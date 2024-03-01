На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться! Посетим и знаменитую Рицу, прогуляемся по Гагре, заедем в абхазское село и на экоферму. Вы сделаете впечатляющие снимки на фоне висячего моста и Юпшарского каньона. А мы добавим к потрясающим видам рассказы об истории, быте и традициях абхазов.
Описание экскурсии
Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:
- Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на собак и телят
- Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
- Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалёку
- Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница»
- Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии!
- Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!», с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья
- Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Дополнительные расходы: входной билет в заповедник — 1000 ₽ для взрослых, 500 ₽ для детей 8–12 лет, детям до 8 лет — бесплатно. По желанию — тарзанка длиной 500 метров (1000 ₽ за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новом Афоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инал — ваша команда гидов в Новом Афоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1472 туристов
Здравствуйте, меня зовут Инал, я и моя команда занимаемся джипингом уже 10 лет. Все мы из Абхазии, а значит, знаем ее как никто другой. Будем рады показать вам нашу «Страну Души»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских
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Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса.
Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍
Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍
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Я
Были 7 ноября на экскурсии, гид Гудиса. И могу смело сказать, что это лучшая из лучших экскурсий, что я была! Гудиса потрясающий человек, очень интересно рассказывал об Абхазии, отвечал на все вопросы, шутил)) Ни капли не пожалели. Спасибо огромное!!!
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К
Наш гид был Алхас, всё интересно и информативно рассказывает, где надо подождёт, отвёз на обед в аутентичное атмосферное место. Дополнительно поднял нас на альпийские луга, красота необыкновенная. Всегда можно скорректировать маршрут по Вашему предпочтению, очень удобно. Спасибо большое за увлекательное путешествие!
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Б
Я очень давно хотела поехать в Абхазию, посмотреть природу и посетить те места, о которых рассказывала бабушка, и наконец-то мы поехали. Выбор экскурсий был долгий, т. к. ехали только на
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Экскурсия очень понравилась. Нас забрали в назначенное время и на комфортабельном автомобиле привезли по всему маршруту. Сначала мы заехали в,, Абхазскую сказку,,- семейная сыроварня и винодельня. Побывали на прекраснейшем водопаде,
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