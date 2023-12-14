Многогранная Абхазия
Всего за один день вы посетите центр христианства Абхазии — Новый Афон, а также древнюю столицу Абхазского княжества — село Лыхны. Эта поездка станет ярким открытием для ценителей природных красот и любителей истории.
Ближайшие даты:
14
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15
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Крепость Абаата, ресторан «Гагрипш», Колонада
- Приморский парк принца Ольденбургского
- Действующий храм VI века
- Новый Афон
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Рукотворный водопад, ж/д станция Псырцха
- Келья Симона Канонита
- Село Лыхны
Описание
Что вас ожидает: В этой экскурсии мы с вами посетим город Гагра и Новый Афон — центр христианства Абхазии. Вы увидите Новоафонский монастырь и прогуляетесь в грот Симона Канонита (одного из 12 апостолов). Увидим рукотворный водопад и ж/д станцию Псырцха. Посетим Новоафонскую пещеру и заедем в древнюю столицу Абхазского княжества — село Лыхны с храмом 10 в. Успения Богородицы.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Вход в грот Симона Канонита — 250 руб.
- Новоафонская пещера — 700 руб., дети до 8 лет — бесплатно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: От места вашего проживанияЗавершение: По месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. Вас будет сопровождать первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
- Важно знать:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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