Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны

Индивидуальная экскурсия в Новом Афоне

Многогранная Абхазия

Всего за один день вы посетите центр христианства Абхазии — Новый Афон, а также древнюю столицу Абхазского княжества — село Лыхны. Эта поездка станет ярким открытием для ценителей природных красот и любителей истории.
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», Колонада
  • Приморский парк принца Ольденбургского
  • Действующий храм VI века
  • Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Рукотворный водопад, ж/д станция Псырцха
  • Келья Симона Канонита
  • Село Лыхны

Описание

Что вас ожидает: В этой экскурсии мы с вами посетим город Гагра и Новый Афон — центр христианства Абхазии. Вы увидите Новоафонский монастырь и прогуляетесь в грот Симона Канонита (одного из 12 апостолов). Увидим рукотворный водопад и ж/д станцию Псырцха. Посетим Новоафонскую пещеру и заедем в древнюю столицу Абхазского княжества — село Лыхны с храмом 10 в. Успения Богородицы.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Вход в грот Симона Канонита — 250 руб.
  • Новоафонская пещера — 700 руб., дети до 8 лет — бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
  • Важно знать:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нового Афона

ИндивидуальныеНа весь деньНовый АфонВыездные

Похожие туры из Нового Афона

Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Ваш отель в Новом Афоне
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
1375011 000 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
у вашего отеля
8 дек
9 дек
10 дек
11 дек
12 500 за всё до 3 чел.
Впервые в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
в Новом Афоне
Завтра
8 дек
9 дек
10 дек
13 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новом Афоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