсом доберёмся к дельте реки Окаванго, самой большой внутренней дельте планеты, не имеющей выхода в мировой океан. Время перелёта — 35 минут.

Затем доедем в наш лодж и разместимся в комфортабельных шатрах с открытой ванной. Включены полный пансион и напитки местного производства. Рядом с отелем расположена заросшая лилиями лагуна, где обитают бегемоты, а слоны и буйволы приходят на водопой.

Вечером состоится наше первое сафари на открытых джипах. Дельта Окаванго — это уникальная экосистема с каналами, островами, лесами и саванной. Здесь обитают все представители «большой пятёрки» — лев, леопард, буйвол, слон, носорог, а также множество других животных и птиц. Рай для любителей дикой природы!

Экспертом в этом туре выступит Иван Затевахин — кандидат биологических наук, радио- и телеведущий, известный благодаря программам «Диалоги о животных» и «Доброе утро». Всю поездку учёный будет делиться с вами самыми интересными фактами — будет увлекательно!