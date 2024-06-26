Экскурсии от вашего отеля в Новом Афоне

Найдено 14 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Новом Афоне, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
15 июля в 09:00
17 июля в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Озеро Рица: путешествие по национальному парку
Групповая
9 часов
6 отзывов
Озеро Рица и Юпшарский каньон: экскурсия из Нового Афона с дегустацией
Ваше путешествие начнется с восхитительных пейзажей Юпшарского каньона, прогулки у озера Рица и водопадов, полных красоты и спокойствия
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 450 за человека
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно, 10-30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 700 за человека
Экскурсия по Новому Афону
Групповая
5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Новому Афону: История, архитектура и святыни
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона, исследуя его уникальные архитектурные и исторические сокровища
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 10-00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
1 150 за человека
Термальный источник Кындыг
Групповая
4 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия в термальный источник Кындыг в Новом Афоне
Окунитесь в мир здоровья и релаксации с экскурсией в термальный источник Кындыг. Восстановление и удовольствие гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 000 за человека
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Групповая
7 часов
3 отзыва
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Понедельник, среда и пятница 10:00
Сегодня в 10:00
3 июля в 10:00
1 650 за человека
Ущелье Черниговка
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в ущелье Черниговка, Новый Афон: водопады и зелень
Погрузитесь в мир природной красоты Ущелья Черниговка. Живописные водопады и пышная зелень ждут вас в этом уникальном месте
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 15:00
22 сен в 15:00
23 сен в 15:00
1 300 за человека
Джип-тур «Города-призраки»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
11 часов
Джип-тур «Города-призраки»: мистическое путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых мест и легендарных историй в уникальном туре по заброшенным уголкам Абхазии
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 200 за человека
Каньон Аапста: экскурсия 8 в 1
🛣 Джиппинг
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Новом Афоне: уникальное приключение 9 в 1 для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Каньон «Аапста». От джиппинга до катания на тарзанке - ваш отдых будет незабываемым
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, пятница в 10:00
3 июля в 10:00
5 июля в 10:00
600 за человека
Абхазское застолье
Групповая
6 часов
Абхазское застолье: погружение в культуру и гастрономию Нового Афона
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по селу Дурипш, где вас ждет захватывающий фольклорный концерт и традиционное абхазское застолье
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник – воскресенье, 16:00
Завтра в 16:00
3 июля в 16:00
1 300 за человека
Новый Афон и озеро Рица
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Новый Афон и озеро Рица: архитектура, природа и приключения
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приключений, посетив жемчужины Нового Афона и озера Рица с их неповторимыми памятниками и святынями
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, Суббота 9-00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
2 400 за человека
Каньон «Аапста» 8 в 1 из Гудауты
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Каньон Аапста 8 в 1» из Гудауты: водопады, джиппинг, рыбалка
Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Путешествовали на озеро Рица с экскурсоводом Адгуром. Поездка понравилась. Адгур учитывает интересы туристов, что делает путешествие познавательным и увлекательным. На
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    все заданные нами вопросы (история Абхазии, традиции народа, география местности) мы получили содержательные ответы в дополнение на нашу подготовку Гуглом:) Очередной раз убеждаемся, что никакой интернетный ресурс или ИИ не может заменить теплого понимающего человеческого общения. Выражаем глубокую благодарность Адгур и желаем ему профессионального успеха. Светлана, Владимир. СПб.

  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    14.06.2024 Ну это было незабываемо!!! 💥 Крутейшая экскурсия 😎🔥🔥🔥🔥 Адгур,настоящий патриот своей страны👍 именно он нам поведал много интересного об
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    Абхазии!! Харизматичный,позитивный 😁 стройный как кипарис 😊 Прокатил с ветерком 😅 Фотосессию организовал! Гид с большой буквы! Никогда не посещаем экскурсии дважды,НО это не тот случай!! так что не прощаемся,а говорим до встречи 😀

