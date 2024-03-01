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три дня в первые майские праздники, в итоге выбрали данную экскурсию, о чем в дальнейшем ни сколько не пожалели. Нашу экскурсию проводил Саид. Заранее нам написал, определили место и время встречи. Утром, минут за 10 до оговоренного места за нами уже приехали. Возможно, я немного иначе представляла формат экскурсии, точнее сказать, ждала большое количество рассказов обо всём, но это не так. Саид рассказывал основные моменты, обращал наше внимание на какие-либо детали, но не совсем то, что ожидала именно я, но супругу этого было достаточно. Однако, Саид отвечал на все вопросы, оказался очень приятным и многогранным собеседником, никогда и нигде нас не подгонял, учитывал все наши пожелания. Экскурсия сама по себе очень понравилась, природа восхитительная, горы, Гегский водопад - чудо природы, такая мощь и сила! Озеро Рица перенесло нас в Альпы, горный воздух, красоты пейзажа и безлимитное время для прогулки (можно и на катамаране покататься и погулять вдоволь и перекусить), остановки по дороге с восхитительными видами "волшебного леса" во мху, горные речки. Немного не комфортно было на дегустации, т. к. нас присоединили к большой экскурсии, но было интересно и порой вкусно). Как водитель, Саид - очень аккуратный, ТС ведет уверенно вне зависимости от того, дорога это или узкий горный серпантин. На обратной дороге завез нас в магазин за покупками и подождал, за что отдельное спасибо! Как итог - нам понравилось и можем смело советовать.