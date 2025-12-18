Мои заказы

Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом

Познакомиться с самыми живописными местами мегаполиса и узнать его историю
Здесь древние храмы соседствуют с арт-деревнями, а морские пейзажи — с видами современных небоскрёбов. Это Пусан — город, в котором я живу и который знаю до мелочей.

Мы начнём у воды, где храм встречает рассвет, поднимемся по канатной дороге над заливом, прогуляемся по творческим районам и завершим день на панорамной площадке.
Описание экскурсии

Храм Хэёндон Ёнгунса (1 ч)

Один из самых красивых храмов Южной Кореи прямо у моря. Здесь говорят, что желания исполняются — стоит лишь попросить.

Деревня Хинёуль (1,5 ч)

Холмы, яркие дома, уличные кафе и атмосфера творчества. Отличное место для прогулок и вдохновения, где каждый поворот как открытка.

Sky Cable Car в Сонгдо (1,5 ч)

Полёт над морем и Пусаном. Канатная дорога открывает виды на побережье и мосты.

Обед с видом на море (1 ч)

Свежие морепродукты или классические корейские блюда — вы сами выбираете. Я подскажу проверенные рестораны, где вкус и уют соединяются с видом на залив.

Камчон (Gamcheon Culture Village, 1,5 ч)

Город-галерея. Расписные дома, арт-объекты, мастерские — место, где творчество оживает на каждом шагу. Здесь я раскрою, как бедный район превратился в культурное сердце Пусана.

X-Sky панорамная площадка (45 мин)

Современная смотровая площадка с видами на весь город и океан. Это финал дня — когда солнце садится за горизонт, а Пусан зажигает огни.

Во время экскурсии я покажу вам секретные точки, расскажу местные легенды и истории, которых нет в путеводителях.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes E-класса. При необходимости возьмите детское кресло
  • В стоимость входят платные дороги и парковки
  • Программа может быть адаптирована под ваши интересы
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на микроавтобусе с доплатой $60 с чел.

Не входит в стоимость:

  • Обед
  • Входные билеты:
    – Sky Cable Car: 17,000 вон (~$12,5) / Crystal Cabin 22,000 вон (~$16,2)
    – X-Sky: 27,000 вон (~$18) взрослые, 24,000 вон (~$16) дети и пожилые

Мария
Мария — ваш гид в Пусане
Я живу в Южной Корее с 2017 года и обожаю эту удивительную страну с её уникальной культурой и удивительной красоты природой. По образованию я — переводчик с корейского и английского языков,
читать дальше

что помогает мне свободно общаться с людьми из разных стран и делать каждую экскурсию максимально интересной и комфортной. Живу в Пусане — городе, который завораживает своим сочетанием современности и традиций, шумных рынков и тихих пляжей. Я обожаю Пусан и с радостью делюсь его секретами с гостями: показываю самые интересные места, рассказываю истории, которые делают город живым, и помогаю прочувствовать его настоящий дух.

