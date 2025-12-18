Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Пусане
Я живу в Южной Корее с 2017 года и обожаю эту удивительную страну с её уникальной культурой и удивительной красоты природой.
По образованию я — переводчик с корейского и английского языков, читать дальше
что помогает мне свободно общаться с людьми из разных стран и делать каждую экскурсию максимально интересной и комфортной.
Живу в Пусане — городе, который завораживает своим сочетанием современности и традиций, шумных рынков и тихих пляжей. Я обожаю Пусан и с радостью делюсь его секретами с гостями: показываю самые интересные места, рассказываю истории, которые делают город живым, и помогаю прочувствовать его настоящий дух.