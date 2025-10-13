Первым посетим озеро Энцо, которое сравнивают с призраком: раз в 4-5 лет оно полностью исчезает и потом наполняется вновь.

Увидим ещё одну водную жемчужину — живописное озеро Коз в чаще леса. Заедем в святилище Джеры дзуар, самое почитаемое в регионе. Сюда для исцеления родители привозили маленького Сосо Джугашвили, который позже стал известен под именем Иосиф Сталин.

Также сегодня побываем в селе Багиата, где бьёт источник минеральной воды, и полюбуемся высокогорным Шихантурским водопадом.