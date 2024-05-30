Выездные экскурсии из Нового Афона

Найдено 13 экскурсий в категории «Выездные» в Новом Афоне, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Впервые в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
9 отзывов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно, 10-30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
2 700 за человека
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Альпийские луга и Гегский водопад: эксклюзивный джип-тур в Новом Афоне
Погрузитесь в атмосферу природы на джип-туре по альпийским лугам и Гегскому водопаду. Откройте для себя живописные уголки Кавказа
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 450 за человека
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад: приключение в Абхазии
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным уголкам Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 8 чел.
Невероятный Новый Афон
Групповая
6 часов
3 отзыва
Невероятный Новый Афон: экскурсия по живописным местам
Увлекательная поездка в Новый Афон, где вас ждут уникальные храмы, монастыри и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу Абхазии и сделайте потрясающие фото
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Гагра
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
1 750 за человека
Джип-тур «Города-призраки»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
11 часов
Джип-тур «Города-призраки»: мистическое путешествие по Абхазии
Погрузитесь в атмосферу забытых мест и легендарных историй в уникальном туре по заброшенным уголкам Абхазии
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Индивидуальная
6 часов
Новый Афон: экскурсия по святыням и живописным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древнего Нового Афона, посетив его знаменитые святыни и насладившись великолепием природы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
8 800 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Новому Афону
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Новому Афону: История, архитектура и святыни
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона, исследуя его уникальные архитектурные и исторические сокровища
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 10-00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 150 за человека
Новый Афон и озеро Рица
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Новый Афон и озеро Рица: архитектура, природа и приключения
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приключений, посетив жемчужины Нового Афона и озера Рица с их неповторимыми памятниками и святынями
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, Суббота 9-00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 400 за человека
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия: Джип-тур по Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии с посещением Шакуранского водопада, древней пещеры и каньонов. Насладитесь трекингом и пикником на природе
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 200 за человека
Каньон «Аапста» 8 в 1 из Гудауты
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Каньон Аапста 8 в 1» из Гудауты: водопады, джиппинг, рыбалка
Погрузитесь в мир приключений в каньоне «Аапста»! Вас ждут водопады, джиппинг, конные прогулки и пикник на природе. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
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    этом не утомительная. В комфортном режиме мы увидели все достопримечательности, которые есть на пути к большой Рице - водопады, сказочный лес, Голубое озеро, Юпшарский каньон и смотровую площадку над ним. Особый бонус - посещение дачи Сталина и катание на мемориальном катере 1950 года. Из Афона мы выезжали под дождем, но это только украсило поездку, сказочный лес в такую погоду становится и вправду сказочным и мистическим, как и вид со смотровой площадки. Очень всем рекомендую именно эту экскурсию, особенно если ее ведет Дамей) И еще - мы не собирались ни на какие дегустации, но когда я узнала, что в Абхазии выращивают мальбек и делают из него вино, не удержалась от посещения этой винодельни, которая превзошла все мои ожидания. Доводилось бывать в бодегах Риохи и Мендосы, так вот здесь уровень и качество вина не ниже. Любителям вина советую взять на заметку)

    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
  • С
    Сусанна
    10 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
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    про каждое место, его историю. Особенно полезно погружение в историю республики, было очень познавательно. Путешествие действительно душевное, люди приятные, доброжелателтеые и отзывчивые. Экскурсовод Ахра, не только великолепный рассказчик, но ещё и очень аккуратный и внимательный водитель. Путешествие было интересным и приятным. Автомобиль чистый, комфортный. Ресторан с отличным обслуживанием, вкусной едой и приятными ценами. Не пожалейте времени и средств для посещения этой экскурсии.

    Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото
  • E
    Elena15
    6 мая 2024
    Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
    Всё прошло хорошо.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы сами распоряжайтесь своим временем, Адгур очень внимателен к своим пассажирам, а какие он делает фото и видео😍Хочется ездить на экскурсии теперь только так… 🫶
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Адгур, могу сказать только огромное спасибо за путешествие, фото, сделанные с вашей помощью и впечатления, которые ещё долго будут вызывать
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    красочные воспоминания о поездке! Для тех кто выбирает на этом сайте гида для посещения Абхазии-не сомневайтесь, планируйте его с Адгуром, достойный, спокойный, с хорошим опытом ненавязчивого общения человек. АДГУР СПАСИБО!!!! 26 апреля 2024

  • Р
    Регина
    28 марта 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет, прекрасный гид и захватывающие виды - это рецепт путешествия, которое никогда не забудется! Однозначно рекомендую!
    Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет
  • В
    Валерия
    1 марта 2024
    Впервые в Абхазии
    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
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    в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами. Понравилось абсолютно всё! Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране. Буквально влюбил нас в Абхазию. Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране. Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места!

    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
  • О
    Ольга
    1 марта 2024
    Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
    Хорошее получилось знакомство с Абхазией - индивидуальная обзорная экскурсия с Александром. Оч. рекомендую делать это в зимний период, народу мало,
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    никаких очередей, в Новом Афоне совсем нет туристов, кипарисы, море, и при этом в конце февраля + 13 и солнце. Обязательно попробуйте Абхазскую кухню, только попросите гида - Александра поесть в месте где едят абхазы (он такие знает), получите целостное представление не только о красоте и достопримечательностях этот края, но и о быте этого народа. А я, видимо, приеду ещё в Абхазию,т. к. за один раз удовлетворить свой интерес к истории православия в этом крае не получилось.

  • А
    Анастасия
    9 января 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
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    истории края и обычаях абхазов. Нам не очень повезло с погодой, но благодаря гиду мы увидели много красивого! Совершенно замечательным завершением экскурсии был ужин в кафе с местной кухней. Армен учил нас правильно кушать мамалыгу - это так необычно и вкусно!

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Выездные»

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  2. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2024
Сейчас в Новом Афоне в категории "Выездные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 600 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
Экскурсии по окрестностям Нового Афона и местам Абхазии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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