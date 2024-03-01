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Впервые в Абхазии (из Нового Афона)

Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться! Посетим и знаменитую Рицу, прогуляемся по Гагре, заедем в абхазское село и на экоферму. Вы сделаете впечатляющие снимки на фоне висячего моста и Юпшарского каньона. А мы добавим к потрясающим видам рассказы об истории, быте и традициях абхазов.
5
13 отзывов
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)
Впервые в Абхазии (из Нового Афона)

Описание экскурсии

Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:

  • Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на собак и телят
  • Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
  • Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалёку
  • Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница»
  • Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии!
  • Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина!», с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья
  • Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Дополнительные расходы: входной билет в заповедник — 1000 ₽ для взрослых, 500 ₽ для детей 8–12 лет, детям до 8 лет — бесплатно. По желанию — тарзанка длиной 500 метров (1000 ₽ за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Новом Афоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инал
Инал — ваша команда гидов в Новом Афоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1472 туристов
Здравствуйте, меня зовут Инал, я и моя команда занимаемся джипингом уже 10 лет. Все мы из Абхазии, а значит, знаем ее как никто другой. Будем рады показать вам нашу «Страну Души»
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— так местные называют Абхазию. Первозданная природа, богатая культура и гостепримство жителей делают отдых в Абхазии невероятно приятным. На джип-турах вы посетите те места, куда не добираются туристы на обычной машине, и впечатлитесь их красотой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
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Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских
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и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами.
Понравилось абсолютно всё!
Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране.
Буквально влюбил нас в Абхазию.
Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране.
Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места!

Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице
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Василий
Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса.
Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍
Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса.
Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса.
Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса.
Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса.
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Я
Были 7 ноября на экскурсии, гид Гудиса. И могу смело сказать, что это лучшая из лучших экскурсий, что я была! Гудиса потрясающий человек, очень интересно рассказывал об Абхазии, отвечал на все вопросы, шутил)) Ни капли не пожалели. Спасибо огромное!!!
Были 7 ноября на экскурсии, гид Гудиса. И могу смело сказать, что это лучшая из лучших
Были 7 ноября на экскурсии, гид Гудиса. И могу смело сказать, что это лучшая из лучших
Были 7 ноября на экскурсии, гид Гудиса. И могу смело сказать, что это лучшая из лучших
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К
Наш гид был Алхас, всё интересно и информативно рассказывает, где надо подождёт, отвёз на обед в аутентичное атмосферное место. Дополнительно поднял нас на альпийские луга, красота необыкновенная. Всегда можно скорректировать маршрут по Вашему предпочтению, очень удобно. Спасибо большое за увлекательное путешествие!
Наш гид был Алхас, всё интересно и информативно рассказывает, где надо подождёт, отвёз на обед в
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Б
Я очень давно хотела поехать в Абхазию, посмотреть природу и посетить те места, о которых рассказывала бабушка, и наконец-то мы поехали. Выбор экскурсий был долгий, т. к. ехали только на
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три дня в первые майские праздники, в итоге выбрали данную экскурсию, о чем в дальнейшем ни сколько не пожалели. Нашу экскурсию проводил Саид. Заранее нам написал, определили место и время встречи. Утром, минут за 10 до оговоренного места за нами уже приехали. Возможно, я немного иначе представляла формат экскурсии, точнее сказать, ждала большое количество рассказов обо всём, но это не так. Саид рассказывал основные моменты, обращал наше внимание на какие-либо детали, но не совсем то, что ожидала именно я, но супругу этого было достаточно. Однако, Саид отвечал на все вопросы, оказался очень приятным и многогранным собеседником, никогда и нигде нас не подгонял, учитывал все наши пожелания. Экскурсия сама по себе очень понравилась, природа восхитительная, горы, Гегский водопад - чудо природы, такая мощь и сила! Озеро Рица перенесло нас в Альпы, горный воздух, красоты пейзажа и безлимитное время для прогулки (можно и на катамаране покататься и погулять вдоволь и перекусить), остановки по дороге с восхитительными видами "волшебного леса" во мху, горные речки. Немного не комфортно было на дегустации, т. к. нас присоединили к большой экскурсии, но было интересно и порой вкусно). Как водитель, Саид - очень аккуратный, ТС ведет уверенно вне зависимости от того, дорога это или узкий горный серпантин. На обратной дороге завез нас в магазин за покупками и подождал, за что отдельное спасибо! Как итог - нам понравилось и можем смело советовать.

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Алена
Экскурсия очень понравилась. Нас забрали в назначенное время и на комфортабельном автомобиле привезли по всему маршруту. Сначала мы заехали в,, Абхазскую сказку,,- семейная сыроварня и винодельня. Побывали на прекраснейшем водопаде,
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красавице Рице. Катались на катамаране. Посетили Юпшерское учелье. Нам очень интересно рассказали легенды происхождения озера Рица и самой страны. Мы влюбились в эту страну и решили, сто вернемся сюда еще. Огромное спасибо за эту экскурсию и порцию неописуемой красоты.

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