Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прокатитесь по организованному маршруту. Два горных озера, водопад - один маршрут. Горы, смотровая, площадка, качель - второй маршрут.

Кристина Ваш гид в Новом Афоне Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-2 человека Когда Ежедневно в 10:00/13:00/16:00 3750 ₽ за человека

Описание экскурсии Что вас ждёт? Выезды: с 10:00 / с 13:00/ с 16:00/ с 19:00 - Обычный маршрут от 1 ч 20 до 1 ч 40 мин два озера и водопад. Протяженность 7 км. Едем по организованному маршруту, сами за рулем, но за гидом, не спеша. - Экстрим маршрут от 1 ч 40 мин до 1 ч 50 мин (более сложный). Протяженность 10 км. Не рекомендуем ехать по этому маршруту если нету первоначального опыта вождения. (Стоимость отличается) Квадрациклы 2х местные, 200 куб., задний привод. Цена с человека! Дети до 7-и лет включительно 50% от стоимости! Дети до 14 лет самостоятельно за руль не садятся, только со взрослым! С 14 лет подростки самостоятельно могут управлять квадроциклом, но только с письменного разрешения родителей, что подтверждают свое согласие. Также можно ехать с гидом на одном квадроцикле. Важная информация: Бронируем заранее, за два дня (в редких случаях за день)! Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Два горных озера, водопад - один маршрут

Что можно увидеть на экскурсии? Два горных озера, водопад - один маршрут

Горы, смотровая, площадка, качель - второй маршрут Что включено Катание на квадроциклах Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По месту вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00/13:00/16:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек. Важная информация Бронируем заранее, за два дня (в редких случаях за день)

Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь