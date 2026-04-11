Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите ее краткую историю и узнаете, как живут местные. Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица. Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте Страны Души.
Описание экскурсии
Озеро Рица и не только
Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Организационные детали
- Дополнительные расходы:
— экосбор в Рицинском национальном парке (1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет)
— обед по желанию
— тарзанка по желанию (1000 ₽ с чел.)
- Экскурсию можно увеличить: съездить к водопаду Молочный, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 2000 ₽ с группы + входные билеты на дачу Сталина (300 ₽ с чел.)
- Экскурсию также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата 2000 ₽)
- Аренда детского кресла − 500 ₽
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Новом Афоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов в Новом Афоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10228 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
С нами был гид Дамей из команды Вовы, экскурсия прошла замечательно! Дамей настоящий неиссякаемый кладезь знаний, узнали много нового интересного из истории Абхазии, традиции и легенды. Очень рекомендую индивидуальную экскурсию, посмотрели все основные достопримечательности без суеты и спешки, без навязывания дополнительных услуг и покупок. Спасибо команде!
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А
9 августа ездили с Аланом на озеро Рицца. Нам было очень интересно и комфортно в машине, также Алан очень интересно рассказывал про Абхазию, много что нового узнали.
Останавливались по дороге в местах с красивейшими локациями. Эта поездка стала незабываемым приключением нашего отдыха. Огромное спасибо.
Останавливались по дороге в местах с красивейшими локациями. Эта поездка стала незабываемым приключением нашего отдыха. Огромное спасибо.
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Были на индивидуальной экскурсии. Автомобиль комфортный, проехали по интересным местам. Подсказывали где красивые виды. Смело могу рекомендовать
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Мы путешествовали с Аланом на озеро Рица 01.06.2026. Это невероятное приключение, которое останется в нашей памяти и сердцах надолго! И дело во всем: организация на высоте, Алан прибыл во время,
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это просто вау!!!!! великолепно! Леонид самый лучший!!!! мы впечатлились!!!! это был один из самых незабываемых поездок!!!!
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Отличная была поездка, все оч понравилось. Самый лучший водитель-гид который нам встречался)))) все рассказал, показал, по фотографировал нас, одним словом все было на высшем уровне. Скорость авто комфортная и безопасная, для меня было важно, так как с нами были дети!
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