    14.06.2024 Ну это было незабываемо!!! 💥 Крутейшая экскурсия 😎🔥🔥🔥🔥 Адгур,настоящий патриот своей страны👍 именно он нам
  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Брали частную экскурсию до озера Рица. Нашим гидом был чудесный,потрясающий и очень душевный Радж. Рассказывал все очень подробно и интересно. Очень здорово рассказал историю Абхазии,обычаи и традиции народа. Без сомнений рекомендую. Спасибо огромное за этот потрясающий день🫶
  • П
    Пискунова
    20 июня 2024
    Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
    Экскурсия была организован отлично. Водитель Сергей был максимально галантен и отзывчив. Рекомендую. Что касается достопримечательностей, то они на высоте. Осталось море впечатлений!
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Ездили на индивидуальную экскурсию с Дамейном на озеро Рица, водопады, дегустацию! Мы в полном восторге, спасибо огромное🙏💥Природа непередаваемая, путешествие комфортное, отличная машина, Дамей большой профессионал и просто прекрасный человек! 👏🏻🌸 Всем рекомендую, если вернемся еще, все экскурсии только с вами🤪💃🏼
  • Л
    Людмила
    11 июня 2024
    Экскурсия по Новому Афону
    8 июня мы ездили в Новый Афон. Впечатлений масса. Во-первых, великолепный экскурсовод. Эсма хороший рассказчик и внимательный к людям человек.
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    Во-вторых, необыкновенная грандиозная пещера, великолепная природа Нового Афона - водопад, парк, мы посетили также церковь 10 века. Нам все очень понравилось, спасибо большое организаторам. Транспорт тоже на высоте.

  • Г
    Глухова
    9 июня 2024
    Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
    О красоте природы и богатствах Абхазии я в своем отзыве писать не стану, об этом пишут многие, но лучше увидеть
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    своими глазами и получить свои эмоции, чем перечитывать чужие. Но вот о чем точно хочу написать, это о потрясающей атмосфере, которую создали для нас гид Эсма и наш водитель. Наша группа не была для них очердной кучкой туристов, мы чувствовали себя дорогими и долгожданными гостями для двух влюбленных в свой край молодых людей! ДА, обворожительная Эсма всю дорогу сыпала историческими фактами, датами и дала очень много интереснейшей информации, но делала это в непринужденной обстановке, за нашими разговорами вся путевая информация была совсем не обременительна. Вечером, когда нас привезли в конечный пункт, вся наша группа пришла к общему мнению: это был очень насыщенный день, но мы напитались энергией и получили массу положительных эмоций! Спасибо большое ребятам!

  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
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    этом не утомительная. В комфортном режиме мы увидели все достопримечательности, которые есть на пути к большой Рице - водопады, сказочный лес, Голубое озеро, Юпшарский каньон и смотровую площадку над ним. Особый бонус - посещение дачи Сталина и катание на мемориальном катере 1950 года. Из Афона мы выезжали под дождем, но это только украсило поездку, сказочный лес в такую погоду становится и вправду сказочным и мистическим, как и вид со смотровой площадки. Очень всем рекомендую именно эту экскурсию, особенно если ее ведет Дамей) И еще - мы не собирались ни на какие дегустации, но когда я узнала, что в Абхазии выращивают мальбек и делают из него вино, не удержалась от посещения этой винодельни, которая превзошла все мои ожидания. Доводилось бывать в бодегах Риохи и Мендосы, так вот здесь уровень и качество вина не ниже. Любителям вина советую взять на заметку)

    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы сами распоряжайтесь своим временем, Адгур очень внимателен к своим пассажирам, а какие он делает фото и видео😍Хочется ездить на экскурсии теперь только так… 🫶
    Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы
  • Л
    Любовь
    18 ноября 2023
    Озеро Рица: путешествие по национальному парку
    Очень замечательно провели время,замечательный водитель Лёва всё рассказал показал,было очень интересно и познавательно. Заезжали в те места где автобус экскурсионный не возит. Спасибо огромное команде Спутник, за организацию таких экскурсий. Будем ещё в Абхазии обязательно экскурсии только у вас.

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «От вашего отеля»

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  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июле 2024
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