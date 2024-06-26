1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
15 июля в 09:00
17 июля в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Озеро Рица и Юпшарский каньон: экскурсия из Нового Афона с дегустацией
Ваше путешествие начнется с восхитительных пейзажей Юпшарского каньона, прогулки у озера Рица и водопадов, полных красоты и спокойствия
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 450₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно, 10-30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 700₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Новому Афону: История, архитектура и святыни
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона, исследуя его уникальные архитектурные и исторические сокровища
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 10-00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
1 150₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в термальный источник Кындыг в Новом Афоне
Окунитесь в мир здоровья и релаксации с экскурсией в термальный источник Кындыг. Восстановление и удовольствие гарантированы
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Кындыг и Черниговка: двойное удовольствие
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Понедельник, среда и пятница 10:00
Сегодня в 10:00
3 июля в 10:00
1 650₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в ущелье Черниговка, Новый Афон: водопады и зелень
Погрузитесь в мир природной красоты Ущелья Черниговка. Живописные водопады и пышная зелень ждут вас в этом уникальном месте
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 15:00
22 сен в 15:00
23 сен в 15:00
1 300₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Джип-тур «Города-призраки»: мистическое путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых мест и легендарных историй в уникальном туре по заброшенным уголкам Абхазии
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста» в Новом Афоне: уникальное приключение 9 в 1 для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Каньон «Аапста». От джиппинга до катания на тарзанке - ваш отдых будет незабываемым
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, пятница в 10:00
3 июля в 10:00
5 июля в 10:00
600₽ за человека
Групповая
6 часов
Абхазское застолье: погружение в культуру и гастрономию Нового Афона
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по селу Дурипш, где вас ждет захватывающий фольклорный концерт и традиционное абхазское застолье
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник – воскресенье, 16:00
Завтра в 16:00
3 июля в 16:00
1 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Новый Афон и озеро Рица: архитектура, природа и приключения
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приключений, посетив жемчужины Нового Афона и озера Рица с их неповторимыми памятниками и святынями
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, Суббота 9-00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Каньон Аапста 8 в 1» из Гудауты: водопады, джиппинг, рыбалка
Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 июня 2024Путешествовали на озеро Рица с экскурсоводом Адгуром. Поездка понравилась. Адгур учитывает интересы туристов, что делает путешествие познавательным и увлекательным. На
- ТТатьяна26 июня 202414.06.2024 Ну это было незабываемо!!! 💥 Крутейшая экскурсия 😎🔥🔥🔥🔥 Адгур,настоящий патриот своей страны👍 именно он нам поведал много интересного об
- ЕЕкатерина25 июня 2024Брали частную экскурсию до озера Рица. Нашим гидом был чудесный,потрясающий и очень душевный Радж. Рассказывал все очень подробно и интересно. Очень здорово рассказал историю Абхазии,обычаи и традиции народа. Без сомнений рекомендую. Спасибо огромное за этот потрясающий день🫶
- ППискунова20 июня 2024Экскурсия была организован отлично. Водитель Сергей был максимально галантен и отзывчив. Рекомендую. Что касается достопримечательностей, то они на высоте. Осталось море впечатлений!
- ЕЕкатерина19 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию с Дамейном на озеро Рица, водопады, дегустацию! Мы в полном восторге, спасибо огромное🙏💥Природа непередаваемая, путешествие комфортное, отличная машина, Дамей большой профессионал и просто прекрасный человек! 👏🏻🌸 Всем рекомендую, если вернемся еще, все экскурсии только с вами🤪💃🏼
- ЛЛюдмила11 июня 20248 июня мы ездили в Новый Афон. Впечатлений масса. Во-первых, великолепный экскурсовод. Эсма хороший рассказчик и внимательный к людям человек.
- ГГлухова9 июня 2024О красоте природы и богатствах Абхазии я в своем отзыве писать не стану, об этом пишут многие, но лучше увидеть
- ККсения30 мая 2024Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
- ИИрина29 апреля 2024Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы сами распоряжайтесь своим временем, Адгур очень внимателен к своим пассажирам, а какие он делает фото и видео😍Хочется ездить на экскурсии теперь только так… 🫶
- ЛЛюбовь18 ноября 2023Очень замечательно провели время,замечательный водитель Лёва всё рассказал показал,было очень интересно и познавательно. Заезжали в те места где автобус экскурсионный не возит. Спасибо огромное команде Спутник, за организацию таких экскурсий. Будем ещё в Абхазии обязательно экскурсии только у вас.
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