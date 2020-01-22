Сколько заболело коронавирусом в Южной Америке на сегодня: 82308 заболело, 3850 умерло, 36334 выздоровело. Последние новости Южной Америки, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Южной Америке Заразилось 82 308 +56

Умерло 3850 +1

Выздоровело 36 334 +8109

В тяжелом состоянии 7533 -1

Болеют сейчас 42 124 +50

Летальность 4.68% около 47 чел. на 1000 заболевших

В Южной Америке находится 3.42% (82 308 человек) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 7533 в тяжелом или критическом состоянии, 3850 умерло, 36 334 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 42 124 человека



По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Южной Америке График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Южной Америке, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Южной Америке и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Южной Америке от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Южной Америке График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Южной Америки по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Зараженных Умерших Летальность Выздоровевших Осталось зараженных 20 апр 2020 82 308 +56+0.07% 3850 +1+0.03% 0% 36 334 +8109+29% ▼ 42 124-8054 19 апр 2020 82 252 +4279+5% 3849 +196+5% 0.47% 36 329 +8637+31% ▼ 42 074-4554 18 апр 2020 77 973 +5442+8% 3653 +335+10% 0.72% 27 692 +836+3% ▲ 46 628+4271 17 апр 2020 72 531 +4940+7% 3318 +261+9% 0.62% 26 856 +885+3% ▲ 42 357+3794 16 апр 2020 67 591 +4289+7% 3057 +260+9% 0.67% 25 971 +3593+16% ▲ 38 563+436 15 апр 2020 63 302 +5613+10% 2797 +286+11% 0.75% 22 378 +764+4% ▲ 38 127+4563 14 апр 2020 57 689 +2995+5% 2511 +263+12% 0.78% 21 614 +14553+206% ▼ 33 564-11821 13 апр 2020 54 694 +4113+8% 2248 +167+8% 0.37% 7061 +1380+24% ▲ 45 385+2566 12 апр 2020 50 581 +2513+5% 2081 +134+7% 0.31% 5681 +449+9% ▲ 42 819+1930 11 апр 2020 48 068 +3092+7% 1947 +138+8% 0.34% 5232 +613+13% ▲ 40 889+2341 10 апр 2020 44 976 +5371+14% 1809 +194+12% 0.5% 4619 +504+12% ▲ 38 548+4673 9 апр 2020 39 605 +4143+12% 1615 +221+16% 0.65% 4115 +590+17% ▲ 33 875+3332 8 апр 2020 35 462 +4847+16% 1394 +189+16% 0.62% 3525 +347+11% ▲ 30 543+4311 7 апр 2020 30 615 +3111+11% 1205 +188+18% 0.72% 3178 +569+22% ▲ 26 232+2354 6 апр 2020 27 504 +1883+7% 1017 +122+14% 0.51% 2609 +210+9% ▲ 23 878+1551 5 апр 2020 25 621 +2147+9% 895 +73+9% 0.33% 2399 +186+8% ▲ 22 327+1888 4 апр 2020 23 474 +2106+10% 822 +136+20% 0.67% 2213 +569+35% ▲ 20 439+1401 3 апр 2020 21 368 +2141+11% 686 +90+15% 0.47% 1644 +146+10% ▲ 19 038+1905 2 апр 2020 19 227 +2279+13% 596 +135+29% 0.79% 1498 +276+23% ▲ 17 133+1868 1 апр 2020 16 948 +2449+17% 461 +81+21% 0.53% 1222 +120+11% ▲ 15 265+2248 31 мар 2020 14 499 +2211+18% 380 +74+24% 0.57% 1102 +456+71% ▲ 13 017+1681 30 мар 2020 12 288 +973+9% 306 +48+19% 0.42% 646 +399+162% ▲ 11 336+526 29 мар 2020 11 315 +1171+12% 258 +47+22% 0.43% 247 +39+19% ▲ 10 810+1085 28 мар 2020 10 144 +1288+15% 211 +43+26% 0.44% 208 +26+14% ▲ 9725+1219 27 мар 2020 8856 +1168+15% 168 +25+17% 0.29% 182 +51+39% ▲ 8506+1092 26 мар 2020 7688 +1120+17% 143 +28+24% 0.38% 131 +28+27% ▲ 7414+1064 25 мар 2020 6568 +822+14% 115 +21+22% 0.33% 103 +7+7% ▲ 6350+794 24 мар 2020 5746 +809+16% 94 +26+38% 0.47% 96 +55+134% ▲ 5556+728 23 мар 2020 4937 +812+20% 68 +15+28% 0.31% 41 +6+17% ▲ 4828+791 22 мар 2020 4125 +1161+39% 53 +20+61% 0.5% 35 +19+119% ▲ 4037+1122 21 мар 2020 2964 +705+31% 33 +10+43% 0.34% 16 +3+23% ▲ 2915+692 20 мар 2020 2259 +616+37% 23 +10+77% 0.45% 13 +6+86% ▲ 2223+600 19 мар 2020 1643 +488+42% 13 +5+63% 0.31% 7 ▲ 1623+483 18 мар 2020 1155 +235+26% 8 +2+33% 0.18% 7 ▲ 1140+233 17 мар 2020 920 +283+44% 6 +1+20% 0.11% 7 +5+250% ▲ 907+277 16 мар 2020 637 +216+51% 5 — 2 +1+100% ▲ 630+215 15 мар 2020 421 +63+18% 5 — 1 ▲ 415+63 14 мар 2020 358 +65+22% 5 +2+67% 0.57% 1 +1 ▲ 352+62 13 мар 2020 293 +150+105% 3 +1+50% 0.34% 0 ▲ 290+149 12 мар 2020 143 +19+15% 2 +1+100% 0.71% 0 ▲ 141+18 11 мар 2020 124 +33+36% 1 — 0 ▲ 123+33 10 мар 2020 91 +22+32% 1 — 0 ▲ 90+22 9 мар 2020 69 +7+11% 1 — 0 ▲ 68+7 8 мар 2020 62 +22+55% 1 +1 1.64% 0 ▲ 61+21 7 мар 2020 40 +6+18% 0 — 0 ▲ 40+6 6 мар 2020 34 +12+55% 0 — 0 ▲ 34+12 5 мар 2020 22 +6+38% 0 — 0 ▲ 22+6 4 мар 2020 16 +5+45% 0 — 0 ▲ 16+5 3 мар 2020 11 +3+38% 0 — 0 ▲ 11+3 1 мар 2020 8 +6+300% 0 — 0 ▲ 8+6 29 фев 2020 2 +1+100% 0 — 0 ▲ 2+1 26 фев 2020 1 +1 0 — 0 ▲ 1+1 22 янв 2020 0 0 — 0 — 0 Показать всю таблицу * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Южной Америке по дням