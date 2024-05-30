Экскурсии в Новый Афон из Нового Афона

Найдено 7 экскурсий в категории «Новый Афон» в Новом Афоне, цены от 1 150 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад: приключение в Абхазии
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным уголкам Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 8 чел.
Невероятный Новый Афон
Групповая
6 часов
3 отзыва
Невероятный Новый Афон: экскурсия по живописным местам
Увлекательная поездка в Новый Афон, где вас ждут уникальные храмы, монастыри и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу Абхазии и сделайте потрясающие фото
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Гагра
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
1 750 за человека
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Индивидуальная
6 часов
Новый Афон: экскурсия по святыням и живописным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древнего Нового Афона, посетив его знаменитые святыни и насладившись великолепием природы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
8 800 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Новому Афону
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Новому Афону: История, архитектура и святыни
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона, исследуя его уникальные архитектурные и исторические сокровища
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 10-00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 150 за человека
Новый Афон и озеро Рица
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Новый Афон и озеро Рица: архитектура, природа и приключения
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приключений, посетив жемчужины Нового Афона и озера Рица с их неповторимыми памятниками и святынями
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, Суббота 9-00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
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    этом не утомительная. В комфортном режиме мы увидели все достопримечательности, которые есть на пути к большой Рице - водопады, сказочный лес, Голубое озеро, Юпшарский каньон и смотровую площадку над ним. Особый бонус - посещение дачи Сталина и катание на мемориальном катере 1950 года. Из Афона мы выезжали под дождем, но это только украсило поездку, сказочный лес в такую погоду становится и вправду сказочным и мистическим, как и вид со смотровой площадки. Очень всем рекомендую именно эту экскурсию, особенно если ее ведет Дамей) И еще - мы не собирались ни на какие дегустации, но когда я узнала, что в Абхазии выращивают мальбек и делают из него вино, не удержалась от посещения этой винодельни, которая превзошла все мои ожидания. Доводилось бывать в бодегах Риохи и Мендосы, так вот здесь уровень и качество вина не ниже. Любителям вина советую взять на заметку)

    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
  • С
    Сусанна
    10 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
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    про каждое место, его историю. Особенно полезно погружение в историю республики, было очень познавательно. Путешествие действительно душевное, люди приятные, доброжелателтеые и отзывчивые. Экскурсовод Ахра, не только великолепный рассказчик, но ещё и очень аккуратный и внимательный водитель. Путешествие было интересным и приятным. Автомобиль чистый, комфортный. Ресторан с отличным обслуживанием, вкусной едой и приятными ценами. Не пожалейте времени и средств для посещения этой экскурсии.

    Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фотоЭкскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы сами распоряжайтесь своим временем, Адгур очень внимателен к своим пассажирам, а какие он делает фото и видео😍Хочется ездить на экскурсии теперь только так… 🫶
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Адгур, могу сказать только огромное спасибо за путешествие, фото, сделанные с вашей помощью и впечатления, которые ещё долго будут вызывать
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    красочные воспоминания о поездке! Для тех кто выбирает на этом сайте гида для посещения Абхазии-не сомневайтесь, планируйте его с Адгуром, достойный, спокойный, с хорошим опытом ненавязчивого общения человек. АДГУР СПАСИБО!!!! 26 апреля 2024

  • Р
    Регина
    28 марта 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет, прекрасный гид и захватывающие виды - это рецепт путешествия, которое никогда не забудется! Однозначно рекомендую!
    Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет
  • О
    Ольга
    1 марта 2024
    Многогранная Абхазия: Гагры, Новый Афон и Лыхны
    Хорошее получилось знакомство с Абхазией - индивидуальная обзорная экскурсия с Александром. Оч. рекомендую делать это в зимний период, народу мало,
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    никаких очередей, в Новом Афоне совсем нет туристов, кипарисы, море, и при этом в конце февраля + 13 и солнце. Обязательно попробуйте Абхазскую кухню, только попросите гида - Александра поесть в месте где едят абхазы (он такие знает), получите целостное представление не только о красоте и достопримечательностях этот края, но и о быте этого народа. А я, видимо, приеду ещё в Абхазию,т. к. за один раз удовлетворить свой интерес к истории православия в этом крае не получилось.

  • О
    Ольга
    24 июля 2023
    Невероятный Новый Афон
    В целом экскурсия понравилась. Основной объект -новоафонские пещеры не включены в стоимость экскурсии, за доп плату. На три дегустации отводится
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    около 2 часов, а на посещение монастыря только полчаса. Это как-то странно. Но это лето))) также странно выглядит традиция дополнительных объектов на экскурсии, соответственно за дополнительную плату. В результате групповая экскурсия на 2-х сводится по деньгам к индивидуальной)))

  • X
    Xanka
    15 июля 2023
    Невероятный Новый Афон
    Было бы замечательным,если бы больше было бы времени для прогулки возле монастыря,вместо дегустаций вин и мёда. И в конце не
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    мешало бы экскурсоводу спросить у туристов,как и что,а не ехать молча от самого монастыря. А так Аманда в дальнейшем надеюсь наберется опыта и будет 👍👌

  • А
    Анна
    8 января 2023
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Нового Афона и Гудауты
    Отличный тур. Мы были 4 января. Нам очень повезло с погодой, так как эта зима в Абхазии теплая. Плюсы: Посетили прекрасные
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    места. Насладились красотами Абхазской природы: водопады, озеро Рица, ущелья, каньоны. Времени для прогулок было достаточно. Очень внимательный и доброжелательный водитель Адгур. Спасибо ему огромное. Минусы: дороговато. Что улучшить: за такую стоимость мы ожидали хорошего гида. Очень хотелось услышать историю этих мест. У Абхазии очень богатая история и красивые легенды.

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Новый Афон»

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