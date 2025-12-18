Здесь древние храмы соседствуют с арт-деревнями, а морские пейзажи — с видами современных небоскрёбов. Это Пусан — город, в котором я живу и который знаю до мелочей. Мы начнём у воды, где храм встречает рассвет, поднимемся по канатной дороге над заливом, прогуляемся по творческим районам и завершим день на панорамной площадке.

Ваш гид в Пусане

Храм Хэёндон Ёнгунса (1 ч)

Один из самых красивых храмов Южной Кореи прямо у моря. Здесь говорят, что желания исполняются — стоит лишь попросить.

Деревня Хинёуль (1,5 ч)

Холмы, яркие дома, уличные кафе и атмосфера творчества. Отличное место для прогулок и вдохновения, где каждый поворот как открытка.

Sky Cable Car в Сонгдо (1,5 ч)

Полёт над морем и Пусаном. Канатная дорога открывает виды на побережье и мосты.

Обед с видом на море (1 ч)

Свежие морепродукты или классические корейские блюда — вы сами выбираете. Я подскажу проверенные рестораны, где вкус и уют соединяются с видом на залив.

Камчон (Gamcheon Culture Village, 1,5 ч)

Город-галерея. Расписные дома, арт-объекты, мастерские — место, где творчество оживает на каждом шагу. Здесь я раскрою, как бедный район превратился в культурное сердце Пусана.

X-Sky панорамная площадка (45 мин)

Современная смотровая площадка с видами на весь город и океан. Это финал дня — когда солнце садится за горизонт, а Пусан зажигает огни.

Во время экскурсии я покажу вам секретные точки, расскажу местные легенды и истории, которых нет в путеводителях.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Mercedes E-класса. При необходимости возьмите детское кресло

В стоимость входят платные дороги и парковки

Программа может быть адаптирована под ваши интересы

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на микроавтобусе с доплатой $60 с чел.

Не входит в стоимость: